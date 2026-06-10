/Love Horoscope: प्रेम के रिश्ते में हर बार धोखा खाते हैं ये 3 राशि के लोग, इसका इमोशनल होना ही है इनकी ताकत और कमजोरी!

Zodiac Signs Cheated In Love: जीवन में प्यार मिलना ही बड़े सौभाग्य की बात है. वैसे तो जीवन में प्यार का आना एक सुखद अनुभूति कराता है लेकिन कई बार यही प्यार दर्दनाक भी सिद्ध हो जाता है. ध्यान दें ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी राशि और उसके स्वामी ग्रह का जातकों पर विशेष प्रभाव होता है. स्वभाव और भावनाओं पर राशियों ओर ग्रहों का प्रभाव होता है.
कुछ लोग प्यार में सफल होते हैं तो कुछ लोग प्रेम के रिश्ते में भावुक और समर्पित होने के बाद भी धोखा खाते हैं. उनकी संवेदनशीलता और भावुकता ही उनकी कमजोरी साबित हो जाती है. आइए इस लेख में जानें कि कौन सी 3 राशि के लोग प्यार में बार-बार धोखा खाते हैं.
कर्क राशि के लोग चंद्रमा के प्रभाव के कारण बहुत अधिक भावुक होते हैं. जब ये लोग प्यार में पड़ते हैं तो इनकी पूरी दुनिया इसके पार्टनर हो जाते हैं. कर्क राशि वाले के लोग अतने ज्यादा भावुक होते हैं कि पार्टनर की छोटी-छोटी बातों से भी खुश और दुखी हो जाते हैं. पार्टनर की बड़ी गलती को भी अनेदेखा कर देते हैं. इनका यह स्वभाव रिश्ते को मजबूत करता है लेकिन ज्यादातर बार इसका यही स्वाभाव इसके लिए दुश्मन बन जाता है. लोग इन्हें धोखा दे जाते हैं.
वृश्चिक राशि के लोग वैसे तो मंगल के प्रभाव में आकर बेहद कठोर होते हैं लेकिन उनका दिन उतना ही कोमल होता है. प्यार के मामले में ये लोग अगर किसी एक साथी के हो जाते हैं तो उसके लिए पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं, उसके लिए वफादार होते हैं. लेकिन इनका अधिकार जमाने वाला भाव उनके साथी को परेशान करने लगता है जिससे इनका साथी दूसरे विकल्प की ओर ध्यान देने लगते हैं और आखिर में चीट कर देते हैं. धोखा खाए वृश्चिक राशि के लोग सालों तक रिश्ता टूटने और बेवफाई के सदमे से बाहर नहीं निकल पाते हैं.
मीन राशि के लोग बहुत रोमांटिक होते हैं और कई बार तो अपनी एक अलग ही सपनों का संसार बसा लेते हैं. मीन राशि के लोग अपने पार्टनर की कमियों को हमेशा ही अनदेखा कर देते हैं और सबकुछ अपने प्यार से ठीक कर देना चाहते हैं. कुछ हद तक इसमें ये लोग सफल भी होते हैं लेकिन कई बार रिश्ते को परफेक्ट बनाने की कोशिश में ये लोग ये नहीं देख पाते हैं कि इनका पार्टनर फायदा उठा रहा है और इन्हें चीट कर रहा है. इसी तरह बार-बार इन्हें धोखे का सामना करना पड़ता है.
(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)