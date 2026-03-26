आपकी भी है भगवान राम वाली राशि? जानें क्यों इस राशि के लोग मरते दम तक निभाते हैं साथ

चैत्र शुक्‍ल नवमी को भगवान राम का जन्‍मोत्‍सव रामनवमी मनाते हैं. इसी दिन त्रेतायुग में अयोध्‍या में राजा दशरथ के घर भगवान राम का जन्‍म हुआ था. वाल्‍मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम का कर्क लग्‍न और कर्क राशि में हुआ था. कर्क राशि के स्‍वामी चंद्रमा हैं. वहीं जब भगवान राम का जन्म हुआ था तब पुनर्वसु नक्षत्र था. इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह देव गुरु बृहस्पति हैं. चंद्रमा और गुरु का मिलन गजकेसरी राजयोग बनाता है. गजकेसरी राजयोग को ज्‍योतिष शास्‍त्र में बेहद शुभ माना गया है. यह योग अपार धन, वैभव, यश देता है.

मंगली थे भगवान राम!

वाल्मीकि रामायण में भगवान राम के जन्‍म को लेकर एक श्लोक है-

''नक्षत्रेदितिदैवत्ये स्वोच्चसंस्थेषु पंचसु. ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पताविन्दुना सह॥

प्रोद्यमाने जनन्नाथं सर्वलोकनमस्कृतम्कौ. सल्याजयद् रामं दिव्यलक्षसंयुतम्॥''

इस श्लोक के अनुसार भगवान राम का जन्म कर्क लग्न में हुआ था और उनकी राशि भी कर्क ही थी. साथ ही राम जी की कुंडली में शनि उच्च राशि तुला में और मंगल उच्च राशि मकर में विराजमान थे. वहीं मंगल ग्रह भगवान राम के विवाह भाव में स्थित थे इसलिए वैवाहिक जीवन में कई कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ा था. कह सकते हैं कि भगवान राम मंगली थे. साथ ही उनकी कुंडली में गजकेसरी राजयोग समेत कई शुभ योग बनते थे.

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कर्क राशि वालों की खासियतें

यदि भगवान राम की राशि कर्क के बारे में बात करें तो उनके स्‍वभाव-व्‍यवहार और आचरण में कई ऐसी बातें थीं, जो कर्क राशि वाले लोगों में होती हैं. आइए जानते हैं कर्क राशि वालों की पर्सनालिटी की खासियतें.

भावनात्‍मक और संवेदनशील - कर्क राशि के स्‍वामी चंद्रमा हैं जो कि मन, भावनाओं के कारक हैं. चंद्रमा के प्रभाव से कर्क राशि के लोग बेहद भावुक और संवेदनशील होते हैं. वे किसी का दुख नहीं देख पाते हैं. साथ ही दिल से सोचते हैं. इसलिए वे रिश्‍तों को बहुत महत्‍व देते हैं और मरते दम तक साथ निभाते हैं. कुछ मामलों में इन लोगों को भारी दुविधा का सामना भी करना पड़ता है और इस कारण गलत निर्णय भी ले लेते हैं.

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केयरिंग और प्रोटेक्टिव - कर्क राशि के बेहद केयरिंग होते हैं. वे अपनों का खूब ख्‍याल रखते हैं और उनकी सुरक्षा व देखभाल के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं. वे अपने परिवार के प्रति बहुत ज्‍यादा समर्पित होते हैं. अच्‍छी बात यह है कि वे केवल चुनिंदा रिश्‍तों के लिए ही नहीं बल्कि मां-बाप, भाई-बहन, जीवनसाथी, बच्‍चों समेत सभी के लिए समर्पित होते हैं और बहुत प्रेम करते हैं. इनका आचरण अच्‍छा होता है. बहुत वफादार होते हैं.

कल्‍पनाशील और रचनात्‍मक - ये लोग खासे कल्‍पनाशील रहते हैं और कई बार उन्‍हें देखकर लगता है कि कहीं खोए हुए हैं. वे काफी रचनात्‍मक भी होते हैं. हालांकि बार-बार मूड बदलने से उनकी पसंद भी बदलती रहती हैं. साथ ही अचानक खुश और अचानक दुखी हो जाते हैं.

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मेहनती और समझदार - कर्क राशि वाले लोग मेहनती और समझदार होते हैं. अपने पैसे का अच्‍छे से मैनेजमेंट करते हैं. काम के प्रति जिम्‍मेदार रहते हैं.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)