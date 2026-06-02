Libra Rashifal by Ajay Bhambi: तुला राशि वाले क्रोध और जल्दबाजी से बचें, घर में रहेगा खुशी का माहौल, पढ़ें आज का राशिफल

Aaj ka Tula Rashifal 2 June 2026: देश के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉ. अजय भाम्बी के मुताबिक, तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ मामलों में लाभकारी रहने वाला है. घर में मेहमान के आने से खुशी का वातावरण रहेगा. रिलेशनशिप में चल रहे पुराने मतभेद दूर होंगे. वैवाहिक जीवन या लव लाइफ सुखद रहेगी. जबकि, आज का दिन कुछ मामलों को लेकर अनुकूल नहीं रहेगा. धन संबंधी मामलों में बहुत सावधान रहना होगा. कारोबारियों को प्रतिस्पर्धा के दौर से गुजरना पड़ेगा. आज मानसिक थकान रहेगा. इसके अलावा क्रोध या जल्दबाजी में किया हुआ काम नुकसान पहुंचा सकता है. आगे विस्तार के आज का राशिफल जानिए.

तुला (Libra)

तुला राशि वालों, आज घर में खुशी और मेल-मिलाप का वातावरण रहेगा. आर्थिक मामलों में सावधानी रखें और गुस्से से बचें. कारोबार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी इसलिए धैर्य से काम लें. प्रेम संबंधों में गलतफहमी बढ़ सकती है. मानसिक थकान को दूर करने के लिए मेडिटेशन जरूर करें. आज किसी धर्मस्थल पर सेवा अवश्य करें.

पॉजिटिव: घर में रिश्तेदारों के आगमन से खुशी का माहौल रहेगा. पुराने मतभेद दूर होंगे. आपकी मेहनत से महत्वपूर्ण कार्य पूरे होंगे.

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निगेटिव: फाइनेंस संबंधी मामलों में सावधानी जरूरी है. क्रोध और जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है.

व्यवसाय: कारोबार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी. मार्केटिंग और सेल्स में सोच-समझकर बातचीत करें. ऑफिस का माहौल व्यवस्थित रहेगा.

लव: वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा. प्रेम संबंधों में गलतफहमी से दूरी आ सकती है.

स्वास्थ्य: मानसिक और शारीरिक थकान महसूस होगी.

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज

भाग्यशाली अंक: 6

उपाय: किसी धर्मस्थल पर सफाई सेवा करें.

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Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.