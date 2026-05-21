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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Tula Rashifal: आज शुक्र कराएगा बड़ा लाभ, लेकिन इस एक गलती से बिगड़ सकता है पूरा दिन!

Aaj Ka Tula Rashifal: आज शुक्र कराएगा बड़ा लाभ, लेकिन इस एक गलती से बिगड़ सकता है पूरा दिन!

Aaj Ka Tula Rashifal: शुक्र की कृपा से आज तुला राशि वालों को करियर, कला और प्रेम के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलेगी और रिश्तों की कड़वाहट दूर होगी.

 

Written By  Manish Agarwal |Edited By: harsh singh|Last Updated: May 23, 2026, 06:43 AM IST
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Aaj Ka Tula Rashifal: आज शुक्र कराएगा बड़ा लाभ, लेकिन इस एक गलती से बिगड़ सकता है पूरा दिन!

Aaj Ka Tula Rashifal: शुरुआत हो रही है एक नए दिन की, जो अपने साथ नई उम्मीदें और नए अवसर लेकर आया है. आइए जानते हैं कि आज शुक्र की कृपा से तुला राशि वालों के करियर, प्यार और सेहत के सितारे क्या मोड़ लेने वाले हैं और दिन को शानदार बनाने के लिए उन्हें किन बातों का ध्यान रखना होगा.

तुला राशि- स्वामी: शुक्र

सकारात्मक बातें: शुक्र की दोहरी कृपा से आज प्रेम, सौंदर्य और न्याय के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी. सामाजिक जीवन में नई पहचान बनेगी. हर संबंध में मधुरता और सामंजस्य बना रहेगा. कला और रचनात्मकता में नई ऊंचाई प्राप्त होगी.

नकारात्मक बातें: निर्णय न ले पाने की समस्या आज विशेष रूप से परेशान कर सकती है. दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद की उपेक्षा हो सकती है. विवादों में तटस्थ रहने की कोशिश में आप गलत पक्ष का साथ दे सकते हैं. अत्यधिक भोग-विलास से बचें.

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करियर / व्यापार: कानून, न्याय, कला, फैशन, सजावट और कूटनीति के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि होगी. किसी विवादित मामले में अनुकूल निर्णय आ सकता है. साझेदारी और अनुबंध के लिए यह शुभ दिन है. रचनात्मक परियोजनाओं में सफलता मिलेगी.

प्रेम / रिश्ते: प्रेम जीवन में असाधारण मधुरता रहेगी. नए प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है. विवाह के इच्छुक जातकों के लिए शुभ समाचार संभव है. जीवनसाथी के साथ किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में जाएं.

स्वास्थ्य: गुर्दे और मूत्राशय से संबंधित समस्याओं पर ध्यान दें. पर्याप्त पानी पीना अत्यंत आवश्यक है. त्वचा की देखभाल करें. मीठे पेय पदार्थों का सेवन कम करें.

सावधानियां: किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को दोनों पक्षों को सोचकर लें. दूसरों की बातों में आकर अपना रास्ता न बदलें. धूप में बाहर जाते समय त्वचा की सुरक्षा करें. दूसरों की समस्याओं में अनावश्यक दखल न दें.

शुभ रंग-गुलाबी,
शुभ अंक- 7

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About the Author
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Manish Agarwal

मनीष अग्रवाल भारतीय विद्या भवन से आचार्य और एक पेशेवर वैदिक ज्योतिषी, अंकशास्त्री, साइकिक हीलर, तंत्र विशेषज्ञ और वास्तु सलाहकार हैं. उन्‍हें गुप्त विद्याओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में ...और पढ़ें

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