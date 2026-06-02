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Hindi Newsऐस्ट्रोLibra Rashifal by Ajay Bhambi: तुला राशि वाले क्रोध और जल्दबाजी से बचें, घर में रहेगा खुशी का माहौल, पढ़ें आज का राशिफल

Libra Rashifal by Ajay Bhambi: तुला राशि वाले क्रोध और जल्दबाजी से बचें, घर में रहेगा खुशी का माहौल, पढ़ें आज का राशिफल

Daily Horoscope Prediction of 2 June 2026 Libra: ज्योतिर्विद अजय भाम्बी के मुताबिक, आज का दिन तुला राशि वालों के लिए अनेक मामलों में खास रहने वाला है. ऐसे में आज किन कार्यों में सतर्क रहना होगा, व्यापार में धन की स्थिति क्या रहेगी. लव लाइफ की स्थिति कैसी रहेगी और आज का लकी रंग और अंक क्या है, जानिए.   

 

Written By  Dr. Ajay Bhambi |Edited By: Dipesh Thakur|Last Updated: Jun 02, 2026, 04:30 AM IST
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Libra Rashifal by Ajay Bhambi: तुला राशि वाले क्रोध और जल्दबाजी से बचें, घर में रहेगा खुशी का माहौल, पढ़ें आज का राशिफल

Aaj ka Tula Rashifal 2 June 2026: देश के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉ. अजय भाम्बी के मुताबिक, तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ मामलों में लाभकारी रहने वाला है. घर में मेहमान के आने से खुशी का वातावरण रहेगा. रिलेशनशिप में चल रहे पुराने मतभेद दूर होंगे. वैवाहिक जीवन या लव लाइफ सुखद रहेगी. जबकि, आज का दिन कुछ मामलों को लेकर अनुकूल नहीं रहेगा. धन संबंधी मामलों में बहुत सावधान रहना होगा. कारोबारियों को प्रतिस्पर्धा के दौर से गुजरना पड़ेगा. आज मानसिक थकान रहेगा. इसके अलावा क्रोध या जल्दबाजी में किया हुआ काम नुकसान पहुंचा सकता है. आगे विस्तार के आज का राशिफल जानिए. 

तुला (Libra)

तुला राशि वालों, आज घर में खुशी और मेल-मिलाप का वातावरण रहेगा. आर्थिक मामलों में सावधानी रखें और गुस्से से बचें. कारोबार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी इसलिए धैर्य से काम लें. प्रेम संबंधों में गलतफहमी बढ़ सकती है. मानसिक थकान को दूर करने के लिए मेडिटेशन जरूर करें. आज किसी धर्मस्थल पर सेवा अवश्य करें.

पॉजिटिव: घर में रिश्तेदारों के आगमन से खुशी का माहौल रहेगा. पुराने मतभेद दूर होंगे. आपकी मेहनत से महत्वपूर्ण कार्य पूरे होंगे.

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निगेटिव: फाइनेंस संबंधी मामलों में सावधानी जरूरी है. क्रोध और जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है.

व्यवसाय: कारोबार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी. मार्केटिंग और सेल्स में सोच-समझकर बातचीत करें. ऑफिस का माहौल व्यवस्थित रहेगा.

लव: वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा. प्रेम संबंधों में गलतफहमी से दूरी आ सकती है.

स्वास्थ्य: मानसिक और शारीरिक थकान महसूस होगी.

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज 

भाग्यशाली अंक: 6

उपाय: किसी धर्मस्थल पर सफाई सेवा करें.

यह भी पढ़ें: रोहिणी नक्षत्र में मंगल का गोचर, 4 राशि वालों का बढ़ेगा आत्मविश्वास और हो सकती है पदोन्नति!

यह भी पढ़ें: शुक्र का कर्क राशि में गोचर 5 राशि वालों के लिए अशुभ, धन को लेकर रहना होगा सावधान

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Dr. Ajay Bhambi

डॉ. अजय भाम्‍बी देश के मशहूर ज्‍योतिषाचार्य हैं. 

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