Shukra Astrology: रिश्ते में खटास और बार बार हो रहा है ब्रेकअप, इस ग्रह के कारण प्रेम जीवन हो रहा बर्बाद, जानें क्या करें

Symptoms Of Weak Venus And Remedies For Love: अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोगों के जीवन में प्रेम होता ही नहीं है, अगर जातक प्रेम के रिश्ते में होते भी हैं तो प्यार नहीं होता है बल्कि साथी के साथ टकराव बना रहता है. बार-बार ब्रेकअप, बात बात पर लड़ाई होना, वैवाहिक जीवन में सुख नहीं होता है. सभी कोशिशों के बाद भी इन समस्याओं से मुक्ति नहीं मिलती है. लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल, ज्योतिष शास्त्र में ऐसी समस्याओं का एक अर्थ ये भी है कि जातक की कुंडली में 'शुक्र ग्रह' कमजोर है. शुक्र ग्रह प्रेम, सौंदर्य और भौतिक सुख का कारक होता है. ऐसे में इस कड़ी में जानेंगे कि कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर है या नहीं, इस बारे में कैसे जानें और कमजोर शुक्र को मजबूत करने के क्या उपाय हैं.

कमजोर शुक्र की निशानियां

कमजोर शुक्र की निशानियां कई हैं. एक तो यही है कि जातक के जीवन में प्रेम का अभाव होगा.

कमजोर शुक्र का एक लक्षण यही है कि प्रेम संबंध में टकराव बना रहता है और बार-बार ब्रेकअप होता है.

शुक्र कमजोर होगा तो साथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव नहीं रह जाएगा.

कमजोर शुक्र के कारण विवाह में देरी होती है, वैवाहित जीवन में बाधाएं बनी रहती है और सुख में कमी रहती है.

कमजोर शुक्र हो तो कई तरह की शारीरिक समस्याएं जातक को घेर लेता है. त्वचा संबंधी रोग होते हैं, आंखों से जुड़ी दिक्कतें होती हैं.

कमजोर शुक्र का एक बड़ा लक्षण ये है कि चेहरे पर चमक नहीं रह जाती है.

कमजोर शुक्र कला संबंधी कार्यों में असफलता दिलाता है. मेहनत के बाद भी संगीत, नृत्य या एंक्टिंग जैसा कार्यक्षेत्र में सफल नहीं होंगे.

शुक्र को मजबूत करने के अचूक उपाय

जीवन में प्रेम और सुख-समृद्धि फिर से चाहिए तो धार्मिक और ज्योतिषीय उपायों को कर शुक्र ग्रह को मजबूत कर सकते हैं. ऐसे में इन उपायों के बारे में आइए विस्तार से जान लेते हैं.

शुक्रवार के दिन सफेद रंग का इस्तेमाल अधिक से अधिक करें. यह रंग शुक्र ग्रह की ऊर्जा को संतुलित करता है.

शुक्रवार के दिन कुछ शुक्र मंत्र का जाप 108 बार करें.मंत्र है- 'ॐ शुं शुक्राय नमः'.

शुक्रवार को सफेद चीजों का दान करें. जैसे- दूध, दही, चावल, मिश्री या घी.

शुक्रवार के दिन या और दिनों में भी साफ कपड़े पहनें, खुद को साफ रखें और इत्र या गंध जरूर लगाएं. व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा.

शुक्रवार के दिन गौ सेवा करें और चारा खिलाएं. शुक्र दोष दूर होगा और जीवन में स्थिरता दूर होगी और लव लाइफ अच्छी होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Samudrik Shastra: नाखून का रंग बता देता है कोई व्यक्ति लकी है या अनलकी, चेक करिए आप भाग्यवान हैं या नहीं

और पढ़ें- Astrology Tips: खाना जरूरत से थोड़ा ज्यादा ही बनाना... इस सोच के पीछे क्या छिपा है गूढ़ रहस्य? लाभ चाहिए तो जान लें