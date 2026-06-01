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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Libra Rashifal by Ajay Bhambi: तुला राशि के लोग जल्दबाजी में न लें फैसला, बिजनेस में मिल सकता है नया मौका! पढ़ें तुला राशिफल

Aaj Ka Libra Rashifal by Ajay Bhambi: तुला राशि के लोग जल्दबाजी में न लें फैसला, बिजनेस में मिल सकता है नया मौका! पढ़ें तुला राशिफल

Daily Horoscope Prediction of 1 June 2026 Libra: कार्यक्षेत्र में तुला राशि के लोगों के लिए कौन सी नई संभावनाएं होंगी, करियर को लेकर जातकों के लिए आज का दिन कैसा होने वाला है? आइए जानें तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है.

Written By  Dr. Ajay Bhambi |Edited By: Padma Shree Shubham|Last Updated: Jun 01, 2026, 05:52 AM IST
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Aaj Ka Rashifal
Aaj Ka Rashifal

Aaj ka Tula Rashifal 1 June 2026: आज 1 जून 2026 को चंद्रमा का संचरण गुरु ग्रह की धनु राशि में हो रहा है. जातकों की योग्यता और कार्य क्षमता आज के दिन उभरकर सामने आएगी. समाज और परिवार में आज जातकों को सम्मान प्राप्त होगा. आइए तुला राशि के दैनिक राशिफल की इस कड़ी में जानें कि तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन लाभ का होगा या हानि का, आज के दिन को और बेहतर करने के लिए कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना होगा. 

तुला राशि (Libra)

तुला राशि वालों, आज आपकी प्रतिभा सबके सामने चमकेगी. किसी भी निर्णय में जल्दबाजी न करें. बिजनेस में नया अवसर मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य में गैस और माइग्रेन की परेशानी रह सकती है. आज श्री सूक्त का पाठ जरूर करें.

पॉजिटिव: आपकी योग्यता और कार्य क्षमता उभरकर सामने आएगी. समाज और परिवार में सम्मान बढ़ेगा. यात्रा के योग भी बन रहे हैं.
नेगेटिव: जल्दबाजी में कोई फैसला न लें. अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा. गुस्से की बजाय शांत व्यवहार रखें.
व्यवसाय: कारोबार में कोई अच्छा अवसर मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों के बॉस के साथ संबंध बेहतर होंगे.
लव: दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. प्रेम संबंधों से दूरी रखना बेहतर रहेगा.
स्वास्थ्य: गैस और एसिडिटी की वजह से सिरदर्द और माइग्रेन परेशान कर सकता है.
भाग्यशाली रंग: केसरिया 
भाग्यशाली अंक: 3
उपाय: श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करें.

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(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Dr. Ajay Bhambi

डॉ. अजय भाम्‍बी देश के मशहूर ज्‍योतिषाचार्य हैं. 

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