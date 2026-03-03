Chandra Grahan 2026 LIVE (Today): चंद्र ग्रहण आज, शुरू हो चुका सूतक काल, जानिए ग्रहण का समय और भारत में कहां-कहां आएगा नजर

Chandra Grahan 2026 Sutak kaal in india live updates: साल 2026 के पहले चंद्र ग्रहण का गवाह बनने के लिए दुनिया तैयार है. पूर्ण चंद्र ग्रहण की इस महत्‍वपूर्ण खगोलीय घटना को देखने के लिए लोग आतुर हैं. वहीं यह चंद्र ग्रहण धार्मिक और ज्‍योतिषीय लिहाज से भी बहुत खास है क्‍योंकि यह चंद्र ग्रहण भारत में नजर आएगा. इसलिए इसका सूतक काल माना जा रहा है और सुबह सवेरे से ही चंद्र ग्रहण का सूतक शुरू हो चुका है. ग्रहण का सूतक सुबह 6 बजकर 20 मिनट पर प्रारंभ हुआ. तब से ही देश भर के सारे मंदिरों के पट बंद हो गए और पूजा-पाठ समेत सभी शुभ कार्यों पर रोक लग गई. यहां देखें चंद्र ग्रहण से जुड़े हर अपडेट...

चंद्र ग्रहण से जुड़े महत्‍वपूर्ण FAQ's

सवाल : चंद्र ग्रहण लगने का समय क्‍या है?

जवाब : 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण दोपहर 3 बजकर 20 मिनट से लगेगा और शाम 6 बजकर 46 मिनट पर समाप्त हो जाएगा. साल 2026 के पहले चंद्र ग्रहण की अवधि तकरीबन 3 घंटे 27 मिनट की रहेगी.

सवाल : चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा?

जवाब : हां, यह चंद्र ग्रहण भारत के कई हिस्‍सों में दिखाई देगा. विशेष तौर पर पूर्वोत्‍तर राज्‍यों में चंद्र ग्रहण का अच्‍छा नजारा दिखाई दे सकता है. इसके अलावा भी दिल्‍ली-एनसीआर, कोलकाता, चेन्‍नई, लखनऊ, पटना आदि में भी चंद्र ग्रहण दिखाई देगा. हालांकि यह इस पर भी निर्भर करेगा कि आसमान साफ है या नहीं.

सवाल : चंद्र ग्रहण दोपहर में लग रहा तो यह नजर कैसे आएगा?

जवाब : चंद्र ग्रहण भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजकर 20 मिनट से लग रहा है, जाहिर है उस समय दिन रहने से यह नजर नहीं आ पाएगा. भारत में चंद्रमा ग्रहण का नजारा शाम को 06:20 बजे के बाद देखा जा सकेगा. करीब 20 से 25 मिनट तक चंद्र ग्रहण दिखेगा.

