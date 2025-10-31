Advertisement
trendingNow12982653
Hindi Newsऐस्ट्रो

Weekly Love Rashifal (3-9 November): वृष राशि वालों की लव लाइफ में होगी नई शुरुआत, तुला के सिंगल जातकों को मिलेगा पार्टनर, पढ़ें साप्‍ताहिक पार्टनर

Weekly Love rashifal in hindi: ज्‍योतिष के अनुसार चंद्रमा इस सप्ताह मीन से मिथुन तक भ्रमण करेगा, जिससे रिश्तों में भावनात्मक उतार-चढ़ाव और रोमांटिक अवसर दोनों बनेंगे. ज्‍योतिषाचार्य सत्‍य प्रकाश दुबे से जानिए इस सप्‍ताह सभी 12 राशि वालों की लव लाइफ कैसी रहेगी. पढ़ें 3 से 9 नवंबर 2025 का साप्‍ताहिक प्रेम राशिफल.  

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Oct 31, 2025, 02:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Weekly Love Rashifal (3-9 November): वृष राशि वालों की लव लाइफ में होगी नई शुरुआत, तुला के सिंगल जातकों को मिलेगा पार्टनर, पढ़ें साप्‍ताहिक पार्टनर

Saptahik Love Rashifal (3-9 November): इस सप्ताह सूर्य तुला राशि में रहकर संबंधों में संतुलन और समझदारी बढ़ा रहे हैं, जबकि शुक्र ग्रह तुला में गोचर करके प्रेम को सुंदर और आकर्षण बनाने का काम करेगें. बुध इस सप्ताह वश्चिक राशि में हैं, जिससे प्रेमियों के बीच संवाद में सहजता और स्पष्टता रहेगी. मंगल ग्रह वृश्चिक में रहते हुए अस्त हो रहे हैं, अतः जल्दबाजी या आवेग में निर्णय लेने से बचें.

इसके अलावा गुरु कर्क में रहकर प्रेम में ईमानदारी और सच्चाई का भाव बढ़ा रहे हैं, वहीं शनि मीन में रहकर रिश्तों को परिपक्वता सिखा रहा है. राहु-कुंभ और केतु-सिंह की स्थिति प्रेम में वैचारिक असहमति ला सकती है, परंतु शुक्र का प्रभाव उन सबको संतुलित कर देगा. कुल मिलाकर यह सप्ताह पुराने रिश्तों को मजबूत करने, नई भावनाओं को व्यक्त करने और प्रेम जीवन में स्पष्टता लाने का है.

यह भी पढ़ें: नवंबर में ग्रहों के महागोचर करेंगे बड़ा धमाका, बैठे-बिठाए अमीर हो जाएंगे 4 राशि वाले लोग

Add Zee News as a Preferred Source

मेष लव राशिफल

इस सप्ताह प्रेम जीवन में उत्साह और नई ऊर्जा बनी रहेगी. चंद्रमा 4 नवंबर को दोपहर बाद मेष राशि में गोचर करेगा, जिससे भावनात्मक उतार-चढ़ाव संभव है. प्रियजन के साथ समय बिताने के अवसर बढ़ेंगे. सूर्य तुला में होने से पार्टनर के विचारों में सामंजस्य बना रहेगा. 6 नवंबर को दोपहर बाद जब चंद्रमा वृष में पहुंचेगा, तब स्थिरता और सच्चे स्नेह का भाव बढ़ेगा. अविवाहितों के लिए नया रिश्ता पनप सकता है. शुक्र का तुला में गोचर रोमांस को और आकर्षक बना देगा. आपसी समझ बढ़ेगी और रिश्तों में परिपक्वता आएगी. पुराने मतभेद दूर होने की संभावना है. प्रेम में भावनात्मक निकटता बढ़ेगी.

वृषभ लव राशिफल

6 नवंबर को चंद्रमा वृषभ में प्रवेश करते ही प्रेम जीवन में नई शुरुआत के संकेत मिलेंगे. शुक्र का तुला में रहना आपको आकर्षक और रोमांटिक बनाएगा. साथी आपके प्रति समर्पण दिखाएगा. सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा असमंजस रह सकता है, परंतु अंत में रिश्ता मजबूत होगा. सूर्य तुला में होने से संवाद और तालमेल बेहतर रहेगा. अविवाहित जातक किसी खास व्यक्ति से मिल सकते हैं. रिश्तों में ईमानदारी और सच्चाई बनी रहेगी. जो लोग दूर रहकर संबंध निभा रहे हैं, उन्हें मिलने का अवसर मिल सकता है. यह सप्ताह प्रेम-संबंधों में स्थिरता का है.

