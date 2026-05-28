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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Singh Rashifal: मिलेगा नौकरी बदलने का बड़ा मौका! सिंह राशि वालों के अधूरे काम आज होंगे पूरे, बस इस एक आदत पर रखें काबू

Aaj Ka Singh Rashifal: मिलेगा नौकरी बदलने का बड़ा मौका! सिंह राशि वालों के अधूरे काम आज होंगे पूरे, बस इस एक आदत पर रखें काबू

Aaj Ka Singh Rashifal: सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन मजबूत आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता के बल पर अधूरे कामों को पूरा करने और करियर-व्यापार में नए अवसर पाने का रहेगा. हालांकि, इन्हें हर मामले में अपनी जिद थोपने से बचने, गुस्से पर काबू रखने और दिखावे के चक्कर में बजट बिगाड़ने से बचने की सलाह दी जाती है.

Written By  Manish Agarwal |Last Updated: May 28, 2026, 04:20 AM IST
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Aaj Ka Singh Rashifal: मिलेगा नौकरी बदलने का बड़ा मौका! सिंह राशि वालों के अधूरे काम आज होंगे पूरे, बस इस एक आदत पर रखें काबू

Aaj Ka Singh Rashifal: सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास से भरे रहने और अधूरे कामों को पूरा करने का है. सितारों की चाल बता रही है कि आज कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता और फैसलों की जमकर तारीफ होगी, जिससे नौकरीपेशा लोगों को बड़े अधिकारियों से सराहना और व्यापार में पुराने संपर्कों से बड़ा लाभ मिल सकता है. आइए जानते हैं कि आज करियर, लव लाइफ, सेहत और भाग्य के मामले में आपके सितारे क्या नया मोड़ लाने वाले हैं, और आज आपको कौन सी एक बड़ी गलती से बचकर रहना होगा.

सिंह राशि: सिंह राशि के जातक आत्मविश्वासी, प्रभावशाली और नेतृत्व क्षमता वाले माने जाते हैं. इस राशि के अंतर्गत मघा, पूर्वाफाल्गुनी और उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र का प्रथम चरण आता है. 28 मई को आपका आत्मविश्वास पहले से अधिक मजबूत दिखाई देगा. कई लोग आपकी बातों और निर्णय क्षमता से प्रभावित हो सकते हैं. अधूरे कामों को पूरा करने की कोशिश सफल हो सकती है, लेकिन हर जगह अपनी बात मनवाने की जिद नुकसान पहुंचा सकती है.

सकारात्मक बातें: कार्यक्षेत्र में नई योजनाओं पर काम शुरू हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों को किसी बड़े अधिकारी से प्रशंसा मिलने के संकेत हैं. जो लोग लंबे समय से बदलाव की सोच रहे थे, उन्हें नया अवसर मिल सकता है. व्यापार से जुड़े लोगों के लिए दिन लाभ देने वाला रहेगा. किसी पुराने संपर्क से फायदा होने की संभावना बन रही है. परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. किसी करीबी व्यक्ति की सफलता से मन प्रसन्न हो सकता है. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा.

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नकारात्मक बातें: हर जगह अपनी बात मनवाने की जिद नुकसान पहुंचा सकती है. दूसरों के मामलों में आर्थिक मदद करते समय अपनी क्षमता जरूर देखें. दिखावे या अनावश्यक खर्च से बचना जरूरी होगा. गुस्से में कही गई बात रिश्ते में दूरी ला सकती है. अधिक भागदौड़ के कारण शरीर में थकान महसूस हो सकती है.

करियर: नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. अधिकारियों की नजर आपके काम पर बनी रहेगी. जो लोग नौकरी में बदलाव चाहते हैं, उन्हें नए अवसर मिलने के संकेत हैं. व्यापार से जुड़े लोगों को पुराने संपर्कों से लाभ मिल सकता है. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को कोई अच्छी सूचना मिलने की संभावना है.

रिलेशनशिप: घर-परिवार में आपकी बात को महत्व दिया जाएगा. परिवार का सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों में आकर्षण बढ़ेगा, लेकिन बातचीत में संयम बनाए रखना जरूरी होगा. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का सहयोग और समझ प्राप्त होगी.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन बाहर का तला-भुना भोजन कम करें. थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है. वाहन चलाते समय सावधानी रखना जरूरी रहेगा.

सावधानियां: गुस्से में कोई निर्णय न लें.अनावश्यक खर्चों से बचें.अपनी जिद को रिश्तों पर हावी न होने दें.

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 1

उपाय: सूर्यदेव को जल में लाल फूल डालकर अर्घ्य दें.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

ये भी पढ़ें: पद्मिनी एकादशी पर बुध देंगे बड़ा सरप्राइज, इन 4 राशियों की बढ़ सकती है इनकम, करियर-व्‍यापार में मिलेगा बड़ा मौका

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About the Author
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Manish Agarwal

मनीष अग्रवाल भारतीय विद्या भवन से आचार्य और एक पेशेवर वैदिक ज्योतिषी, अंकशास्त्री, साइकिक हीलर, तंत्र विशेषज्ञ और वास्तु सलाहकार हैं. उन्‍हें गुप्त विद्याओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में ...और पढ़ें

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