Advertisement
trendingNow13059525
Hindi Newsऐस्ट्रोअसत्य की डोर से बंधे प्रेम संबंध का कारक है राहु, फैलाता है भ्रम, जानें इस रहस्यमय छायाग्रह को कैसे करें शांत?

असत्य की डोर से बंधे प्रेम संबंध का कारक है राहु, फैलाता है भ्रम, जानें इस रहस्यमय छायाग्रह को कैसे करें शांत?

Rahu Astrology: हालांकि प्रेम संबंध के लिए शुक्र का मजबूत होना जरूरी है लेकिन क्या आप जानते हैं की प्रेम संबंध को राहु भी बहुत बुरी तरह प्रभावित करे सकता है. आइए जानें राहु के कारण कैसा प्रेम संबंध पनपता है और इस तरह का प्रेम कैसे होता है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 31, 2025, 01:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rahu Characteristics In Love
Rahu Characteristics In Love

Rahu Characteristics In Love: सामान्यतः प्रेम संबंध के लिए शुक्र का मजबूत, संतुलित और अच्छी स्थिति में होना बहुत जरूरी है लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रेम संबंध को प्रभावित करने में छाया ग्रह राहु का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है. प्रेम संबंध अच्छा होगा या बुरा इसके लिए राहु भी जिम्मेदार होता है. प्रेम संबंध बनने का कारक राहु है. 

कैसा होता है राहु के प्रभाव वाला प्रेम
हालांकि राहु के कारण बना प्रेम संबंध सामान्य नहीं होता है. अगर राहु अशांत और बुरी स्थिति में है तो यह ऐसे प्रेम संबंध को जन्म देता है जिसे दुनिया के सामने नहीं लाया जा सकता है. ऐसा प्रेम संबंध जिसके दोनों प्रेमी समाज से बच बचाकर मिलते हैं, अपना संबंध छुपाकर रखते हैं और राहु के प्रभाव के कारण अपने प्रेम संबंध को रहस्यमय बनाकर रखते हैं. राहु के प्रभाव में जन्मा प्रेम या प्रेम संबंध बुरा होने या झूठा होते हुए भी सच्चा प्रतीत होता है.

असत्य की डोर से बंधा प्रेम संबंध
असत्य की डोर से बंधे प्रेम संबंध का कारक राहु है जो प्रेम संबंध में भ्रम बनाए रखता है. प्रेम संबंध में दिखावा होता है, राहु के प्रभाव से व्यक्ति झूठ बोलता है और बातें छिपाता है और बातों को तोड़ता मरोड़ता है. राहु का ही प्रभाव होता है कि व्यक्ति झूठ बोलकर भी अपना विश्वास साथ ही को दिलाने में सफल रहता है. बुरे राहु के प्रभाव से व्यक्ति अच्छा-बुरा नहीं देखता है बल्कि स्वार्थ देखता है. मांस-मदिरा, बुरी लत में रहता है. चालाकी और क्रूरता दिखाता है. बात बात पर गुस्सा, पीठ पीछे बुराई करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

बुरे राहु को कैसे शांत और संतुलित करें

  • ज्योतिष शास्त्र में राहु के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं जिससे कुंडली में राहु की दशा को ठीक किया जा सकता है. 

  • राहु दोष को कम करने या राहु को शांत करने के लिए वैवाहिक जीवन में सबसे साथ अच्छा बर्ताव रखें. ससुराल पक्ष के साथ मधुरता बनाए रखें.

  • हर दिन या विशेष मौकों पर माथे पर केसर का तिलक लगाएं. इससे छाया ग्रह राहु को शांत किया जा सकता है. 

  • गुरुवार को पीले रंग के कपड़े पहनें. चना दाल, हल्दी या जरूरतमंदों को जरूरी चीजों का दान करें. 

  • गलत आदतें न रखें जैसे नशे करना, गलत संगति रखाना या छूठ बोलना. 

  • घर का बाथरूम साफ रखें. बाथरूम और सीढ़ियां वास्तु नियमों के हिसाब से ही बनवाएं. वास्तु खराब हो तो उसको सही करने के उपाय करें. 

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- कैसे होते हैं मघा नक्षत्र में जन्मे लोग, इन चतुर जातकों पर किन ग्रहों का होता है प्रभाव!

और पढ़ें- बुध दोष दूर करने के लिए करें बुध कवच का पाठ, वाणी में आएगा आकर्षण और यादाश्त होगी तेज! 

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

Love Astrology

Trending news

TTNTP अभियान से जनता के वोट को साधेगी BJP, 3 महीने में कर ली है 12000KM की यात्रा
BJP
TTNTP अभियान से जनता के वोट को साधेगी BJP, 3 महीने में कर ली है 12000KM की यात्रा
‘हमने रुकवाई भारत-पाक जंग’, चीन के दावे से बवाल, कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा
India-pak conflict
‘हमने रुकवाई भारत-पाक जंग’, चीन के दावे से बवाल, कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा
जिंदगी भर जेल में गुजरेगी जिंदगी, NIA की अदालत ने आतंकी को सुनाई उम्रकैद की सजा
NIA Court
जिंदगी भर जेल में गुजरेगी जिंदगी, NIA की अदालत ने आतंकी को सुनाई उम्रकैद की सजा
नया साल पर जीरो रिस्क! नशे में बेहोश लोगों को घर छोड़ेगी पुलिस
Karnataka New Year Safety
नया साल पर जीरो रिस्क! नशे में बेहोश लोगों को घर छोड़ेगी पुलिस
गुजरात में काइट फेस्टिवल... 'मोदी छाप' पतंगों की बढ़ी मांग, देशभर में छाई लोकप्रियता
kite festival
गुजरात में काइट फेस्टिवल... 'मोदी छाप' पतंगों की बढ़ी मांग, देशभर में छाई लोकप्रियता
80 साल के बुजुर्ग ने 12 लाख खर्च कर अपनी कब्र क्यों खुदवाई? रोज आकर देखते हैं
Hyderabad News
80 साल के बुजुर्ग ने 12 लाख खर्च कर अपनी कब्र क्यों खुदवाई? रोज आकर देखते हैं
NCP ने जारी की अंतिम लिस्ट, अजीत पवार के नेतृत्व में कुल 94 उम्मीदवारों के नाम घोषित
Ajit Pawar
NCP ने जारी की अंतिम लिस्ट, अजीत पवार के नेतृत्व में कुल 94 उम्मीदवारों के नाम घोषित
नेहरू - अटल से भी आगे मोदी, भारत के पहले पीएम जिनके साथ जुड़ा संबोधन का ये सम्मान
Narendra Modi news
नेहरू - अटल से भी आगे मोदी, भारत के पहले पीएम जिनके साथ जुड़ा संबोधन का ये सम्मान
26 साल पुरानी वो भयावह घटना, जो आज भी झकझोर देती है दिल; 7 दिन तक था खतरनाक खेल
IC814 Hijack
26 साल पुरानी वो भयावह घटना, जो आज भी झकझोर देती है दिल; 7 दिन तक था खतरनाक खेल
31 दिसंबर को भयंकर ठंड- कोहरा, मूसलाधार बारिश और बर्फबारी से इन राज्यों में हाहाकार
#WeatherUpdate
31 दिसंबर को भयंकर ठंड- कोहरा, मूसलाधार बारिश और बर्फबारी से इन राज्यों में हाहाकार