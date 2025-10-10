Karwa Chauth 2025 Chand Time LIVE Updates: आपके शहर में कब दिखेगा करवा चौथ का चांद, नोट कर लें समय और शुभ मुहूर्त

Karwa Chauth 2025 Aaj Chand Kab Niklega Live: करवा चौथ 2025 का व्रत इस बार 10 अक्टूबर, शुक्रवार को मनाया जा रहा है. सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और वैवाहिक सुख की कामना के लिए निर्जल व्रत रखती हैं. इस व्रत का समापन चंद्र दर्शन और अर्घ्य अर्पण के साथ किया जाता है. हिंदू परंपरा में चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक माना गया है. करवा चौथ पर चंद्र दर्शन से मानसिक शांति, वैवाहिक सुख और समृद्धि प्राप्त होती है. आइए अब करवा चौथ पर चांद निकलने से जुड़े तमाम पल-पल की अपडेट्स जानते हैं...

