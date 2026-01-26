Advertisement
trendingNow13086481
Hindi Newsऐस्ट्रोWeekly Love Horoscope 26 January to 1 February 2026 : वृष राशि वालों की लव लाइफ में बढ़ेगा भरोसा, सिंह वाले रहेंगे रोमांटिक, पढ़ें सभी राशियों का प्रेम राशिफल

Weekly Love Horoscope 26 January to 1 February 2026 : वृष राशि वालों की लव लाइफ में बढ़ेगा भरोसा, सिंह वाले रहेंगे रोमांटिक, पढ़ें सभी राशियों का प्रेम राशिफल

Saptahik Prem Rashifal : इस सप्‍ताह मेष राशि वालों की लव लाइफ में प्‍यार और आकर्षण बढ़ेगा. वहीं मिथुन राशि वाले पार्टनर के साथ बातचीत करके मसले सुलझाएं. ज्‍योतिषाचार्य सत्‍य प्रकाश दुबे से जानिए इस सप्‍ताह का लव राशिफल 26 जनवरी से 1 फरवरी 2026.  

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Jan 26, 2026, 08:19 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Weekly Love Horoscope 26 January to 1 February 2026 : वृष राशि वालों की लव लाइफ में बढ़ेगा भरोसा, सिंह वाले रहेंगे रोमांटिक, पढ़ें सभी राशियों का प्रेम राशिफल

Weekly Love Horoscope : 26 जनवरी से शुरू हो रहा सप्‍ताह 4 राशि वालों की लव लाइफ में प्रेम और भरोसा बढ़ाएगा. वहीं कुछ लोगों को लव पार्टनर से संतुलित व्‍यवहार करने की जरूरत है, वरना बात बिगड़ सकती है. पढ़ें मेष से मीन सभी राशियों का साप्‍ताहिक लव राशिफल. 

मेष लव राशिफल

इस सप्ताह प्रेम जीवन में उत्साह और आकर्षण बना रहेगा. प्रेमी या जीवनसाथी के साथ खुलकर बातचीत करने का अवसर मिलेगा, जिससे रिश्ते में स्पष्टता आएगी. जो लोग नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए समय अनुकूल है. शादीशुदा लोगों के बीच भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. सप्ताह के मध्य में किसी बात को लेकर अहंकार या जल्दबाजी विवाद का कारण बन सकती है. पुरानी बातों को बार-बार दोहराने से बचें. सप्ताह के अंत में रोमांटिक पल रिश्ते को नई ऊर्जा देंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: आज 26-1-2026 पर अंकों का दुर्लभ संयोग, तारीख का जोड़ बना रहा शनि का नंबर, किस राशि पर कैसा होगा असर?

वृषभ लव राशिफल

यह सप्ताह प्रेम संबंधों में स्थिरता और भरोसा लेकर आएगा. पार्टनर के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और भावनाएं गहराएंगी. दांपत्य जीवन में आपसी समझ मजबूत होगी. अविवाहित जातकों को किसी पुराने परिचित से प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है. हालांकि भावनाओं को व्यक्त करने में संकोच रिश्ते में दूरी ला सकता है. सप्ताह के मध्य में अपेक्षाएं अधिक रखने से मन खिन्न हो सकता है. धैर्य और प्रेमपूर्ण व्यवहार से संबंध मधुर बने रहेंगे.

मिथुन लव राशिफल

इस सप्ताह प्रेम जीवन में संवाद सबसे बड़ी ताकत बनेगा. पार्टनर के साथ खुलकर बात करने से गलतफहमियां दूर होंगी. नए रिश्ते की शुरुआत के योग हैं और आकर्षण बढ़ेगा. शादीशुदा लोगों के लिए यह सप्ताह हल्का-फुल्का रोमांस लेकर आएगा. हालांकि एक साथ बहुत सारी बातें कहने से पार्टनर भ्रमित हो सकता है. सप्ताह के मध्य में मन चंचल रहेगा. संतुलन बनाकर चलेंगे तो रिश्ता और मजबूत होगा.

कर्क लव राशिफल

यह सप्ताह भावनात्मक रूप से गहरा रहेगा. आप अपने पार्टनर के प्रति अधिक संवेदनशील और समर्पित रहेंगे. पुराने रिश्तों में फिर से गर्मजोशी लौट सकती है. विवाहित लोगों को परिवार का सहयोग मिलेगा. लेकिन अधिक भावुकता के कारण छोटी बात भी बड़ी लग सकती है. सप्ताह के मध्य में मन में असुरक्षा की भावना आ सकती है. विश्वास बनाए रखें और दिल की बात शांत तरीके से रखें, प्रेम में मिठास बनी रहेगी.

