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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Libra Rashifal: फैसला लेने में कन्फ्यूज रहेंगे तुला राशि के लोग, पुराने संपर्क से मिलेगा लाभ! पढ़ें तुला राशिफल

Aaj Ka Libra Rashifal: फैसला लेने में कन्फ्यूज रहेंगे तुला राशि के लोग, पुराने संपर्क से मिलेगा लाभ! पढ़ें तुला राशिफल

Daily Horoscope Prediction of 26 May 2026 Libra: आइए तुला राशि के दैनिक राशिफल की इस कड़ी में जानें कि ग्रह गोचर के अनुसार तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन कैसा बीतने वाला है.

Written By  Manish Agarwal |Edited By: Padma Shree Shubham|Last Updated: May 26, 2026, 04:32 AM IST
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Aaj Ka Rashifal
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Aaj ka Tula Rashifal 26 May 2026: 26 मई 2026 का दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के प्रभाव में विशेष ग्रह संयोगों वाला होगा. इस दिन ग्रहों की स्थिति कई राशियों के जातकों के जीवन में परिवर्तन, नए अवसर और मानसिक उतार-चढ़ाव के संकेत लेकर आई है.  ज्योतिषीय दृष्टि से यह गोचर करियर, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक संबंधों के साथ ही मानसिक संतुलन पर विशेष और गहरा प्रभाव डाल सकता है. मेष राशि में स्थित मंगल साहस, आत्मविश्वास एवं निर्णय क्षमता को मजबूत करेगा. कार्यक्षेत्र में रुके कार्यों में गति आ सकती है. वहीं वृषभ राशि में सूर्य और बुध की युति धन, वाणी, व्यापार पर प्रभाव डालेगी. मिथुन राशि में गुरु एवं शुक्र की युति शिक्षा, प्रेम संबंध और प्रतिष्ठा को लेकर सकारात्मक परिणाम देने वाली मानी जाएगी. ग्रहों की यह स्थितियां संकेत देती है कि अभी धैर्य, संयम और सोच-समझकर लिए गए निर्णय भविष्य के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं.

तुला राशि:-
तुला राशि के जातक संतुलित स्वभाव, आकर्षक व्यक्तित्व और बेहतर संबंध बनाने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं. इस राशि के अंतर्गत चित्रा नक्षत्र के अंतिम दो चरण, स्वाति और विशाखा नक्षत्र के प्रथम तीन चरण आते हैं. 26 मई 2026 को चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहकर आर्थिक और पारिवारिक मामलों को प्रभावित करेगा, वहीं सूर्य मिथुन राशि में होने से भाग्य और सामाजिक संपर्कों में सक्रियता बढ़ेगी. आज का दिन सोच-समझकर निर्णय लेने का संकेत दे रहा है.

सकारात्मक बातें:-
आज कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यशैली और व्यवहार की सराहना हो सकती है. लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने के संकेत हैं. आर्थिक मामलों में सुधार होगा और रुका हुआ धन वापस मिल सकता है. परिवार में सुखद वातावरण बना रहेगा. विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा और पढ़ाई में मन लगेगा. सामाजिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है. किसी पुराने संपर्क से लाभ मिलने की संभावना है.

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नकारात्मक बातें:- 
निर्णय लेने में असमंजस की स्थिति बन सकती है. खर्चों में अचानक वृद्धि होने से मानसिक तनाव बढ़ सकता है. किसी करीबी व्यक्ति के साथ गलतफहमी हो सकती है. दूसरों को खुश करने के प्रयास में अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करना नुकसानदायक साबित हो सकता है. काम की अधिकता थकान बढ़ा सकती है.

करियर:-
नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा. व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी और नए संपर्क भविष्य में फायदा देंगे. कला, मीडिया, फैशन और मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से अनुकूल रहेगा. विद्यार्थियों को मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं.

रिलेशनशिप:-
प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है. वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा. परिवार के सदस्यों का सहयोग और स्नेह प्राप्त होगा. पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं.

स्वास्थ्य:-
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन सिरदर्द, तनाव या कमजोरी महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम और संतुलित भोजन आवश्यक रहेगा.

सावधानियां:-
जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला न लें.
पैसों के मामलों में सतर्क रहें.
दूसरों की बातों में आकर निर्णय न करें.

शुभ रंग:- हल्का गुलाबी, आसमानी

शुभ अंक:- 6, 9

उपाय:- माता लक्ष्मी को सुगंधित पुष्प अर्पित करें और जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद मिठाई दान करें.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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About the Author
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Manish Agarwal

मनीष अग्रवाल भारतीय विद्या भवन से आचार्य और एक पेशेवर वैदिक ज्योतिषी, अंकशास्त्री, साइकिक हीलर, तंत्र विशेषज्ञ और वास्तु सलाहकार हैं. उन्‍हें गुप्त विद्याओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में ...और पढ़ें

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