Tula Tarot Rashifal 2026: 2026 में तुला राशि वालों का करियर मारेगा उछाल, पैसा भी आएगा बहकर, पढ़ें वार्षिक टैरो राशिफल

Tula Tarot Rashifal 2026: 2026 में तुला राशि वालों का करियर मारेगा उछाल, पैसा भी आएगा बहकर, पढ़ें वार्षिक टैरो राशिफल

Tula Yearly 2026 Tarot Horoscope: तुला राशि वालों के लिए साल 2026 करियर, मनी, सेहत, लव लाइफ आदि मामलों में कैसा रहेगा? टैरो कार्ड रीडर सोनिया चड्डा से जानें तुला टैरो कार्ड प्रिडिक्‍शन 2026 वार्षिक राशिफल.   

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Dec 17, 2025, 10:45 AM IST
Tula Tarot Rashifal 2026: 2026 में तुला राशि वालों का करियर मारेगा उछाल, पैसा भी आएगा बहकर, पढ़ें वार्षिक टैरो राशिफल

Libra Yearly Horoscope 2026: टैरो कार्ड रीडिंग के अनुसार तुला राशि वालों के लिए साल 2026 कई मामलों में शुभ साबित हो सकता है. जो लोग नौकरी में प्रमोशन पाने के लिए इंतजार कर रहे थे, उन्‍हें इस साल प्रमोशन मिलने के पूरे योग हैं. साथ ही आर्थिक ग्रोथ भी हो सकती है. यहां विस्‍तार से पढ़ें तुला टैरो वार्षिक राशिफल 2026. 

तुला राशि व्यक्तित्व: तुला राशि के स्वामी शुक्र देव हैं. तुला राशि के लोग संतुलित व्यवहार करने वाले और सामाजिक प्रकृति के होते हैं. यह चार्मिंग होने के साथ साथ हर जगह हार्मनी बनाने वाले होते हैं. भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी इस राशि के देवता है। यह राशि वायु तत्व की राशि हैं जो निरंतर प्रवाह में रहती है ,जिस वजह से ये ठोस फ़ैसले जल्दी से नहीं ले पाते क्योंकि मन स्थिर नहीं रहता. निर्णय लेने में समय बर्बाद करते हैं. ये लोग संवेदनशील होते हैं पर भावनाओ को ख़ुद पर हावी नहीं होने देते.

तुला राशि फाइनेंस 2026: पैसों के लिए यह साल बेहतर परिणाम देगा पर शुरुआत में "Nine Of Swords" का कार्ड औसत फाइनेंशल ग्रोथ को दिखा रहा है जबकि अगले छह महीने में आर्थिक स्थिति बेहतर होगी यह समय निवेश के लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा. "Queen Of Cups" कार्ड बता रहा है कि रियल एस्टेट ,शेयर बाज़ार और ट्रेडिंग निवेश में भी अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं ,पर इस बात का ध्यान रखें कि किसी निवेश से पहले जोखिम का आकलन ज़रूर कर लें.

तुला राशि करियर 2026: यह साल कारोबार के लिए अच्छा रहेगा "Four Of Cups"  का कार्ड बता रहा है कि आपको नई ऑपर्च्युनिटीज मिलेंगी ,अगर आप पैनी नज़र से नहीं देखेंगे तो फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे. "Two Of Swords" का कार्ड कह रहा है कि नए विचारों का खुले दिल से स्वागत करें ,यदि आप अपनी सोच और नज़रिए को नहीं बढ़ाएंगे तो जीवन की दौड़ में पीछे रह जाएंगे.नौकरीपेशा लोगों को उन्नति मिलेगी और पढ़ने वाले बच्चे मन लगाकर पढ़ सकेंगे.

तुला राशि रिलेशनशिप 2026: तुला राशि वालों के लिए यह वर्ष अच्छा साबित होगा "Six Of Pentacles" की ऊर्जा आपके रिश्तों के संतुलन को बता रही है अब विवाहित लोगों के लिए विवाह के योग बनेंगे "The Magician" का कार्ड कह रहा है कि आपके रिश्तों में हर तरफ़ से ख़ुशहाली आएगी ,आपका साथी आपको ख़ुश करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा परंतु अंधा विश्वास न करें. कोई भी बात हो उसे आपस में बैठकर सुलझा लें.

तुला राशि स्वास्थ्य 2026: स्वास्थ्य के लिहाज़ से ये वर्ष आपको उचित आहार ,व्यायाम और संतुलित जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रहा है. "King of wands" का कार्ड बता रहा है कि सूर्य की दिव्य ऊर्जा के साथ आपके पेट की गर्मी बढ़ सकती है या पेट से संबंधित कोई परेशानी आ सकती है इसलिए खानपान का ध्यान रखें ,वहीं अंतिम छह महीने आपका मन कुछ उधेड़बुन में रह सकता है "Seven of pentacles" कार्ड आप की दुविधा का संकेत दे रहा है और फ़ालतू विचारों को अपने से दूर रखने की प्रेरणा दे रहा है ताकि आप स्वस्थ रह सके.

तुला राशि उपाय: सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें. शादीशुदा जीवन में अगर कोई रुकावट आ रही है तो बंदरों को केले खिलाएँ. भगवान विष्णु लक्ष्मी का पूजन करें ,मंत्र जाप का भी अच्छा परिणाम मिलेगा. हनुमान चालीसा का पाठ करें.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

 