सिंह लव राशिफल

इस सप्ताह प्रेम जीवन में आत्मविश्वास और आकर्षण बढ़ेगा. पार्टनर आपसे प्रभावित रहेगा और आपसी रोमांस बढ़ेगा. प्रेम संबंध सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने का मन बन सकता है. दांपत्य जीवन में सम्मान और सहयोग मिलेगा. हालांकि अहंकार या अधिकार जताने की प्रवृत्ति विवाद पैदा कर सकती है. सप्ताह के अंत में भावनाओं में नरमी लाने की जरूरत होगी. विनम्रता से रिश्ते और खूबसूरत बनेंगे.

यह भी पढ़ें: ये मूलांक वाले पैरेंट्स डालते हैं बच्‍चों पर भारी बोझ, न खुलकर जी पाते हैं और न खुशी मिलती है न सफलता

कन्या लव राशिफल

यह सप्ताह प्रेम जीवन में व्यावहारिकता और समझदारी का रहेगा. आप रिश्ते को सुधारने और भविष्य को लेकर सोचेंगे. पार्टनर के साथ गंभीर चर्चा संभव है. विवाह योग्य जातकों के लिए अच्छे संकेत हैं. हालांकि छोटी-छोटी कमियों पर अधिक ध्यान देने से तनाव बढ़ सकता है. सप्ताह के मध्य में मन में संशय रहेगा. प्रेम में पूर्णता की जगह स्वीकार्यता रखें, रिश्ते सहज बनेंगे.

तुला लव राशिफल

इस सप्ताह प्रेम जीवन में संतुलन और मधुरता बनी रहेगी. पार्टनर के साथ समय बिताने के अवसर मिलेंगे और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. विवाहित जीवन में रोमांस और समझ दोनों का सुंदर मेल रहेगा. अविवाहित जातकों को आकर्षक प्रस्ताव मिल सकता है. लेकिन निर्णय लेने में असमंजस रिश्ते को उलझा सकता है. सप्ताह के अंत में स्पष्टता जरूरी होगी. दिल और दिमाग में संतुलन बनाकर चलें.

वृश्चिक लव राशिफल

यह सप्ताह प्रेम जीवन में गहराई और जुनून लेकर आएगा. पार्टनर के साथ भावनात्मक और शारीरिक निकटता बढ़ेगी. पुराने रिश्ते में नया रंग आ सकता है. हालांकि शक और संदेह की भावना रिश्ते में तनाव पैदा कर सकती है. सप्ताह के मध्य में किसी बात को लेकर मन भारी रहेगा. भरोसा और ईमानदारी से प्रेम संबंध मजबूत होंगे.

धनु लव राशिफल

इस सप्ताह प्रेम जीवन में खुलापन और सकारात्मकता रहेगी. पार्टनर के साथ घूमने या यात्रा का योग बन सकता है. रिश्ते में दोस्ती और हंसी-मजाक बढ़ेगा. विवाह योग्य जातकों के लिए अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं. लेकिन अधिक स्वतंत्रता की चाह पार्टनर को असुरक्षित महसूस करा सकती है. सप्ताह के अंत में भावनाओं को महत्व देना जरूरी होगा. संतुलन से प्रेम सुखद रहेगा.

यह भी पढ़ें: इन बर्थडेट वाले लड़के-लड़कियों को मिलती है पैसे वाली ससुराल, शादी होते ही बन जाते हैं करोड़पति

मकर लव राशिफल

यह सप्ताह प्रेम जीवन में गंभीरता और जिम्मेदारी का रहेगा. आप रिश्ते को भविष्य की दृष्टि से देखेंगे. दांपत्य जीवन में सहयोग और समझ बढ़ेगी. प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी. हालांकि भावनाओं को व्यक्त न करने से दूरी महसूस हो सकती है. सप्ताह के मध्य में मन में तनाव रहेगा. थोड़ा भावुक होकर बात करें, रिश्ता और मजबूत होगा.

कुंभ लव राशिफल

इस सप्ताह प्रेम जीवन में नया मोड़ आ सकता है. अचानक किसी खास व्यक्ति से जुड़ाव बढ़ेगा. पार्टनर के साथ विचारों का आदान-प्रदान होगा. दांपत्य जीवन में मित्रता का भाव मजबूत होगा. हालांकि अनिश्चितता और मूड स्विंग्स परेशानी दे सकते हैं. सप्ताह के अंत में रिश्ते को स्पष्ट दिशा देने की जरूरत होगी. धैर्य रखें, प्रेम स्थिर होगा.

