Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /ऐस्ट्रो
  • /भारत के वो 5 विशालकाय मंदिर जिन्हें देखकर दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियर्स भी रह गए दंग

भारत के वो 5 विशालकाय मंदिर जिन्हें देखकर दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियर्स भी रह गए दंग

Biggest Temples in India: ये आर्टिकल भारत के 5 सबसे विशाल और भव्य मंदिरों के डिटेल के बारे में है, जो अपनी गगनचुंबी वास्तुकला और हजारों साल पुराने इतिहास के लिए जाने जाते हैं.

Written Byharsh singh
Published: Jun 07, 2026, 12:10 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 12:10 PM IST
भारत के वो 5 विशालकाय मंदिर जिन्हें देखकर दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियर्स भी रह गए दंग

About the Author

harsh singh

harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. मार्च 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना उनकी खासियत है. करीब तीन महीने तक उन्होंने जी भारत में डिफेंस बीट पर काम किया, जहां उनकी रिपोर्टिंग और फैक्ट-आधारित स्टाइल को खूब सराहना मिली. इसके पहले ये ऑटोमोबाइल की खबरें भी करते थे. अब हर्ष धर्म से जुड़ी खबरों की कवरेज कर रहे हैं और इस क्षेत्र में दर्शकों तक जरूरी अपडेट्स पहुंचा रहे हैं. हर्ष अपनी धारदार लेखन शैली, भरोसेमंद खबरों और रिकॉर्ड पेज-व्यूज के लिए जाने जाते हैं. बिहार चुनाव 2025 की लाइव कवरेज के दौरान उनके अपडेट्स दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुए. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन किया है. अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं तो उन्हें इस ईमेल पर लिख सकते हैं:Harsh.singh@India.com

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
भारत के वो 5 विशालकाय मंदिर जिन्हें देखकर दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियर्स भी रह गए...
largest temples in india4 min ago
2
USA16 min ago
3
CBI20 min ago
4
Nobel Prize33 min ago
5
Vaibhav Sooryavanshi47 min ago