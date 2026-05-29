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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Tula Rashifal: कन्या राशि वाले आज भूलकर भी न करें ये एक गलती! करीबी रिश्ते में मिल सकता है बड़ा धोखा, जानें आज का भाग्य

Aaj Ka Tula Rashifal: कन्या राशि वाले आज भूलकर भी न करें ये एक गलती! करीबी रिश्ते में मिल सकता है बड़ा धोखा, जानें आज का भाग्य

Aaj Ka Tula Rashifal: आज भाग्य का पूरा साथ मिलने से तुला राशि वालों के मानसिक तनाव दूर होंगे और मशीनरी व लोहे के कारोबार में बड़े नए ऑर्डर्स मिलेंगे. हालांकि, ब्लड प्रेशर और थायराइड के मरीजों को आज सेहत से जुड़ी किसी भी तरह की लापरवाही बरतने से बचना चाहिए.

Written By  Manish Agarwal |Edited By: harsh singh|Last Updated: May 29, 2026, 04:30 AM IST
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Aaj Ka Tula Rashifal: कन्या राशि वाले आज भूलकर भी न करें ये एक गलती! करीबी रिश्ते में मिल सकता है बड़ा धोखा, जानें आज का भाग्य

Aaj Ka Tula Rashifal: तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन भाग्य का पूरा सहयोग मिलने और लंबे समय से अटकी परेशानियों से मुक्ति पाने का है. स्वभाव से न्यायप्रिय, संतुलित जीवन जीने वाले और कलाप्रेमी तुला राशि के लोगों के लिए आज सितारों की स्थिति बेहद मजबूत बनी हुई है. आज आपके पिछले प्रयास रंग लाएंगे और रुके हुए कामों में अचानक तेजी देखने को मिलेगी. आपके करियर, पारिवारिक रिश्तों, सेहत और आज के विशेष उपायों की पूरी जानकारी नीचे दी गई है.

तुला राशि: तुला राशि के लोग न्यायप्रिय, संतुलित जीवन जीने वाले, कलाप्रेमी और बेहद आकर्षक स्वभाव के होते हैं. इस राशि के अंतर्गत चित्रा नक्षत्र के अंतिम दो चरण, स्वाति और विशाखा नक्षत्र के प्रथम तीन चरण आते हैं. आज ग्रहों की स्थिति और आपका भाग्य पूरी तरह से आपके साथ हैं. पिछले कुछ समय से चल रही परेशानियां दूर होंगी और रुके हुए कामों में तेजी आएगी.

सकारात्मक बातें: आज सितारों की स्थिति और भाग्य का पहिया पूरी तरह से आपके पक्ष में घूम रहा है. आपको अपनी पुरानी की गई कड़ी मेहनत और ईमानदार प्रयासों के अनुसार बहुत ही शानदार और मनचाहे नतीजे मिलने वाले हैं. पिछले कुछ समय से जीवन में जो भी मानसिक या आर्थिक परेशानियां चल रही थीं, उनसे आज बड़ी राहत मिलेगी. आपके अटके हुए और रुके हुए सरकारी या निजी कामों में अचानक से तेजी आ जाएगी.

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नकारात्मक बातें: आज आप अपने किसी करीबी दोस्त या रिश्तेदार की किसी गंभीर निजी समस्या को लेकर काफी परेशान और चिंतित रह सकते हैं. हालांकि, आपके सही मार्गदर्शन और उचित सुझाव से उन्हें अपनी समस्या का सही हल भी मिल सकता है, लेकिन किसी की मदद करते समय या बातचीत करते समय बहुत सोच-समझकर बोलें, ताकि सामने वाले को आपकी कोई बात बुरी न लगे. विद्यार्थी वर्ग अपनी पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करें.

करियर: कार्यक्षेत्र या बिजनेस में आज नए लोगों से मिलना-जुलना और अपनी मार्केटिंग से जुड़े कामों में बहुत ज्यादा व्यस्तता बनी रहेगी. राहत की बात यह है कि आपके ज्यादातर महत्वपूर्ण काम सिर्फ फोन कॉल्स या ऑनलाइन माध्यमों से ही पूरे हो जाएंगे. मशीनरी, कारखाने, लोहे या कंस्ट्रक्शन आदि से जुड़े कारोबार में कुछ बड़े और नए ऑर्डर्स मिलने की प्रबल संभावना है. इसके साथ ही कंसल्टेंसी या सलाह देने से जुड़े कामों में भी अच्छी तेजी आएगी.

रिलेशनशिप: पारिवारिक जीवन के लिहाज से दिन बहुत ही खूबसूरत रहेगा. घर में सुख-शांति और आपसी सामंजस्य का माहौल बना रहेगा. जो लोग लंबे समय से प्रेम संबंधों में हैं, उनके रिश्तों में आज और अधिक गहराई, खुलापन और एक-दूसरे के प्रति सम्मान की भावना आएगी, जिससे रिश्ता परिपक्व होगा.

स्वास्थ्य: सेहत के मामले में आज का दिन थोड़ा मध्यम रह सकता है. जिन लोगों को अक्सर ब्लड प्रेशर या थायराइड की समस्या रहती है, वे आज अपनी नियमित जांच जरूर करवाएं और दवाइयों में कोताही न बरतें. इस समय शरीर में इस तरह की कोई छिपी हुई परेशानी अचानक उभरने की संभावना बनी हुई है.

सावधानियां: किसी दूसरे की समस्या को सुलझाने के चक्कर में खुद के जरूरी कामों को नजरअंदाज करने की गलती न करें. ब्लड प्रेशर और थायराइड से पीड़ित लोग अपनी नियमित दवाइयां लेना बिल्कुल भी न भूलें. कार्यक्षेत्र में केवल फोन पर निर्भर रहने के बजाय महत्वपूर्ण डील्स के लिए लिखित दस्तावेज जरूर तैयार करें.

उपाय: किसी जरूरतमंद या गरीब व्यक्ति को सफेद रंग की मिठाई या वस्त्र का दान करें.

शुभ रंग : केसरिया
अंक:  9

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

ये भी पढ़ें: जून की शुरुआत से ही गुरु समेत 4 ग्रहों का धमाल, पूरे महीने नोट बटोरेंगे ये 5 राशि वाले, देखें लकी राशियां

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About the Author
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Manish Agarwal

मनीष अग्रवाल भारतीय विद्या भवन से आचार्य और एक पेशेवर वैदिक ज्योतिषी, अंकशास्त्री, साइकिक हीलर, तंत्र विशेषज्ञ और वास्तु सलाहकार हैं. उन्‍हें गुप्त विद्याओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में ...और पढ़ें

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