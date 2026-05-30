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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Tula Rashifal: तुला राशि वाले लव लाइफ को लेकर रहें सावधान, जानें करियर और सेहत का हाल

Aaj Ka Tula Rashifal: तुला राशि वाले लव लाइफ को लेकर रहें सावधान, जानें करियर और सेहत का हाल

Aaj Ka Tula Rashifal: तुला राशि वालों के लिए आज का दिन सेहत से जुड़े कामों को लेकर भागदौड़ भरा रह सकता है. किसी नए कार्य में पैसा लगाने से बचना होगा. दिखावे के चक्कर में अपनी जेब ढीली कर सकते हैं.

Written By  Manish Agarwal |Last Updated: May 30, 2026, 04:30 AM IST
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Aaj Ka Tula Rashifal: तुला राशि वाले लव लाइफ को लेकर रहें सावधान, जानें करियर और सेहत का हाल

Aaj Ka Tula Rashifal: तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कई मायनों में खास है. मसलन, धन को लेकर स्थिति अच्छी होगी. फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है, हालांकि इसके लिए थोड़ी भागदौड़ करनी पड़ेगी. करियर की बात करें, तो आज कार्यस्थल पर काम का बोझ रहेगा. लव लाइफ में पार्टनर से किसी पुराने विषय पर विवाद हो सकता है. सेहत को लेकर सावधानी रखनी होगी. आज का राशिफल में आगे जानिए करियर, रिलेशनशिप, स्वास्थ्य का हाल, शुभ रंग, शुभ अंक और विशेष उपाय.

तुला राशि

तुला राशि वाले लोग अमूमन शांत स्वभाव के, सबको साथ लेकर चलने वाले और हर काम को नाप-तोल कर करने वाले होते हैं. इस राशि में चित्रा नक्षत्र के आखिरी दो चरण, स्वाति और विशाखा नक्षत्र के शुरुआती तीन चरण आते हैं. आज का दिन आपके लिए थोड़ा संभलकर और बैलेंस बनाकर चलने का है. आज सुबह से ही दिमाग में कई तरह की बातें एक साथ चलेंगी, जिससे थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है. आज आपके सामने ऐसी स्थिति आ सकती है जहाँ आपको घर और बाहर दोनों जगह एक साथ ध्यान देना पड़ेगा. अपनी समझदारी का इस्तेमाल करें और किसी की बातों में आकर अपना आपा न खोएं.

सकारात्मक बातें

आज का दिन पैसों के मामले में आपको थोड़ी राहत दे सकता है. अगर कहीं कोई पैसा फंसा हुआ था या किसी को उधार दिया था, तो आज थोड़ी भागदौड़ करने से वो वापस मिल सकता है. घर-परिवार में कोई पुरानी अनबन चल रही थी, तो आज बातचीत के जरिए उसे खत्म करने का अच्छा मौका है. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय पीना या गप्पें मारना आपके मूड को एकदम फ्रेश कर देगा.

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नकारात्मक बातें 

आपकी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि आप किसी को जल्दी 'ना' नहीं कह पाते. आज इसी चक्कर में आप दूसरों का काम अपने सिर ले लेंगे और खुद परेशान होंगे. दोपहर के बाद किसी करीबी दोस्त की कोई बात आपको बुरी लग सकती है, जिससे आपका मन थोड़ा खट्टा हो जाएगा. ऐसे में तुरंत रिएक्ट करने के बजाय बात को आई-गई कर देना ही आपके लिए बेहतर रहेगा.

करियर 

कामकाज की बात करें तो आज दफ्तर में काम का बोझ थोड़ा ज्यादा रहेगा. हो सकता है कि बॉस आपके काम में कोई कमी निकाल दें, इसलिए आज अपना काम पूरी लगन से करें. जो लोग छोटा-मोटा व्यापार या दुकान चलाते हैं, उनके लिए आज ग्राहक अच्छे आएंगे और बिक्री भी ठीक-ठाक होगी. बस ध्यान रखें, आज किसी भी नए काम में बड़ा पैसा लगाने से बचें.

रिलेशनशिप 

पति-पत्नी के बीच आज तालमेल अच्छा रहेगा. अगर लाइफपार्टनर किसी बात को लेकर परेशान है, तो उनका साथ दें और उनकी बात को सुनें. लव लाइफ की बात करें तो आज पार्टनर के साथ किसी पुरानी बात को लेकर बहस हो सकती है. पुरानी बातों को खोदने से अच्छा है कि आज के दिन को एन्जॉय करें और बात को ज्यादा न बढ़ाएं.

स्वास्थ्य 

दिनभर की भागदौड़ और मानसिक तनाव का असर आज आपकी सेहत पर दिख सकता है. शाम होते-होते पैरों में दर्द, थकान या भारीपन महसूस होगा. जिन लोगों को अक्सर माइग्रेन या सिरदर्द रहता है, उन्हें आज धूप में निकलने से बचना चाहिए. रात को हल्का खाना खाएं और समय पर सो जाएं.

सावधानियां

आज किसी भी काम में ढीलापन न बरतें, टालमटोल करने से आपका ही नुकसान होगा.

दिखावे के चक्कर में आकर अपनी जेब से ज्यादा खर्च न करें.

आज किसी अनजान व्यक्ति की गारंटी लेने से साफ बचें.

उपाय

नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगाजल डालकर नहाएं और मन ही मन अपने माता-पिता का आशीर्वाद लें.

शुभ रंग- क्रीम

शुभ अंक- 7

यह भी पढ़ें: कर्क में गुरु-शुक्र की युति 4 राशि वालों के लिए खास, होगी धन और सम्मान में वृद्धि

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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About the Author
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Manish Agarwal

मनीष अग्रवाल भारतीय विद्या भवन से आचार्य और एक पेशेवर वैदिक ज्योतिषी, अंकशास्त्री, साइकिक हीलर, तंत्र विशेषज्ञ और वास्तु सलाहकार हैं. उन्‍हें गुप्त विद्याओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में ...और पढ़ें

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