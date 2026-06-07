/भारत के वो 5 विशालकाय मंदिर जिन्हें देखकर दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियर्स भी रह गए दंग

Biggest Temples in India: भारत को कई बड़े धर्मों की जन्मस्थल माना जाता है, जिसमें हिंदू धर्म सबसे प्राचीन है. भारत में मंदिरों के निर्माण का इतिहास बहुत पुराना है. करीब 400 ईसा पूर्व के आसपास गुफाओं के रूप में मंदिर बनने शुरू हुए थे. धीरे धीरे समय बदला और इन गुफा मंदिरों की जगह ईंट और लकड़ी के शानदार स्ट्रक्चर बनने लगे. शुरुआती दौर में लोग गुफाओं की दीवारों पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव के चित्र बनाकर उनकी पूजा करते थे.
इससे साफ पता चलता है कि हमारे यहां मूर्तियों की पूजा करने की परंपरा उतनी ही पुरानी है जितना कि खुद धर्म. समय के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों में भगवान के रूपों और उनके नामों में भी बदलाव आता गया. प्राचीन काल में राजा महाराजा बड़े पैमाने पर जमीन दान करते थे, जहां इन विशाल और भव्य मंदिरों का निर्माण किया जाता था.
मदुरै का मीनाक्षी अम्मन मंदिर भारत के सबसे भव्य और खूबसूरत मंदिरों में गिना जाता है. इस ऐतिहासिक मंदिर की ऊंचाई लगभग 170 फीट है. पूरे मंदिर परिसर में 14 भव्य गोपुरम यानी प्रवेश द्वार बने हुए हैं. स्थानीय इतिहास के मुताबिक, इस पवित्र मंदिर शहर का निर्माण करीब 25,000 साल पहले हुआ था. मंदिर के मुख्य गर्भगृह के ऊपर सोने के दो सुंदर विमान बने हुए हैं जो इसकी भव्यता को और बढ़ाते हैं.
यहां देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर की पूजा की जाती है. आंकड़ों की मानें तो हर शुक्रवार को यहां 15,000 से लेकर 25,000 तक पर्यटक आते हैं. इस पूरे मंदिर परिसर में लगभग 30,000 खूबसूरत मूर्तियां स्थापित हैं जो सैलानियों को आकर्षित करती हैं.
श्रीरंगम में स्थित श्री रंगनाथस्वामी मंदिर भी भारत के सबसे बड़े मंदिर परिसरों में से एक है. ये विशाल मंदिर सात प्राकर्मों यानी सात बड़ी दीवारों के घेरे से घिरा हुआ है. इस पूरे परिसर के भीतर 21 शानदार गोपुरम बने हुए हैं. इसके अंदर कुल 49 छोटे बड़े मंदिर हैं, जो पूरी तरह से भगवान विष्णु को समर्पित हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरे मंदिर परिसर का उपयोग केवल पूजा पाठ के लिए नहीं होता है. इसकी बाहरी सात दीवारों में से तीन के भीतर दुकानें चलती हैं. इन दीवारों के अंदर लोग रहते हैं, दुकानें हैं और पर्यटकों के लिए रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं.
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हुगली नदी के पश्चिमी तट पर स्थित बेलूर मठ भी अपनी विशालता के लिए प्रसिद्ध है. यह पूरा परिसर लगभग 160,000 वर्ग मीटर के बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है. स्वामी विवेकानंद ने इस जगह की स्थापना की थी और इसे रामकृष्ण मठ एवं मिशन का मुख्य मुख्यालय माना जाता है.
इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत इसकी अनूठी वास्तुकला है. यह मंदिर हिंदू, ईसाई और इस्लाम धर्म के प्रतीकों और डिजाइनों को आपस में जोड़ता है, जो दुनिया को सर्वधर्म समभाव और सभी धर्मों की एकता का संदेश देता है.
तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर और पुरी का जगन्नाथ मंदिर भी इस सूची में अपना खास स्थान रखते हैं. बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण सम्राट राजा चोल प्रथम ने 1010 ईस्वी में करवाया था, जो भगवान शिव का भारत में सबसे बड़ा मंदिर है. इसके प्रवेश द्वार पर एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई नंदी की विशाल मूर्ति है.
वहीं दूसरी ओर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर 12वीं शताब्दी का है और ये हिंदुओं के पवित्र चार धामों में से एक है. यहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की काष्ठ की मूर्तियां हैं. इस मंदिर की वार्षिक रथयात्रा पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है. इसके अलावा, दिल्ली का आधुनिक अक्षरधाम मंदिर भी अपनी 43 मीटर की ऊंचाई और 316 फीट की चौड़ाई के साथ वास्तुकला का बेजोड़ नमूना पेश करता है, जिसका उद्घाटन 2005 में हुआ था.
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