मिथुन लव राशिफल

8 नवंबर को चंद्रमा मिथुन में गोचर करेगा, जिससे प्रेम जीवन में नई ऊर्जा और बातों में मिठास बढ़ेगी. बुध आपके स्वामी ग्रह हैं जो मंगल की राशि वृश्चिक में विराजमान हैं, इसलिए संवाद की शक्ति बढ़ेगी. प्रेम प्रस्ताव के लिए यह समय अनुकूल है. जोड़े अपने रिश्ते में खुलापन महसूस करेंगे. शुक्र तुला में होने से आकर्षण और रोमांटिक माहौल रहेगा. रिश्तों में समझदारी और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. सप्ताह के अंत में मन थोड़ा बेचैन रह सकता है, परंतु प्रिय के साथ ईमानदारी रिश्ते को संभालेगी. नए रिश्तों की नींव रखी जा सकती है.

कर्क लव राशिफल

सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा मेष में रहेगा, जिससे थोड़ा तनाव रह सकता है, परंतु 10 नवंबर को चंद्रमा आपकी राशि में प्रवेश से प्रेम भाव बढ़ेगा. गुरु का आपकी ही राशि में होना आपके प्रेम संबंधों को स्थिरता और पवित्रता प्रदान करेगा. अविवाहितों के लिए यह समय शुभ संकेत दे सकता है. शुक्र तुला में रहकर मानसिक संतुलन बढ़ाएगा. प्रियजन के साथ पुरानी बातें दोहराने और रोमांटिक यादें ताजा करने का अवसर मिलेगा. जोड़े एक-दूसरे के प्रति अधिक जिम्मेदारी महसूस करेंगे. इस सप्ताह भावनाओं में गहराई और आत्मीयता बनी रहेगी.

यह भी पढ़ें: मोबाइल-गाड़ी के नंबर में अंकों का ऐसा कॉम्‍बीनेशन बेहद खतरनाक, ला सकते हैं जीवन पर संकट!

सिंह लव राशिफल

इस सप्ताह चंद्रमा 8 नवंबर को मिथुन और 12 नवंबर को सिंह राशि की ओर बढ़ते हुए प्रेम भावनाओं को मजबूत करेगा. शुक्र का तुला में गोचर संवाद और मुलाकातों को सुगम बनाएगा. सूर्य तुला में होने से रिश्ते में संतुलन आएगा. जो लोग नाराज हैं, उनके बीच सुलह संभव है. अविवाहित जातकों को मित्र से प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है. सप्ताह का मध्य समय रोमांटिक मुलाकातों से भरा रहेगा. प्रिय के साथ लंबी बातचीत मन को सुकून देगी. रिश्तों में पारदर्शिता और विश्वास कायम रहेगा.

कन्या लव राशिफल

इस सप्ताह बुध का गोचर वृश्चिम में हो रहा हैं, इसलिए इस सप्ताह प्रेम जीवन में स्पष्टता बनी रहेगी. सप्ताह के आरंभ में कुछ गलतफहमियां संभव हैं, परंतु संवाद से सब सुलझ जाएगा. 6 से 8 नवंबर के बीच चंद्रमा वृष और मिथुन में रहेगा, जिससे प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा आएगी. शुक्र तुला में रहकर आपकी आकर्षण शक्ति बढ़ा रहा है. अविवाहित जातक किसी दिलचस्प व्यक्ति से मिल सकते हैं. पार्टनर के साथ छोटी यात्राएं संभव हैं. सप्ताह का अंत स्थिर और मधुर रहेगा. रिश्ते में नयापन और रोमांच बना रहेगा.

