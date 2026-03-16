हथेली में यहां छिपा है आपकी लव लाइफ का राज, अगर है ये निशान तो पक्का होगी लव मैरिज!

हाथ की रेखाओं से जैसे भविष्‍य, आर्थिक स्थिति, करियर, सेहत आदि का पता चलता है. वैसे ही यह भी जाना जा सकता है कि व्‍यक्ति की लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज. साथ ही उसका वैवाहिक जीवन सुखमय होगा या दिक्‍कतें आएंगी. इसके अलावा यह भी जाना जा सकता है कि शादी देर से होगी या जल्‍दी.

हाथ की रेखाएं, पर्वत और निशान यह भी बताते हैं कि जातक को उसका जीवनसाथी बेइंतहां प्‍यार करेगा या दांपत्‍य जीवन नीरस रहेगा.

हथेली से मिलते हैं लव मैरिज होने के संकेत

विवाह रेखा, शुक्र पर्वत, हृदय रेखा और कुछ खास निशानों के जरिए पता चलता है कि व्‍यक्ति की शादी कैसे होगी? इसके लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि हथेली में विवाह रेखा कहां होती है. सबसे छोटी उंगली के नीचे हथेली के बाहर से अंदर की ओर आ रही छोटी रेखाएं ही विवाह रेखा होती हैं. ये एक भी हो सकती है और एक से ज्‍यादा भी. वहीं शुक्र पर्वत अंगूठे के नीचे का उभरा हुआ हिस्‍सा होता है.



- यदि शुक्र पर्वत अच्‍छी तरह उभरा हुआ हो तो ऐसे लोगों की लव मैरिज होने की पूरी संभावना रहती है. साथ ही इनके और पार्टनर के बीच प्रेम बना रहता है और उनकी मैरिड लाइफ अच्‍छी चलती है. यदि लव मैरिज न हो और अरेंज मैरिज हो तो भी पार्टनर बहुत प्‍यार करने वाला मिलता है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: मंगल-चंद्र का महालक्ष्‍मी योग देगा अपार पैसा, अपनी किस्‍मत पर इतराएंगे 3 राशि वाले लोग

- जिन लोगों की हथेली पर विवाह रेखा पर वर्ग का निशान हो उन लोगों की भी लव मैरिज होने के पूरे चांसेज रहते हैं. साथ ही ऐसे लोगों का पार्टनर बहुत केयरिंग होता है. पार्टनर से अच्‍छी बॉन्डिंग रहती है. इनका वैवाहिक जीवन भी अच्‍छा चलता है.

- यदि विवाह रेखा गहरी, स्‍पष्‍ट और लंबी हो तो भी जातक का वैवाहिक जीवन अच्‍छा रहता है. ऐसे लोगों की पार्टनर से अच्‍छी जमती है. इनकी अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज वे सुखी वैवाहिक जीवन बिताते हैं.

यह भी पढ़ें: इन जन्‍मतारीख वाले लोगों में होती है राक्षसों जैसी शक्ति, ऐसी खूबियों की दम पर फतह करते हैं दुनिया

- यदि विवाह रेखा हृदय रेखा से करीब हो तो शादी जल्‍दी होती है. हृदय रेखा हाथ में आड़ी रेखा होती है, जो हथेली के बाहर से आकर तर्जनी या मध्‍यमा उंगली के पास खत्‍म होती है. वहीं विवाह रेखा हृदय रेखा से दूर हो तो जातक की देरी से शादी होती है.

यह भी पढ़ें: इन तारीखों में जन्मे लोगों के होते हैं सबसे ज्यादा 'गुप्त शत्रु', सफलता के साथ बढ़ती है दुश्मनों की फौज!

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)