/Love Horoscope: प्रेम के रिश्ते में हर बार धोखा खाते हैं ये 3 राशि के लोग, इसका इमोशनल होना ही है इनकी ताकत और कमजोरी!

वृश्चिक राशि के लोग वैसे तो मंगल के प्रभाव में आकर बेहद कठोर होते हैं लेकिन उनका दिन उतना ही कोमल होता है. प्यार के मामले में ये लोग अगर किसी एक साथी के हो जाते हैं तो उसके लिए पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं, उसके लिए वफादार होते हैं. लेकिन इनका अधिकार जमाने वाला भाव उनके साथी को परेशान करने लगता है जिससे इनका साथी दूसरे विकल्प की ओर ध्यान देने लगते हैं और आखिर में चीट कर देते हैं. धोखा खाए वृश्चिक राशि के लोग सालों तक रिश्ता टूटने और बेवफाई के सदमे से बाहर नहीं निकल पाते हैं.