तुला लव राशिफल

इस सप्ताह प्रेम जीवन में मधुरता और गहराई बढ़ेगी. शुक्र, जो आपके स्वामी ग्रह हैं, इसी सप्ताह आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं - जिससे प्रेम संबंधों में आकर्षण, रोमांस और नए अवसर मिलेंगे. सूर्य भी तुला में है, जिससे आत्मविश्वास और संवाद शक्ति बढ़ेगी. जो लोग किसी रिश्ते में दूरियां महसूस कर रहे थे, उनके बीच पुनः निकटता आएगी. 4 नवंबर को चंद्रमा मेष में जाकर संबंधों में थोड़ी संवेदनशीलता ला सकता है, इसलिए धैर्य रखें. अविवाहित जातकों को प्रेम प्रस्ताव मिलने की संभावना है. यह सप्ताह प्रेम और साझेदारी को नये आयाम देने वाला रहेगा.

वृश्चिक लव राशिफल

इस सप्ताह मंगल आपकी ही राशि में हैं, किंतु 3 नवंबर को अस्त हो रहे हैं - जिससे ऊर्जा थोड़ी मंद रह सकती है. शुक्र तुला में रहकर छिपे हुए आकर्षण और रोमांटिक विचारों को जगाएगा. सूर्य के तुला में होने से आप अपने प्रेम को व्यक्त करने में थोड़े संकोची रहेंगे. चंद्रमा 6 से 8 नवंबर के बीच वृष और मिथुन में रहेगा, जो आपके संबंधों में स्थिरता और भावनात्मक खुलापन लाएगा. अविवाहित जातकों के जीवन में कोई पुराना संबंध दोबारा जुड़ सकता है. जीवनसाथी के प्रति स्नेह बढ़ेगा. सप्ताह का अंत रोमांटिक मुलाकातों से भरा रहेगा.

यह भी पढ़ें: अपनी जन्‍मतारीख से जानें आपके लिए कौन सा मंत्र लकी, जाप करते ही बनेंगे सारे काम, मिलेगा बेहिसाब पैसा

धनु लव राशिफल

शुक्र तुला में है, जो आपके सामाजिक दायरे से किसी खास व्यक्ति को जीवन में ला सकता है. सूर्य तुला में रहकर मित्रता को प्रेम में बदलने के अवसर देगा. चंद्रमा 8 नवंबर को मिथुन में गोचर करेगा, जो रिश्तों में संवाद और समझ बढ़ाएगा. बुध का गोचर वृश्चिक राशि में हो रहा है जिससे आप अपनी भावनाओं को सही ढंग से व्यक्त कर पाएंगे. यह सप्ताह प्रेम संबंधों में खुलापन और आत्मीयता बढ़ाने वाला है. अविवाहित जातकों के लिए यह समय प्रेम की पहल करने का है. जो पहले से रिश्ते में हैं, वे अपने साथी के साथ कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं.

मकर लव राशिफल

सप्ताह की शुरुआत में भावनाएं गहरी रहेंगी. शुक्र तुला में रहकर प्रेम जीवन में आकर्षण बढ़ा रहा है. सूर्य भी तुला में है, जिससे कार्यक्षेत्र और प्रेम के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता होगी. 6 से 8 नवंबर तक चंद्रमा वृष और मिथुन में रहेगा, जिससे संबंधों में नई उम्मीदें जागेंगी. मंगल के अस्त होने से मन में कुछ थकान रह सकती है, परंतु प्रियजन का सहयोग उत्साह बढ़ाएगा. अविवाहित जातकों को कोई ऐसा व्यक्ति पसंद आ सकता है जो पहले से परिचित हो. सप्ताह के अंत में प्रेम अभिव्यक्ति के लिए अच्छा समय रहेगा.

कुंभ लव राशिफल

राहु आपकी ही राशि में रहकर आपको नई दिशा दे रहा है. शुक्र तुला में रहकर दूरियों को कम करेगा और प्रेम में यात्रा या मुलाकात के योग बनाएगा. सूर्य तुला में होने से आप साथी की भावनाओं को बेहतर समझ पाएंगे. 8 नवंबर को चंद्रमा मिथुन में प्रवेश करेगा, जिससे हृदय में प्रसन्नता और रोमांटिकता बढ़ेगी. यह सप्ताह प्रेम को व्यक्त करने के लिए उत्तम है. अविवाहित जातक अपने विचारों से किसी को आकर्षित करेंगे. जो पहले से रिश्ते में हैं, उन्हें साथी के परिवार से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है. यह सप्ताह स्थिरता और स्नेह से भरा रहेगा.

