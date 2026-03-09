शरीर के इन अंगों पर छिपकली गिरना बेहद शुभ, धनवान बनने का है सीधा संकेत

छिपकली गिरने के शुभ संकेत: छिपकली अमूमन हर घर में होती है और कई बार छिपकली लोगों पर गिर भी जाती है. छिपकली वैसे तो देखने में घिनौनी लगती है जिसके कारण लोग उससे डरते हैं. लेकिन छिपकली का शरीर के कुछ खास अंगों पर गिरना बहुत शुभ माना जाता है. यह निकट भविष्‍य में धन मिलने, पद और सम्‍मान मिलने का संकेत देता है. वहीं शरीर के कुछ हिस्‍सों पर छिपकली का गिरना अशुभ भी होता है. जानिए छिपकली गिरने से जुड़े शुभ-अशुभ संकेत -

शरीर के इन हिस्‍सों पर छिपकली गिरना शुभ

- छिपकली माथे पर गिरे तो संपत्ति संबंधी लाभ होता है.

- गर्दन पर छिपकली का गिरना निकट भविष्‍य में मान-सम्‍मान मिलने का संकेत होता है.

- यदि बाएं कान पर छिपकली गिरे तो व्‍यक्ति की आयु बढ़ती है.

- दाहिने कान पर छिपकली गिरने का मतलब है कि जल्‍द ही नए गहने मिलने वाले हैं.

- यदि दाहिनी हथेली पर छिपकली गिरे तो नए कपड़े मिलते हैं.

- बाएं गाल पर छिपकली गिरने का मतलब है कि पुराने मित्र से मुलाकात होगी. यह मुलाकात सुखद होगी और यदि किसी काम के सिलसिले में मिल रहे हैं तो काम सफल होगा.

- कमर के बीच में छिपकली गिरे तो व्‍यक्ति को जल्‍द बड़ा लाभ होता है. अप्रत्‍याशित पैसा मिलता है.

- जिस तरह छाती के द‍ाहिनी ओर तिल होना शुभ होता है, वैसे ही छाती के दाहिनी ओर छिपकली गिरना भी बहुत शुभ होता है. इससे जीवन में खुशियों आती हैं.

- मुख पर छिपकली गिरने का मतलब है कि आपको लजीज खाने का आनंद मिलेगा.

- नाक पर छिपकली गिरना भाग्‍योदय का संकेत है.

- नाभि पर छिपकली का गिरना अत्‍यंत शुभ माना गया है. यह घटना मनोकामना पूरी होने का इशारा है.

- मूंछ पर छिपकली गिरने का मतलब है कि सम्मान मिलेगा.

शरीर के इन हिस्‍सों पर छिपकली गिरना अशुभ

- बाएं हाथ पर छिपकली का गिरना धन हानि का संकेत है. वहीं बाएं कंधे पर पर छिपकली गिरे तो संपत्ति छिनने की आशंका बढ़ती है. नए शत्रु बनते हैं.

- बाईं आंख पर छिपकली गिरने का मतलब है कि जल्द ही कोई बड़ी हानि होगी.

- पीठ पर बीच में छिपकली गिरे तो घर में झगड़े-कलह होते हैं.

- पीठ पर बाईं ओर छिपकली गिरे तो कोई बीमारी घेर सकती है.

- दाढ़ी पर छिपकली गिरने का मतलब है कि आपकी आंखों के सामने कोई भयावह घटना हो सकती है.

- भौंह पर छिपकली गिरना भी अच्‍छा नहीं माना जाता है. यह धन हानि का संकेत है.

- छिपकली का बालों पर गिरना मृत्‍यु समान संकट दे सकता है.

पकली गिरते ही करें यह काम

छिपकली गिरने के बाद तुरंत स्‍नान करें क्‍योंकि छिपकली के शरीर में जहर होता है, जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है. साथ ही कपड़े भी बदलें.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)