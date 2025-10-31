Advertisement
Love marriage Remedies: ये 4 ग्रह नहीं होने देते हैं लव मैरिज, प्यार को पाने के लिए कर लें ये 4 अचूक उपाय!

Love marriage Remedies In Hindi: वैदिक ज्योतिष के अनुसार प्रेम विवाह में बाधा पहुंचानें का कारक 4 ग्रह हैं जिन्हें अगर संतुलित कर लिया गया या मजबूत करें तो प्रेम विवाह हो सकते हैं. आइए ग्रहों के उपायों के बारे में जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 31, 2025, 04:15 PM IST
Love Marriage Ke Upay
Love Marriage Ke Upay

Love Marriage Ke Upay In Hindi: कई मामलों में ऐसा होता है कि प्रेम विवाह करना आसान नहीं होता है. कोई न कोई परेशानी बनी रहती है या बाधाएं आती रहती हैं. कभी घर वाले नहीं मानते हैं तो कभी कपल में ही शादी तक बात नहीं पहुंच पाती है. कम लोग को ये जानकारी नहीं होती की कुंडली में ग्रहों के बुरे प्रभाव के कारण भी लव मेरेज होने में बाधाएं आती हैं. ज्योतिष अनुसार प्रेम विवाह में बाधा पहुंचाने में 4 ग्रह जिम्मेदार हो सकता है जिसको शांत कर लव मैरिज करने में जातक सफल हो सकते है. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

कुंडली में इन ग्रहों को करें स्थिर 
गुरु के उपाय करें
लव मैरिज करने में सफलता नहीं मिल पा रही है तो शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन विष्णु जी और माता लक्ष्मी की पूजा करें और भगवान के सामने बैठकर स्फटिक की माला से एक मंत्र का जाप करें. मंत्र है- ऊं लक्ष्मी नारायण नम:, यह उपाय आप 3 माह तक करें शुभ परिणाम प्राप्त होंगे. 

किस रंग के कपड़े पहनें
विवाह का करक शुक्र ग्रह है और मांगलिक कार्यों का कारक गुरु बृहस्पति ग्रह है. ऐसे में गुरु और शुक्र ग्रह दोनों को ही शांत और मजबूत करने के उपाय करें. जैसे पीले रंग का कपड़ा गुरुवार को पहने और शुक्रवार को सफेद और चमकीला कपड़ा पहनें. लव मैरिज के लिए रास्ते खुलेंगे. ध्यान दें कि लव मैरिज की रुकावट का कारक शुक्र गुरु और सूर्य के अलावा शनि ग्रह भी हो सकता है. अगर शुक्र पर शनि की दृष्टि पड़ती है तो रिश्ते में रुकावटें, तनाव या गलतफहमियां पैदा होने लगती हैं. ऐसे शनिवार को शनिदेव की पूजा करें और काले कपड़े पहनें. 

शुक्र यंत्र की स्थापना
अगर प्रेम विवाह होने में आ रही बाधाओं का अंत नहीं हो रहा है तो घर में शुक्र यंत्र की स्थापना करें और उसकी विधि विधान से पूजा करें. शुक्र ग्रह के बीज मंत्र का नियमित ही जाप करें व कुछ विशेष चीजों का दान करें जिनका संबंध शुक्र ग्रह से हो.जैसे सफेद वस्त्र आदि. शुक्रवार का व्रत करें और ओपल रत्न की अंगूठी भी धारण कर सकते हैं. हालांकि रत्न ज्योतिषाचार्य की सलाह पर ही धारण करें.

सूर्य देव की पूजा करें
प्रेम विवाह करने की तमाम कोशिशे पूरी नहीं हो रही है तो सुबह उठकर सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें. गायत्री मंत्र का सच्चे मन से जाप करें. इससे प्रेम विवाह के योग तो बनेगे साथ ही देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Mahabharat Katha: हवनकुंड से निकली कन्या बनी महाभारत की नायिका, जानें द्रौपदी के जन्म की कथा!

और पढ़ें- Astro Tips: यह पापी ग्रह किसी को भी बना सकता है शराबी! किन उपायों से पा सकते हैं नशा से मुक्ति, तुरंत जान लें

और पढ़ें- Gemstones for Money: ये 5 रत्न करेंगे भारी से भारी कर्ज से मुक्त, धारण करते ही खुल जाएंगे धन लाभ के रास्ते!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

love marriage ke upay

