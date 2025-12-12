Advertisement
Weekly Love Rashifal : प्‍यार का नया दौर होगा शुरू, पूरे हफ्ते पार्टनर में खोए रहेंगे कुंभ-मीन राशि वाले लोग, पढ़ें अपनी लव होरोस्‍कोप

Weekly Love Rashifal : इस सप्ताह प्रेम संबंधों में ऊर्जा, उत्साह और रोमांस रहेगा, लेकिन संवाद, धैर्य और समझदारी बनाये रखना आवश्यक होगा. अविवाहित जातकों को नए संबंधों के अवसर मिल सकते हैं, पर किसी भी निर्णय में जल्दबाजी न करें. कुल मिलाकर यह सप्ताह प्रेम और संबंधों को मजबूत बनाने, भावनाओं को गहराई देने और रिश्तों में मधुरता बढ़ाने के लिए अनुकूल है. पढ़ें 15 दिसंबर से 21 दिसंबर 2025 का साप्‍ताहिक लव राशिफल. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Dec 12, 2025, 10:31 AM IST
साप्ताहिक लव राशिफल 15 से 21 दिसंबर 2025 : ज्‍योतिष के अनुसार इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति प्रेम और संबंधों पर विशेष प्रभाव डाल रही है. 16 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे प्रेम संबंधों में उत्साह और ऊर्जा बढ़ेगी. चंद्रमा सप्ताह की शुरुआत में कन्या राशि में रहेगा और 17 दिसंबर को वृश्चिक में प्रवेश करेगा, जिससे भावनाओं में गहराई और संवेदनशीलता बढ़ेगी. मंगल धनु राशि में रहने के कारण प्रेम संबंधों में सक्रियता और रोमांच की अनुभूति होगी. बुध की स्थिति वृश्चिक और बाद में धनु राशि में संवाद और समझ बढ़ाने में सहायक होगी. गुरु (वक्री) मिथुन में चल रहे हैं, जिससे अविवाहित जातकों को नए संबंध बनाने में धैर्य और विवेक की आवश्यकता होगी. शुक्र 20 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे रोमांटिक अवसर बढ़ेंगे और प्रेम जीवन में मधुरता आएगी. शनि मीन में और राहु कुंभ में स्थिर हैं, जो संबंधों में स्थिरता और संयम की प्रेरणा देंगे. केतु सिंह में होने के कारण रिश्तों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्मनिरीक्षण का महत्व बढ़ेगा.

साप्ताहिक लव राशिफल मेष

यह सप्ताह मेष राशिवालों के प्रेम जीवन में ऊर्जा और उत्साह लेकर आएगा. साथी के साथ समय बिताने के अवसर मिलेंगे, जिससे रिश्ते में निकटता और गर्माहट बढ़ेगी. हालांकि, बीच-बीच में आपकी अधीरता या किसी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया तनाव भी पैदा कर सकती है. अविवाहित जातकों के जीवन में किसी नए व्यक्ति का प्रवेश संभव है, लेकिन स्पष्टता और सतर्कता जरूरी होगी. सप्ताह के दौरान भावनाओं में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं, इसलिए किसी भी बहस या तकरार को बढ़ावा न दें.

सलाह: संयम बनाए रखें, साथी के साथ संवाद खुला रखें, भावनाओं को नियंत्रण में रखें और जल्दबाजी में निर्णय न लें.

यह भी पढ़ें: 13 दिन में 3 बड़े ग्रह गोचर, न्‍यू ईयर पर महफिल लूट लेंगे ये राशि वाले लोग, रोज उड़ाएंगे नोट

साप्ताहिक लव राशिफल वृषभ

वृषभ राशिवालों के प्रेम जीवन में इस सप्ताह स्थिरता और समझदारी बनी रहेगी. पार्टनर के साथ समय बिताने और आपसी भावनाओं को साझा करने के मौके बढ़ेंगे. अविवाहित जातकों के लिए नए संबंधों की शुरुआत के संकेत हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में सतर्कता और स्पष्ट दृष्टिकोण जरूरी है. सप्ताह के दौरान छोटी-छोटी बातों पर मनमुटाव हो सकता है, पर संवाद और धैर्य से सब ठीक हो जाएगा.

