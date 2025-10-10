Karwa Chauth 2025 Chand Time LIVE Updates: आपके शहर में कब दिखेगा करवा चौथ का चांद, नोट कर लें समय और शुभ मुहूर्त

Advertisement
Karwa Chauth 2025 Moon Time Live Updates: पौराणिक मान्यता के अनुसार, देवी पार्वती ने भी भगवान शिव के लिए इसी प्रकार का व्रत रखा था, इसलिए इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देना अत्यंत शुभ माना गया है. आइए जानते हैं शहरवार चंद्रोदय का समय और मुहूर्त.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Oct 10, 2025, 03:23 PM IST
LIVE Blog

Karwa Chauth 2025 Aaj Chand Kab Niklega Live: करवा चौथ 2025 का व्रत इस बार 10 अक्टूबर, शुक्रवार को मनाया जा रहा है. सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और वैवाहिक सुख की कामना के लिए निर्जल व्रत रखती हैं. इस व्रत का समापन चंद्र दर्शन और अर्घ्य अर्पण के साथ किया जाता है. हिंदू परंपरा में चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक माना गया है. करवा चौथ पर चंद्र दर्शन से मानसिक शांति, वैवाहिक सुख और समृद्धि प्राप्त होती है. आइए अब करवा चौथ पर चांद निकलने से जुड़े तमाम पल-पल की अपडेट्स जानते हैं...

 

10 October 2025
15:22 PM

Karwa Chauth 2025 Chand Time LIVE: वृषभ राशि वालों के लिए क्या है खास

इस बार का करवा चौथ वृषभ राशि वालों के लिए बहुत फलदायी रहेगा. शुभ योगों के प्रभाव से आत्मविश्वास और साहस में वृद्धि होगी. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति और सम्मान के अवसर मिल सकते हैं. आर्थिक रूप से यह समय बेहद शुभ रहेगा- रुका हुआ धन मिलने और नए आय स्रोत बनने की संभावना है. महागौरी की कृपा से संपत्ति या वाहन खरीदने का योग भी बन रहा है. आपकी वाणी में मधुरता आएगी और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

15:13 PM

Karwa Chauth 2025 Chand Time LIVE: करवा चौथ किन 5 राशि वालों के लिए है वरदान? 

इन तीनों शुभ योगों के एक साथ बनने से पांच राशियों- वृषभ, सिंह, तुला, कुंभ और मीन- के जीवन में विशेष सौभाग्य और सफलता के संकेत मिल रहे हैं.

15:01 PM

इस बार करवा चौथ पर बन रहे ये दुर्लभ संयोग

करवा चौथ 2025 इस साल अत्यंत विशेष रहने वाला है क्योंकि इस बार कई शुभ और दुर्लभ योगों का संयोग बन रहा है. वैदिक ज्योतिष के अनुसार, इस दिन चंद्रमा शुक्र ग्रह की राशि वृषभ में गोचर करेंगे और रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे। इसी के साथ गौरी योग, शुक्रादित्य राजयोग और सिद्धि योग का निर्माण होगा. 

14:59 PM

प्रमुख शहरों में चंद्रोदय का समय

दिल्ली / नोएडा रात- 8:13 बजे

मुंबई रात- 8:55 बजे

कोलकाता- शाम 7:42 बजे

चेन्नई- रात 8:38 बजे

भोपाल- रात 8:26 बजे

चंद्र दर्शन का समय स्थानानुसार कुछ मिनट आगे-पीछे हो सकता है. व्रत खोलने से पहले अपने स्थानीय पंचांग का समय अवश्य देखें.

14:58 PM

करवा चौथ का शुभ मुहूर्त

पूजा मुहूर्त- शाम 5:57 बजे से 7:11 बजे तक

व्रत समाप्ति- चंद्र दर्शन के बाद

सांझ की पूजा- पति की लंबी आयु के लिए करवाचौथ कथा व दीपदान किया जाता है.

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

