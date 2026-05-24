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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Tula Rashifal: बरसों से अटका हुआ पैसा अचानक लौटेगा वापस, इस रविवार तुला राशि वालों की झोली में गिरेगा बड़ा धन

Aaj Ka Tula Rashifal: बरसों से अटका हुआ पैसा अचानक लौटेगा वापस, इस रविवार तुला राशि वालों की झोली में गिरेगा बड़ा धन

Aaj Ka Tula Rashifal: 24 मई 2026 को मिथुन राशि के सूर्य और माता लक्ष्मी की कृपा से तुला राशि वालों का भाग्य मजबूत होगा, रुका हुआ धन वापस मिलेगा और कला, मीडिया व फैशन क्षेत्र के लोगों को नई जिम्मेदारियां मिलेंगी.

 

Written By  Manish Agarwal |Last Updated: May 24, 2026, 04:30 AM IST
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Aaj Ka Tula Rashifal: बरसों से अटका हुआ पैसा अचानक लौटेगा वापस, इस रविवार तुला राशि वालों की झोली में गिरेगा बड़ा धन

Aaj Ka Tula Rashifal: वैदिक ज्योतिष में तुला राशि को संतुलन, न्याय और एक बेहद आकर्षक व कलाप्रेमी व्यक्तित्व का प्रतीक माना जाता है. आज यानी 24 मई 2026 का दिन इस राशि के जातकों के लिए जीवन के कई मोर्चों पर बड़ा संतुलन साधने का संकेत दे रहा है. इस रविवार को ग्रहों की एक बेहद खूबसूरत और शक्तिशाली जुगलबंदी देखने को मिल रही है, जहाँ मिथुन राशि में बैठा सूर्य आपके भाग्य को सातवें आसमान पर ले जाएगा और आपके सामाजिक संपर्कों को मजबूत करेगा, वहीं कन्या राशि का चंद्रमा आपकी मानसिक गतिविधियों और जिम्मेदारियों में अचानक इजाफा करने वाला है.  आइए विस्तार से जानते हैं कि आज तुला राशि वालों की किस्मत में क्या छुपा है और किस एक भूल से उन्हें आज बचना होगा.

तुला राशि : तुला राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है. यह वायु तत्व की राशि मानी जाती है, इसलिए इस राशि के जातक संतुलित विचारों वाले, आकर्षक व्यक्तित्व के धनी, सामाजिक और कला प्रेमी होते हैं. तुला राशि के अंतर्गत चित्रा नक्षत्र के अंतिम दो चरण, स्वाति और विशाखा नक्षत्र के प्रथम तीन चरण आते हैं. 24 मई 2026 को सूर्य मिथुन राशि में रहकर भाग्य और संपर्कों को मजबूत करेगा, वहीं चंद्रमा कन्या राशि में होने से मानसिक गतिविधियां और जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. आज का दिन धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ने का रहेगा.

सकारात्मक बातें: आज कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और व्यवहार की सराहना होगी. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिलेंगे और रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है. परिवार में सुखद वातावरण बना रहेगा. सामाजिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा और पढ़ाई में मन लगेगा. नई योजनाओं पर काम शुरू करना लाभदायक साबित हो सकता है. किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से सहयोग मिलने के योग हैं.

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नकारात्मक बातें: निर्णय लेने में असमंजस की स्थिति बन सकती है. खर्चों में अचानक वृद्धि होने से मन परेशान हो सकता है. किसी करीबी व्यक्ति के साथ गलतफहमी होने की संभावना है. दूसरों को खुश करने के प्रयास में खुद का नुकसान कर सकते हैं. मानसिक तनाव और थकान महसूस हो सकती.

करियर: नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है. व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी और नए संपर्क भविष्य में फायदा देंगे. कला, मीडिया, फैशन और मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से अनुकूल रहेगा. विद्यार्थियों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने के संकेत हैं.

रिलेशनशिप: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा. परिवार के सदस्यों का सहयोग और स्नेह प्राप्त होगा. पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन सिरदर्द, कमजोरी या तनाव की समस्या हो सकती है. पर्याप्त आराम और संतुलित भोजन जरूरी रहेगा. अधिक मीठा खाने से बचें.

सावधानियां: निर्णय लेने में अधिक देरी न करें. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें. दूसरों की बातों में आकर निर्णय न लें.

शुभ रंग: सफेद, गुलाबी

शुभ अंक: 6, 8

उपाय: माता लक्ष्मी की पूजा करें और “ॐ शुक्राय नमः” मंत्र का जाप करें. सफेद मिठाई या चावल का दान करना शुभ रहेगा.

ये भी पढ़ें: 7 दिन में 6 ग्रह बदलेंगे चाल, इन राशियों को मिलेगा रुका धन, वृश्चिक वाले रहें अलर्ट 

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About the Author
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Manish Agarwal

मनीष अग्रवाल भारतीय विद्या भवन से आचार्य और एक पेशेवर वैदिक ज्योतिषी, अंकशास्त्री, साइकिक हीलर, तंत्र विशेषज्ञ और वास्तु सलाहकार हैं. उन्‍हें गुप्त विद्याओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में ...और पढ़ें

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