सलाह: भावनाओं में संतुलन बनाए रखें, किसी भी स्थिति में तूल न दें, और साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करें.

साप्ताहिक लव राशिफल मिथुन

मिथुन राशिवालों के प्रेम जीवन में सप्ताह की शुरुआत में हल्की अनबन या गलतफहमी हो सकती है, लेकिन समय के साथ स्थिति सुधरेगी. साथी के साथ संवाद बनाए रखना और आपसी समझ बढ़ाना महत्वपूर्ण रहेगा. अविवाहित जातकों के लिए नए व्यक्तियों से मिलने और आकर्षण महसूस करने के अवसर हैं, लेकिन निर्णय में जल्दबाजी न करें. सप्ताह के मध्य रोमांस और उत्साह बढ़ेगा, जिससे रिश्तों में मधुरता आएगी.

सलाह: संयम और समझदारी अपनाएं, रोमांस का आनंद लें लेकिन भावनाओं में स्थिर रहें, और किसी भी बात को हल्के में न लें.

साप्ताहिक लव राशिफल कर्क

कर्क राशिवालों के प्रेम जीवन में यह सप्ताह स्थिरता और भावनात्मक गहराई लेकर आएगा. साथी के साथ समय बिताने के अवसर मिलेंगे और आपसी समझ मजबूत होगी. अविवाहित जातकों के लिए नए संबंध बनाने के संकेत हैं, लेकिन स्पष्टता बनाए रखना आवश्यक है. सप्ताह के दौरान संवेदनशीलता बढ़ सकती है, इसलिए किसी भी बात को तूल न दें.

सलाह: प्रेम में भरोसा बनाए रखें, संवेदनशील रहें, और किसी भी मुद्दे को नजरअंदाज न करें.

साप्ताहिक लव राशिफल सिंह

सिंह राशिवालों के प्रेम जीवन में इस सप्ताह रोमांस और गर्माहट बनी रहेगी. साथी के साथ निकटता बढ़ेगी, लेकिन भावनाओं को नियंत्रित रखना जरूरी होगा. अविवाहित जातकों के लिए नए संबंधों के संकेत मिल सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी से बचें. सप्ताह के मध्य साथी के साथ समय बिताने का आनंद मिलेगा और सप्ताह के अंत तक आपसी समझ और प्रेम बढ़ेगा.

सलाह: सप्ताह में साथी के साथ खुला संवाद रखें, भावनाओं को समझदारी से व्यक्त करें और किसी भी विवाद को तुरंत बढ़ावा न दें.

साप्ताहिक लव राशिफल कन्या

कन्या राशिवालों के प्रेम जीवन में व्यस्तता और हल्की चिंता हो सकती है. कामकाजी जिम्मेदारियों के कारण समय कम मिल सकता है, इसलिए साथी के साथ संवाद बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा. अविवाहित जातकों के लिए नए संबंधों की शुरुआत संभव है, लेकिन स्पष्टता और संयम बनाए रखना आवश्यक है. सप्ताह में संतुलित व्यवहार और समझदारी प्रेम संबंधों को मजबूत बनाएगी.

सलाह: अधीरता से बचें, भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें, और साथी की भावनाओं का सम्मान करें.

साप्ताहिक लव राशिफल तुला

तुला राशिवालों के प्रेम जीवन में सप्ताह रोमांस और आनंद से भरपूर रहेगा. साथी के साथ छोटे सरप्राइज, तोहफे और साझा पल रिश्तों में गर्माहट बढ़ाएंगे. अविवाहित जातकों के लिए नए व्यक्ति से मिलने के अवसर हैं, पर सतर्कता और समझदारी जरूरी है. सप्ताह के दौरान भावनाओं में संवेदनशीलता बढ़ सकती है, इसलिए संवाद और संतुलन बनाए रखना प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल रहेगा.

