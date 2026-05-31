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Hindi Newsऐस्ट्रोTula Rashifal by Ajay bhambi: तुला राशि वालों की योजनाएं होंगी सफल, लेकिन अपनों की ही जलन बढ़ा सकती है बड़ी मुसीबत!

Tula Rashifal by Ajay bhambi: तुला राशि वालों की योजनाएं होंगी सफल, लेकिन अपनों की ही जलन बढ़ा सकती है बड़ी मुसीबत!

Tula Rashifal by Ajay bhambi: तुला राशि वालों के लिए आज का दिन अपनी जरूरी योजनाओं को जमीन पर उतारने और दैनिक आय में बढ़ोतरी दर्ज करने के लिए बेहतरीन है. 

Written By  Dr. Ajay Bhambi |Edited By: harsh singh|Last Updated: May 31, 2026, 04:30 AM IST
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Tula Rashifal by Ajay bhambi: तुला राशि वालों की योजनाएं होंगी सफल, लेकिन अपनों की ही जलन बढ़ा सकती है बड़ी मुसीबत!

Tula Rashifal by Ajay bhambi: तुला राशि वालों के लिए आज का दिन अपनी उन खास और जरूरी योजनाओं को हकीकत में बदलने का है, जिन पर आप लंबे समय से विचार कर रहे हैं. सितारों की चाल आज आपको बेहतरीन और उचित परिणाम दिलाने के मूड में है, जिससे न सिर्फ आपकी दैनिक आय में इजाफा होगा बल्कि अनुभवी लोगों के संपर्क से आपके करियर को एक नई दिशा भी मिलेगी. आइए डिटेल से जानते हैं कि आज आपका पारिवारिक जीवन, नौकरी-व्यापार, लव लाइफ और स्वास्थ्य कैसा रहेगा, साथ ही कौन-सा भाग्यशाली अंक, रंग और अचूक उपाय आपके दिन को और भी भाग्यशाली बनाएंगे.

तुला राशि: तुला राशि वालों, आज आपकी महत्वपूर्ण योजनाओं को जमीन पर उतारने का उचित समय है. जल्दबाजी या अति उत्साह में काम बिगाड़ न लें. बिजनेस में दैनिक आय बढ़ेगी, लेकिन किसी कर्मचारी के कारण थोड़ी परेशानी आ सकती है. वैवाहिक जीवन को मधुर बनाने के लिए जीवनसाथी को कोई प्यारा सा तोहफा दें. आज लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करें और प्रसाद बांटें.

पॉजिटिव: आज कोई उचित परिणाम की प्राप्ति होने वाली है. किसी विशेष कार्य संबंधी बनी हुई योजनाओं को कार्य रूप देने का उचित समय है. अनुभवी तथा प्रभावशाली लोगों के साथ संपर्क आपके लिए फायदेमंद भी रहेंगे. किसी संबंधी के साथ विवादित मामले का भी समाधान निकलेगा.

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नेगेटिव: अति उत्साह और जल्दबाजी में बने बनाए काम बिगड़ भी सकते हैं. कुछ नजदीकी लोग ही जलन की भावना से आपका अहित करने की कोशिश करेंगे. परंतु ऐसे लोगों की परवाह ना करें तथा दूरी बनाकर रखें. आवेश और क्रोध पर काबू रखना जरूरी है.

व्यवसाय: कारोबार में दैनिक आय में इजाफा होगा. लेकिन किसी कर्मचारी की वजह से परेशानी खड़ी हो सकती हैं. परंतु इस समय तनाव लेने की बजाए सूझबूझ से हल निकालना ज्यादा उचित रहेगा. सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों को कुछ समस्याएं आ सकती हैं. सीनियर लोगों से मार्गदर्शन अवश्य ले.

लव: घर की व्यवस्था पर भी ध्यान दें तथा जीवनसाथी को कुछ उपहार देना आपसी संबंधों में और अधिक नजदीकियां बढ़ाएगा. प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे.

स्वास्थ्य: वर्तमान मौसम का नकारात्मक प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है. लापरवाही ना बरतें तथा अपना पूरा ध्यान रखें.

भाग्यशाली रंग: बादामी 

भाग्यशाली अंक: 1

उपाय: लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करें और प्रसाद बांटे.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

ये भी पढ़ें: जून में रेड कारपेट वेलकम के लिए तैयार हो जाएं ये 3 राशि वाले लोग, पढ़ें मेष से मीन का मासिक राशिफल

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Dr. Ajay Bhambi

डॉ. अजय भाम्‍बी देश के मशहूर ज्‍योतिषाचार्य हैं. 

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