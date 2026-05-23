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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Libra Rashifal: जल्दबाजी में फैसले न लें तुला राशि के लोग, दूर हो सकते हैं पुराने मतभेद! पढ़ें तुला राशिफल

Aaj Ka Libra Rashifal: जल्दबाजी में फैसले न लें तुला राशि के लोग, दूर हो सकते हैं पुराने मतभेद! पढ़ें तुला राशिफल

Daily Horoscope Prediction of 23 May 2026 Libra: आइए तुला राशि के दैनिक राशिफल की इस कड़ी में जानें कि ग्रह गोचर के बाद आज का दिन तुला राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है.

Written By  Manish Agarwal |Edited By: Padma Shree Shubham|Last Updated: May 23, 2026, 04:48 AM IST
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Aaj Ka Rashifal
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Aaj ka Tula Rashifal 23 May 2026: 23 मई 2026 का गोचर काल ज्योतिषीय अनुसार अति महत्वपूर्ण हो सकता है. आज ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी तिथि पर मघा नक्षत्र का गहरा प्रभाव होगा. पितृ तत्व और परंपराओं से जुड़ी ऊर्जा सक्रिय हो सकती है. ग्रहों की स्थिति से कई राशियों में महत्वपूर्ण युति व परिवर्तनशील प्रभाव बना रह सकता है. ये स्थितियां अलग-अलग क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती हैं. मेष लग्न में मंगल मेष में होकर मजबूत स्थिति में रहेगा, जिससे साहस, निर्णय क्षमता, आत्मविश्वास व नेतृत्व क्षमता बढ़ सकती है. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां जातकों को मिल सकती है और रुके कार्यों के पूरे होने की पूरी संभावना है. वृषभ राशि में सूर्य व बुध की युति शुभ होगी. इससे धन, व्यापार व पारिवारिक संबंधों पर प्रभाव पड़ेगा और आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना है.

तुला राशि :-
तुला राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है. यह वायु तत्व की राशि है, जो संतुलन, सौंदर्य, न्याय और संबंधों में सामंजस्य का प्रतीक है. इस राशि के जातक आकर्षक व्यक्तित्व वाले, मिलनसार और न्यायप्रिय होते हैं. 23 मई 2026 को ग्रहों की स्थिति आपके जीवन में संतुलन और नए अवसरों का संकेत दे रही है. आज का दिन आपके लिए सामाजिक संपर्क, निर्णय क्षमता और रिश्तों में सुधार लेकर आएगा. आप अपने व्यवहार से लोगों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे.

सकारात्मक प्रभाव:-
आज आपका आत्मविश्वास अच्छा रहेगा और आप सही निर्णय ले पाएंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी सराहना होगी और आपकी छवि मजबूत बनेगी. रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. दोस्तों और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा और पढ़ाई में ध्यान केंद्रित होगा. किसी नए अवसर की प्राप्ति हो सकती है.

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नकारात्मक प्रभाव:-
आज निर्णय लेने में थोड़ी असमंजस की स्थिति रह सकती है. किसी बात को लेकर मन में दुविधा उत्पन्न हो सकती है. अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं. छोटी बातों पर बहस से बचें, नहीं तो संबंध प्रभावित हो सकते हैं. मानसिक तनाव थोड़ा बढ़ सकता है.

करियर एवं व्यवसाय:-
नौकरीपेशा लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं और कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी. आपकी कूटनीतिक क्षमता आपको आगे बढ़ाएगी. व्यापार में लाभ के संकेत हैं और नए संपर्क बन सकते हैं. साझेदारी के कार्यों में सावधानी रखें लेकिन कुल मिलाकर दिन सकारात्मक है.

प्रेम एवं संबंध:-
प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. परिवार में सामंजस्य बना रहेगा. किसी पुराने मतभेद का समाधान हो सकता है.

स्वास्थ्य:-
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन थकान महसूस हो सकती है. आराम और संतुलित आहार आवश्यक रहेगा.

सावधानियां:-
निर्णय सोच-समझकर लें.
खर्चों पर नियंत्रण रखें.
क्रोध और बहस से बचें.

शुभ रंग:- गुलाबी, सफेद

शुभ अंक:- 6, 9

उपाय:-
माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें और “ॐ शुक्राय नमः” मंत्र का जाप करें.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Vaidhriti Yog 2026: सूर्य-चंद्रमा का वैधृति योग बदल देगा 4 राशि वालों की किस्मत, पाएंगे संपत्ति का सुख और बढ़ेगा सम्मान! 

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About the Author
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Manish Agarwal

मनीष अग्रवाल भारतीय विद्या भवन से आचार्य और एक पेशेवर वैदिक ज्योतिषी, अंकशास्त्री, साइकिक हीलर, तंत्र विशेषज्ञ और वास्तु सलाहकार हैं. उन्‍हें गुप्त विद्याओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में ...और पढ़ें

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