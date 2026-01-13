दैनिक राशिफल : ज्‍योतिष के अनुसार आज चंद्रमा गोचर करके वृश्चिक राशि में आएंगे. साथ ही आज 13 जनवरी 2026 को शुक्र गोचर करके मकर राशि में आ रहे हैं. ये गोचर सभी 12 राशि वालों पर असर डालेंगे. पढ़ें आज का राशिफल.

मेष राशि

आज अविवाहित जातकों के लिए विवाह प्रस्ताव मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं. प्रेम संबंधों में निकटता बढ़ेगी और प्रिय से भेंट का अवसर प्राप्त होगा. व्यापारियों को नए साझेदार या लाभकारी प्रस्ताव मिल सकते हैं. कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में अनुकूल निर्णय आने की संभावना है. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे. ससुराल पक्ष से धन या आर्थिक सहयोग के संकेत हैं. संतान अधिक साहसी और आत्मविश्वासी बनेगी. विद्यार्थियों को बेहतर परिणामों के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे. स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता आवश्यक है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: सूर्य की तरह चमकता हुआ भाग्‍य लेकर पैदा होते हैं इन बर्थडेट वाले लोग, हर हाल में पाते हैं बड़ी सक्‍सेस

वृष राशि

आज स्वास्थ्य कुछ कमजोर रह सकता है, इसलिए लापरवाही न करें. गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें और अपनी योजनाएं किसी से साझा न करें, अन्यथा धोखे की आशंका है. उधार लेने से बचें, लौटाने में कठिनाई हो सकती है. प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता संघर्ष के बाद मिलेगी. अनावश्यक विवादों से दूरी बनाए रखें, विरोधी सक्रिय रह सकते हैं.

मिथुन राशि

विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा और अध्ययन में रुचि बढ़ेगी. प्रेमी युगलों के लिए दिन सौभाग्यदायक है. व्यापार में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं, जो भविष्य में लाभ देंगे. नौकरीपेशा जातकों के लिए दिन सामान्य रहेगा. सट्टा या जोखिम वाले निवेश में सोच-समझकर कदम उठाएं. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और ऊर्जा का अनुभव होगा.

कर्क राशि

माता का सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त होगा. संपत्ति या वाहन से जुड़े सौदों के लिए दिन अनुकूल है. घरेलू उपकरणों जैसे एसी, फ्रिज, टीवी, कंप्यूटर आदि की खरीद शुभ रहेगी. मनोरंजन, पिकनिक या सिनेमा का कार्यक्रम बन सकता है. खर्चों में वृद्धि होगी, पर संतोष बना रहेगा. दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. घर में सजावट या निर्माण कार्य संभव है. किसी सामाजिक या पारिवारिक समारोह में भाग लेने के योग हैं.

सिंह राशि

लक्ष्य प्राप्ति के लिए आज विशेष परिश्रम की आवश्यकता पड़ेगी. नया मित्र बन सकता है और पड़ोसियों से संबंधों में सुधार होगा. किसी रिश्तेदार के यहां उत्सव में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, दुर्घटना की आशंका है. स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और बाहर के भोजन से परहेज करें. पुराने मित्र से संपर्क या अचानक भेंट संभव है.

यह भी पढ़ें: मकर राशि समेत 4 राशियों के लिए बेहद खास हैं अगले 24 दिन, ऐसे पलटी मारेगी किस्‍मत, खुद नहीं कर पाएंगे यकीन

कन्या राशि

आज संघर्ष और मेहनत का दिन है, जिससे मानसिक तनाव और थकान महसूस हो सकती है. भाई-बहनों का सहयोग आत्मबल बढ़ाएगा. अपने निर्णयों पर दृढ़ रहें और धैर्य के साथ कार्य करते रहें. धन परिश्रम के बाद ही प्राप्त होगा. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और दांपत्य जीवन मधुर रहेगा. संतान अपने प्रयासों से अच्छे परिणाम प्राप्त करेगी.

तुला राशि

परिवार में उत्सव का माहौल रहेगा या किसी सामाजिक आयोजन में भागीदारी होगी. आर्थिक स्थिति संतोषजनक रहेगी. वाणी के प्रभाव से लोग प्रभावित होंगे. आज खरीदारी की योजना टल सकती है और आप घर पर ही समय बिताना पसंद करेंगे. दाहिनी आंख से संबंधित हल्की समस्या हो सकती है. विभिन्न स्रोतों से धन प्राप्ति के योग हैं. पारिवारिक कार्यों में जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा.

वृश्चिक राशि

आज का दिन खर्च और मन की उदासी बढ़ा सकता है. कुछ क्षेत्रों में अपेक्षित सफलता न मिलने से निराशा हो सकती है, इसलिए धैर्य बनाए रखें. मानसिक शांति के लिए चंद्र मंत्र “ऊँ श्रां श्रीं श्रौं सः चंद्रमसे नमः” का जप लाभकारी रहेगा. यात्रा करते समय सावधानी रखें. प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी और प्रिय का साथ प्राप्त होगा.

धनु राशि

निवेश के लिए आज का दिन विशेष शुभ है. आज किया गया निवेश भविष्य में सहायक सिद्ध होगा. आपकी वाणी आकर्षक रहेगी, जिससे लोग प्रभावित होंगे. अचानक मेहमानों के आगमन के योग हैं. उनका स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करें. अत्यधिक श्रम से बचें, क्योंकि स्वास्थ्य पूर्णतः अनुकूल नहीं है.

यह भी पढ़ें: जनवरी में एकादशी कब है, 13 जनवरी या 14 जनवरी? सही तारीख के साथ पारण समय भी जानें

मकर राशि

आज का दिन सप्ताह के श्रेष्ठ दिनों में से एक है. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. व्यापारियों को अच्छे लाभ के अवसर मिलेंगे. सट्टा या जोखिम वाले निवेश में भी लाभ की संभावना है. आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और मन प्रसन्न रहेगा. महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लें तो दिन और भी शुभ सिद्ध होगा.

कुंभ राशि

धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी. संतान का सहयोग और प्रगति आपको प्रसन्नता देगी. उनकी शिक्षा संतोषजनक रहेगी. प्रेम संबंधों के लिए दिन अनुकूल है और जीवनसाथी के प्रति लगाव बढ़ेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. व्यापारियों के लिए नया व्यवसाय आरंभ करने के लिए दिन श्रेष्ठ है.

मीन राशि

आज मन कुछ उदास रह सकता है और कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं. वाहन चलाते समय सावधानी रखें. सट्टा या जोखिम भरे निवेश में धन लगाया जा सकता है, पर विवेक आवश्यक है. जीवनसाथी से वैचारिक मतभेद के कारण बहस संभव है. प्रेम संबंधों के लिए दिन अनुकूल नहीं है. बाईं टांग में दर्द या असहजता हो सकती है. वाणी में संयम रखें, अन्यथा अनावश्यक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)