Tula February 2026 Rashifal: तुला राशि वाले प्रोफेनल्‍स को मिलेगी बॉस से तारीफ, सिंगल लोगों को मिलेगा लव पार्टनर, पढ़ें मासिक राशिफल

Libra Horoscope 1 to 28 February 2026 : तुला राशि वालों के लिए फरवरी महीना खास रह सकता है. ज्‍योतिषाचार्य डॉ. अरुण बंसल से जानिए तुला मासिक राशिफल फरवरी 2026. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Jan 30, 2026, 09:05 AM IST
Tula Rashifal February 2026 : फरवरी का महीना तुला राशि वालों के लिए निर्णय लेने और संतुलन साधने की परीक्षा लेकर आएगा. इस दौरान आप केवल कार्य नहीं करेंगे, बल्कि अपनी छवि और प्रभाव को भी मजबूत करते चलेंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी सूझ-बूझ और व्यवहार कुशलता आपको दूसरों से अलग पहचान दिलाएगी. किसी पुराने प्रयास का परिणाम इस माह दिखाई दे सकता है, जिससे आगे की दिशा स्पष्ट होगी.

तुला करियर राशिफल- नौकरी से जुड़े जातकों को फरवरी में कार्यभार बढ़ा हुआ महसूस हो सकता है, लेकिन यही दबाव आगे चलकर उन्नति का कारण बनेगा. जिन क्षेत्रों में संवाद, प्रस्तुति, कला, डिजाइन या प्रबंधन जुड़ा है, वहां आपके काम की विशेष चर्चा होगी. वरिष्ठ अधिकारी आपकी सोच और संतुलित निर्णयों से प्रभावित होंगे. व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए यह समय स्थिर गति से आगे बढ़ने का है. अचानक बड़ा जोखिम लेने के बजाय धीरे-धीरे विस्तार करना अधिक लाभकारी रहेगा. साझेदारी में पारदर्शिता जरूरी होगी, तभी लाभ स्थायी बन पाएगा.

यह भी पढ़ें: फरवरी 2026 में राहु का महाविस्फोट; 4 ग्रहों पर डालेंगे छाया, इन राशि वालों की जिंदगी में आएंगे सबसे बड़े बदलाव

तुला मनी राशिफल - आर्थिक रूप से यह महीना आपको प्राथमिकताएं तय करना सिखाएगा. आमदनी बनी रहेगी, लेकिन यह समझना जरूरी होगा कि कौन-सा खर्च जरूरी है और कौन-सा टालने योग्य. किसी पुराने समझौते या प्रयास का परिणाम इस महीने सामने आ सकता है. यदि आप संतुलन बनाकर चलते हैं, तो महीने के अंत तक धन को लेकर असंतोष की स्थिति नहीं बनेगी.

तुला लव राशिफल - प्रेम जीवन की बात करें तो अविवाहित तुला जातकों के लिए यह समय आकर्षण और संवाद से भरा रहेगा. किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क हो सकता है जो आपकी सोच से मेल खाता हो. बातचीत के माध्यम से रिश्ता आगे बढ़ेगा. हालांकि भावनाओं में बहने के बजाय समझदारी से कदम बढ़ाना अधिक उचित रहेगा. धीरे-धीरे आगे बढ़े संबंध अधिक टिकाऊ सिद्ध होंगे.

यह भी पढ़ें: बेस्‍ट पैरेंट्स साबित होते हैं इन मूलांकों वाले मां-बाप, बच्‍चे का हर कदम पर देते हैं साथ; बनाते हैं सफल और खुशहाल

तुला फैमिली लाइफ - विवाहित जीवन में आपसी समझ को नया रूप मिलेगा. जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है. कभी-कभी छोटे मतभेद उभर सकते हैं, लेकिन आपकी संवाद क्षमता उन्हें सुलझा देगी. परिवार में आपकी भूमिका मार्गदर्शक की रहेगी. बच्चों या बुजुर्गों से जुड़ा कोई निर्णय आपसी सहमति से लेना बेहतर रहेगा.

तुला हेल्‍थ राशिफल - स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना सुधार की ओर संकेत करता है. पहले से चली आ रही किसी परेशानी में राहत महसूस होगी. हालांकि दिनचर्या में लापरवाही करने से थकान, गैस या नींद से जुड़ी समस्या हो सकती है. नियमित व्यायाम, हल्का भोजन और पर्याप्त विश्राम आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा. मानसिक संतुलन बनाए रखना इस माह सबसे बड़ी दवा साबित होगी.

यह भी पढ़ें: Tarot Rashifal : फरवरी में सभी 12 राशि वालों का करियर, पैसे, सेहत और निजी जीवन कैसा रहेगा? पढ़ें अपना टैरो राशिफल

तुला ट्रैवल राशिफल - यात्राओं के लिहाज से फरवरी सक्रिय रहेगा. कार्य या संबंधों से जुड़ी यात्राएं संभव हैं, जो नए अनुभव देंगी. कुछ यात्राएं अचानक बन सकती हैं, लेकिन वे लाभकारी सिद्ध होंगी. वाहन या सुविधा से जुड़ा सुख भी प्राप्त हो सकता है. यात्रा के दौरान मन हल्का और प्रसन्न रहेगा, जिससे नई सोच विकसित होगी.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