यह भी पढ़ें: पैदाइशी लकी होते हैं इन तारीखों में जन्‍मे लोग, 'सूर्य' देते हैं ऊंचा पद, बेशुमार दौलत-शोहरत, लीडरशिप में होते हैं अव्‍वल

मीन लव राशिफल

शनि आपकी ही राशि में रहते हुए संबंधों की परीक्षा ले रहा है, परंतु शुक्र तुला में रहकर प्रेम जीवन में सकारात्मकता लाएगा. सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा मेष में होने से कुछ भावनात्मक अस्थिरता संभव है, परंतु 6 से 9 नवंबर के बीच प्रेम में मधुरता बढ़ेगी. गुरु कर्क में हैं, जो आपके प्रेम को ईमानदारी और गहराई प्रदान करेंगे. सूर्य तुला में रहकर रिश्तों में संतुलन बनाए रखेगा. अविवाहित जातकों के लिए किसी पुराने मित्र से प्रेम पनपने की संभावना है. यह सप्ताह मन की बात कहने और संबंध को नई दिशा देने का समय है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

Weekly Love Rashifal

Trending news

भारत की अखंडता को चुनौती दे रहे थे खालिस्तान समर्थक, पंजाब में पुलिस का बड़ा एक्शन
Punjab
भारत की अखंडता को चुनौती दे रहे थे खालिस्तान समर्थक, पंजाब में पुलिस का बड़ा एक्शन
'RSS पर फिर लगना चाहिए बैन, सारी समस्याओं की जड़ यही' पटेल को यादकर बोले खरगे
rss
'RSS पर फिर लगना चाहिए बैन, सारी समस्याओं की जड़ यही' पटेल को यादकर बोले खरगे
'ऑपरेशन महादेव' के जांबाजों के साहस को सरकार का सलाम, दिया 'गृहमंत्री दक्षता पदक'
Pahalgam terror attack
'ऑपरेशन महादेव' के जांबाजों के साहस को सरकार का सलाम, दिया 'गृहमंत्री दक्षता पदक'
कुत्ता पालने वालों के लिए बड़ी खबर: इन 6 नस्लों कर दिया गया बैन, देख लीजिए लिस्ट
best dog breeds
कुत्ता पालने वालों के लिए बड़ी खबर: इन 6 नस्लों कर दिया गया बैन, देख लीजिए लिस्ट
कोर्ट के आदेश की कोई इज्जत नहीं... आवारा कुत्तों के मामले पर SC ने फिर लगाई फटकार
Supreme Court
कोर्ट के आदेश की कोई इज्जत नहीं... आवारा कुत्तों के मामले पर SC ने फिर लगाई फटकार
'दंगे के समय उमर खालिद दिल्ली में ही नहीं थे...मैं अकेली महिला' SC में जोरदार बहस
2020 Delhi Riot
'दंगे के समय उमर खालिद दिल्ली में ही नहीं थे...मैं अकेली महिला' SC में जोरदार बहस
पटेल की नीतियों पर नहीं चले नेहरू तो देश ने देखी हिंसा और खूनखराबा- पीएम मोदी
PM Modi
पटेल की नीतियों पर नहीं चले नेहरू तो देश ने देखी हिंसा और खूनखराबा- पीएम मोदी
NaMo टूरिस्ट सेंटर बने तो तोड़ डालेंगे... अचानक क्यों इतना गुस्सा गए राज ठाकरे?
Maharastra News
NaMo टूरिस्ट सेंटर बने तो तोड़ डालेंगे... अचानक क्यों इतना गुस्सा गए राज ठाकरे?
₹75 करोड़ में श्री काली माता मंदिर होगा नवीनीकरण, CM मान-केजरीवाल ने किया शुभारंभ
#ArvindKejriwal
₹75 करोड़ में श्री काली माता मंदिर होगा नवीनीकरण, CM मान-केजरीवाल ने किया शुभारंभ
एक चुनाव और मुख्यमंत्रियों की लाइन लग गई, बिहार ने ऐसी सिर फुटौव्वल कभी नहीं देखी
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
एक चुनाव और मुख्यमंत्रियों की लाइन लग गई, बिहार ने ऐसी सिर फुटौव्वल कभी नहीं देखी