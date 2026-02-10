Astro tips: वेलेंटाइन डे पर लव पार्टनर के साथ डेट जाना है? तो राशि अनुसार पहने कपड़े, पक्का हो जाएगा रिलेशनशिप

Love Astro tips: वैलेंटाइन डे का दिन प्रेमी जोड़े के लिए त्यौहार से कम नहीं है.वैलेंटाइन डे पर कपल डेट पर जाते हैं. अपनी दिल की बात बताते हैं. कुछ लोग पहले ही कपल होते हैं तो कुछ लोग इस दिन एक दूसरे को प्रपोज कर प्रेम के रिश्ते में आना चाहते हैं. ऐसे में इस दिन डेट पर जाने से पहले अगर कुछ ज्योतिषीय उपाय करे तो प्रेम में सफलता मिल सकती है. इस कड़ी में जानेंगे कि वैलेंटाइन डे पर राशि अनुसार किस रंग के कपड़े पहनकर डेट पर जाएं.

राशि अनुसार किन रंगों के कपड़े पहनें

मेष राशि के जातक वैलेंटाइन डे पर डेट पर जाएं तो केसरिया रंग के कपड़े पहनें.

वृषभ राशि के जातक वैलेंटाइन डे पर अगर डेट पर जा रहे हैं तो चमकदार, क्रीम या सफेद रंग का कपड़ा पहनें.

मिथुन राशि के जातक वैलेंटाइन डे पर डेट पर जाएं तो ध्यान रखें कि पीले या हरे रंग का कपड़ा पहनें.

कर्क राशि के जातक वैलेंटाइन डे पर डेट पर जाएं तो लाल रंग के कपड़े पहनें, शुभ होगा.

सिंह राशि के जातक वैलेंटाइन डे पर डेट पर जाएं तो कोशिश करें कि पीले रंग के कपड़े पहनें.

कन्या राशि के जातक वैलेंटाइन डे के दिन अगर हरे रंग का या इसी सेड में कपड़े पहने तो शुभ परिणाम प्राप्त होंगे.

तुला राशि के जातक अगर वैलेंटाइन डे पर सफेद, लाल, गुलाबी और हल्के रंग के कपड़े तो अच्छा रहेगा.

वृश्चिक राशि के जातक अगर वैलेंटाइन डे पर चटक लाल रंग, केसरिया रंग के कपड़े पहने तो लाभ होगा.

धनु राशि के जातक अगर वैलेंटाइन डे पर पीले रंग के कपड़े पहने तो लाभ होगा.

मकर राशि के जातक अगर काला, नीला या ऐसे ही किसी गहरे रंगे के कपड़े पहने को लाभ होगा.

कुंभ राशि के जातक अगर वैलेंटाइन डे पर हरे, नीले या ग्रे कलर का कपड़ा पहने तो इसका लाभ तुरंत दिखेगा.

मीन राशि के जातक अगर वैलेंटाइन डे के दिन डेट पर पीले रंग का कपड़ा पहने तो लाभ ही लाभ होगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