मीन लव राशिफल

यह सप्ताह प्रेम जीवन में रोमांस और भावनात्मक संतुष्टि लेकर आएगा. पार्टनर के साथ गहरा जुड़ाव महसूस करेंगे. पुराने गिले-शिकवे दूर हो सकते हैं. विवाहित लोगों के लिए यह सप्ताह स्नेह और अपनापन बढ़ाने वाला है. हालांकि अधिक कल्पनाओं में रहने से वास्तविकता से टकराव हो सकता है. सप्ताह के मध्य में भावनात्मक संतुलन बनाए रखें. प्रेम में सच्चाई और विश्वास बना रहेगा.

यह भी पढ़ें: सच हो गई भारी बर्फबारी की भविष्‍यवाणी, अब 9 तीव्रता वाले भूकंप की बारी, 2026 फाड़ देगा धरती!

 
(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

love rashifal

Trending news

ज्योतिषियों ने कहा शुभ दिन नहीं... 26 जनवरी था स्वतंत्रता दिवस तो किसने बदली तारीख?
77th Republic Day 2026
ज्योतिषियों ने कहा शुभ दिन नहीं... 26 जनवरी था स्वतंत्रता दिवस तो किसने बदली तारीख?
बंगाल में ECI की बड़ी कार्रवाई, BDO को किया निलंबित; अनियमितताओं पर जांच के आदेश
bengal elections
बंगाल में ECI की बड़ी कार्रवाई, BDO को किया निलंबित; अनियमितताओं पर जांच के आदेश
Republic Day 2026 Kartavya Path Live Updates: इस 26 जनवरी को पूरी दुनिया देखेगी नए भारत की ताकत, 77वां गणतंत्र दिवस क्यों हैं खास?
77th Republic Day 2026
Republic Day 2026 Kartavya Path Live Updates: इस 26 जनवरी को पूरी दुनिया देखेगी नए भारत की ताकत, 77वां गणतंत्र दिवस क्यों हैं खास?
किडनी ने काम करना बंद कर दिया! आजादी के बाद पहली 26 जनवरी पर गांधी जी क्या कर रहे थे
Republic Day 2026
किडनी ने काम करना बंद कर दिया! आजादी के बाद पहली 26 जनवरी पर गांधी जी क्या कर रहे थे
कर्तव्य पथ बनेगा 'पावर पथ', गणतंत्र पर दुनिया देखेगी भारत के अर्जुन-ब्रह्मोस का दम
Republic Day 2026
कर्तव्य पथ बनेगा 'पावर पथ', गणतंत्र पर दुनिया देखेगी भारत के अर्जुन-ब्रह्मोस का दम
उन्हें चाहिए मुस्लिम वोट लेकिन... कांग्रेस के हाईकमान पर शकील अहमद का तंज
congress
उन्हें चाहिए मुस्लिम वोट लेकिन... कांग्रेस के हाईकमान पर शकील अहमद का तंज
'मुंब्रा को हरा कर देने' वाली AIMIM पार्षद ने फिर उगली आग, बोली- किसी के बाप का...
Sahar Sheikh News
'मुंब्रा को हरा कर देने' वाली AIMIM पार्षद ने फिर उगली आग, बोली- किसी के बाप का...
'क्या बंगाल ऐसा बदलाव चाहता है...', ममता बनर्जी पर BJP नेता की टिप्पणी पर बवाल
West bengal elections
'क्या बंगाल ऐसा बदलाव चाहता है...', ममता बनर्जी पर BJP नेता की टिप्पणी पर बवाल
भारत-पाक सीमा पर एक आतंकी ढेर, किश्तवाड़ में हुआ एनकाउंटर; सीमा में कर रहा था घुसपैठ
Jammu Kashmir
भारत-पाक सीमा पर एक आतंकी ढेर, किश्तवाड़ में हुआ एनकाउंटर; सीमा में कर रहा था घुसपैठ
भारत के गणतंत्र की विकास यात्रा के 76 सालों में आया कितना बदलाव? कहां तक पहुंचे हम
26 January
भारत के गणतंत्र की विकास यात्रा के 76 सालों में आया कितना बदलाव? कहां तक पहुंचे हम