सलाह: विश्वास बनाए रखें, भावनाओं को संयमित रखें और किसी भी विवाद को बढ़ावा न दें.

यह भी पढ़ें: तन-मन से बेहद मजबूत और फौलाद की तरह इरादे रखते हैं इन तारीखों में जन्‍मे लोग, हार्दिक पंड्या की तरह होते हैं सफल

साप्ताहिक लव राशिफल वृश्चिक

वृश्चिक राशिवालों के प्रेम जीवन में स्थिरता और गहराई बनी रहेगी. साथी के साथ समय बिताने और भावनाओं को साझा करने के मौके बढ़ेंगे. अविवाहित जातकों के लिए नए संबंध बनाने की संभावना है, लेकिन जल्दबाजी न करें. सप्ताह में भावनाओं और व्यवहार में संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा.

सलाह: समझदारी से निर्णय लें, प्रेम में भरोसा बनाए रखें और साथी के साथ अच्छे संबंधों के लिए संवाद बनाए रखें.

साप्ताहिक लव राशिफल धनु

धनु राशिवालों के प्रेम जीवन में इस सप्ताह उत्साह, ऊर्जा और रोमांस दिखाई देंगे. साथी के साथ रोमांटिक पल बिताने और आपसी समझ बढ़ाने के मौके मिलेंगे. अविवाहित जातकों के लिए नए संबंधों के संकेत हैं, लेकिन स्पष्ट दृष्टिकोण और संयम बनाए रखना आवश्यक है. सप्ताह में संवाद, समझदारी और धैर्य प्रेम संबंधों को सफल बनाएंगे.

सलाह: रोमांस का आनंद लें, साथी के प्रति भरोसा बनाए रखें और किसी भी बात पर जल्दबाजी से बचें.

साप्ताहिक लव राशिफल मकर

मकर राशिवालों के प्रेम जीवन में सप्ताह की शुरुआत में हल्की अनबन हो सकती है, लेकिन समझदारी और मेलजोल से स्थिति सुधरेगी. साथी के साथ निकटता बढ़ेगी और संबंधों में मधुरता आएगी. अविवाहित जातकों के लिए नए संपर्क और संबंध बनाने के अवसर हैं, पर सतर्क रहना जरूरी है.

सलाह: प्रेम में संयम रखें, विवाद से बचें, संवाद बनाए रखें और निर्णय सोच-समझकर लें.

साप्ताहिक लव राशिफल कुंभ

कुंभ राशिवालों के प्रेम जीवन में सप्ताह सामंजस्य और मधुरता लेकर आएगा. आपके प्रेम जीवन में खुलापन और आकर्षण का नया दौर शुरू होगा.  साथी के साथ निकटता बढ़ेगी और रिश्ते मजबूत होंगे. अविवाहित जातकों के लिए नए व्यक्ति से मिलने के अवसर हैं, पर जल्दबाजी से बचें.  

सलाह: भावनाओं को संतुलित रखें, विश्वास बनाए रखें और संवाद पर ध्यान दें, ताकि सप्ताह प्रेमपूर्ण और मधुर बने.

यह भी पढ़ें: यूं ही नहीं कोई रजनीकांत बन जाता! गरीब घर में पैदा होकर भी अरबपति बनते हैं इन तारीखों में जन्‍मे लोग

साप्ताहिक लव राशिफल मीन

मीन राशिवालों के प्रेम जीवन में सप्ताह रोमांस, आनंद और उत्साह से भरा रहेगा. साथी के साथ समय बिताने और आपसी समझ बढ़ाने के मौके मिलेंगे. अविवाहित जातकों के लिए नए संबंधों की संभावना है, लेकिन स्पष्टता और संयम बनाए रखना आवश्यक है. सप्ताह में संवाद और व्यवहार में संतुलन प्रेम संबंधों को सफल बनाएगा.

सलाह: भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें, संयम बनाए रखें और विश्वास पर ध्यान दें.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की

