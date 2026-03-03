Chandra Grahan 2026 LIVE (Today): चंद्र ग्रहण आज, शुरू हो चुका सूतक काल, जानिए ग्रहण का समय और भारत में कहां-कहां आएगा नजर

Lunar Eclipse Timing 2026 Chandra Grahan In India: चंद्र ग्रहण भारत में दोपहर 3 बजकर 20 मिनट पर शुरू होगा और शाम को पौने 7 बजे तक जारी रहेगा. लेकिन इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो चुका है. ZeeNews Live से जुड़कर देखें चंद्र ग्रहण की पल-पल की अपडेट समेत हर जरूरी जानकारी.
Chandra Grahan 2026 Sutak kaal in india live updates: साल 2026 के पहले चंद्र ग्रहण का गवाह बनने के लिए दुनिया तैयार है. पूर्ण चंद्र ग्रहण की इस महत्वपूर्ण खगोलीय घटना को देखने के लिए लोग आतुर हैं. वहीं यह चंद्र ग्रहण धार्मिक और ज्योतिषीय लिहाज से भी बहुत खास है क्योंकि यह चंद्र ग्रहण भारत में नजर आएगा. इसलिए इसका सूतक काल माना जा रहा है और सुबह सवेरे से ही चंद्र ग्रहण का सूतक शुरू हो चुका है. ग्रहण का सूतक सुबह 6 बजकर 20 मिनट पर प्रारंभ हुआ. तब से ही देश भर के सारे मंदिरों के पट बंद हो गए और पूजा-पाठ समेत सभी शुभ कार्यों पर रोक लग गई. यहां देखें चंद्र ग्रहण से जुड़े हर अपडेट...
जवाब : 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण दोपहर 3 बजकर 20 मिनट से लगेगा और शाम 6 बजकर 46 मिनट पर समाप्त हो जाएगा. साल 2026 के पहले चंद्र ग्रहण की अवधि तकरीबन 3 घंटे 27 मिनट की रहेगी.
जवाब : हां, यह चंद्र ग्रहण भारत के कई हिस्सों में दिखाई देगा. विशेष तौर पर पूर्वोत्तर राज्यों में चंद्र ग्रहण का अच्छा नजारा दिखाई दे सकता है. इसके अलावा भी दिल्ली-एनसीआर, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, पटना आदि में भी चंद्र ग्रहण दिखाई देगा. हालांकि यह इस पर भी निर्भर करेगा कि आसमान साफ है या नहीं.
जवाब : चंद्र ग्रहण भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजकर 20 मिनट से लग रहा है, जाहिर है उस समय दिन रहने से यह नजर नहीं आ पाएगा. भारत में चंद्रमा ग्रहण का नजारा शाम को 06:20 बजे के बाद देखा जा सकेगा. करीब 20 से 25 मिनट तक चंद्र ग्रहण दिखेगा.
सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में लग रहे चंद्र ग्रहण का मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों पर अहम असर होगा. वहीं वृषभ राशि, मिथुन राशि और तुला राशि वालों के लिए चंद्र ग्रहण शुभ फल दे सकता है. इन लोगों द्वारा पूर्व में की गई मेहनत रंग लाएगी. धन लाभ के भी योग बनेंगे. वहीं 4 राशियों के लिए चंद्र ग्रहण कष्टदायी साबित हो सकता है.
यह चंद्र ग्रहण सूर्य की राशि सिंह में लग रहा है, जहां चंद्रमा और केतु की युति से ग्रहण योग बना है. सिंह अग्नि तत्व वाली राशि है और उसमें ग्रहण का लगना देश-दुनिया पर अहम असर डालेगा. क्योंकि पहले ही शनि की राशि कुंभ में मंगल-राहु की युति बनी हुई है, जो हिंसा और युद्ध के योग बनाए हुए है. उस पर चंद्र ग्रहण का भी लगना घातक संकेत दे रहा है.
|शहर
|ग्रहण आरंभ
|ग्रहण समाप्त
|दिल्ली-एनसीआर
|शाम 06:26
|शाम 06:46
|प्रयागराज
|शाम 06:08
|शाम 06:46
|कानपुर
|शाम 06:14
|शाम 06:46
|वाराणसी
|शाम 06:04
|शाम 06:46
|ईटानगर
|शाम 05:07
|शाम 06:46
|पटना
|शाम 05:55
|शाम 06:46
|रांची
|शाम 05:55
|शाम 06:46
|कोलकाता
|शाम 05:43
|शाम 06:46
|चेन्नई
|शाम 06:21
|शाम 06:46
|बेंगलुरु
|शाम 06:32
|शाम 06:46
|हैदराबाद
|शाम 06:26
|शाम 06:46
|भुवनेश्वर
|शाम 05:54
|शाम 06:46
|गुवाहाटी
|शाम 05:27
|शाम 06:46
हां, चंद्र ग्रहण को नग्न आंखों से देख सकते हैं. सूर्य ग्रहण की तरह चंद्र ग्रहण को देखने के लिए विशेष चश्मा लगाने या अन्य किसी उपकरण की जरूरत नहीं होती है. इस चंद्र ग्रहण की विशेषता यह है कि भारत में चंद्रोदय ही ब्लड मून के साथ होगा, क्योंकि जब भारत में चंद्रोदय होगा, तब तक चंद्र ग्रहण लग चुका होगा.
3 मार्च को लगे चंद्र ग्रहण का सूतक काल सुबह 6 बजकर 20 मिनट से शुरू हुआ और शाम को 6 बजकर 47 मिनट पर चंद्र ग्रहण समाप्त होने के साथ ही खत्म होगा. हिंदू धर्म में ग्रहण के दौरान कोई भी शुभ कार्य, पूजा-पाठ आदि नहीं किए जाते हैं. साथ ही इस दौरान खाना-पीना भी वर्जित रहता है. हालांकि गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग और बीमार लोग, बच्चे वो चीजें खा-पी सकते हैं, जिनमें ग्रहण के सूतक काल से पहले तुलसी की पत्तियां डाल दी गई हों. तुलसी की पत्तियां डालने से खाने-पीने की चीजों पर ग्रहण का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है.