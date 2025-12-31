असत्य की डोर से बंधे प्रेम संबंध का कारक है राहु, फैलाता है भ्रम, जानें इस रहस्यमय छायाग्रह को कैसे करें शांत?

Rahu Characteristics In Love: सामान्यतः प्रेम संबंध के लिए शुक्र का मजबूत, संतुलित और अच्छी स्थिति में होना बहुत जरूरी है लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रेम संबंध को प्रभावित करने में छाया ग्रह राहु का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है. प्रेम संबंध अच्छा होगा या बुरा इसके लिए राहु भी जिम्मेदार होता है. प्रेम संबंध बनने का कारक राहु है.

कैसा होता है राहु के प्रभाव वाला प्रेम

हालांकि राहु के कारण बना प्रेम संबंध सामान्य नहीं होता है. अगर राहु अशांत और बुरी स्थिति में है तो यह ऐसे प्रेम संबंध को जन्म देता है जिसे दुनिया के सामने नहीं लाया जा सकता है. ऐसा प्रेम संबंध जिसके दोनों प्रेमी समाज से बच बचाकर मिलते हैं, अपना संबंध छुपाकर रखते हैं और राहु के प्रभाव के कारण अपने प्रेम संबंध को रहस्यमय बनाकर रखते हैं. राहु के प्रभाव में जन्मा प्रेम या प्रेम संबंध बुरा होने या झूठा होते हुए भी सच्चा प्रतीत होता है.

असत्य की डोर से बंधा प्रेम संबंध

असत्य की डोर से बंधे प्रेम संबंध का कारक राहु है जो प्रेम संबंध में भ्रम बनाए रखता है. प्रेम संबंध में दिखावा होता है, राहु के प्रभाव से व्यक्ति झूठ बोलता है और बातें छिपाता है और बातों को तोड़ता मरोड़ता है. राहु का ही प्रभाव होता है कि व्यक्ति झूठ बोलकर भी अपना विश्वास साथ ही को दिलाने में सफल रहता है. बुरे राहु के प्रभाव से व्यक्ति अच्छा-बुरा नहीं देखता है बल्कि स्वार्थ देखता है. मांस-मदिरा, बुरी लत में रहता है. चालाकी और क्रूरता दिखाता है. बात बात पर गुस्सा, पीठ पीछे बुराई करता है.

बुरे राहु को कैसे शांत और संतुलित करें

ज्योतिष शास्त्र में राहु के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं जिससे कुंडली में राहु की दशा को ठीक किया जा सकता है.

राहु दोष को कम करने या राहु को शांत करने के लिए वैवाहिक जीवन में सबसे साथ अच्छा बर्ताव रखें. ससुराल पक्ष के साथ मधुरता बनाए रखें.

हर दिन या विशेष मौकों पर माथे पर केसर का तिलक लगाएं. इससे छाया ग्रह राहु को शांत किया जा सकता है.

गुरुवार को पीले रंग के कपड़े पहनें. चना दाल, हल्दी या जरूरतमंदों को जरूरी चीजों का दान करें.

गलत आदतें न रखें जैसे नशे करना, गलत संगति रखाना या छूठ बोलना.

घर का बाथरूम साफ रखें. बाथरूम और सीढ़ियां वास्तु नियमों के हिसाब से ही बनवाएं. वास्तु खराब हो तो उसको सही करने के उपाय करें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

