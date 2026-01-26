Weekly Love Horoscope 26 January to 1 February 2026 : वृष राशि वालों की लव लाइफ में बढ़ेगा भरोसा, सिंह वाले रहेंगे रोमांटिक, पढ़ें सभी राशियों का प्रेम राशिफल

Weekly Love Horoscope : 26 जनवरी से शुरू हो रहा सप्‍ताह 4 राशि वालों की लव लाइफ में प्रेम और भरोसा बढ़ाएगा. वहीं कुछ लोगों को लव पार्टनर से संतुलित व्‍यवहार करने की जरूरत है, वरना बात बिगड़ सकती है. पढ़ें मेष से मीन सभी राशियों का साप्‍ताहिक लव राशिफल.

मेष लव राशिफल

इस सप्ताह प्रेम जीवन में उत्साह और आकर्षण बना रहेगा. प्रेमी या जीवनसाथी के साथ खुलकर बातचीत करने का अवसर मिलेगा, जिससे रिश्ते में स्पष्टता आएगी. जो लोग नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए समय अनुकूल है. शादीशुदा लोगों के बीच भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. सप्ताह के मध्य में किसी बात को लेकर अहंकार या जल्दबाजी विवाद का कारण बन सकती है. पुरानी बातों को बार-बार दोहराने से बचें. सप्ताह के अंत में रोमांटिक पल रिश्ते को नई ऊर्जा देंगे.

वृषभ लव राशिफल

यह सप्ताह प्रेम संबंधों में स्थिरता और भरोसा लेकर आएगा. पार्टनर के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और भावनाएं गहराएंगी. दांपत्य जीवन में आपसी समझ मजबूत होगी. अविवाहित जातकों को किसी पुराने परिचित से प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है. हालांकि भावनाओं को व्यक्त करने में संकोच रिश्ते में दूरी ला सकता है. सप्ताह के मध्य में अपेक्षाएं अधिक रखने से मन खिन्न हो सकता है. धैर्य और प्रेमपूर्ण व्यवहार से संबंध मधुर बने रहेंगे.

मिथुन लव राशिफल

इस सप्ताह प्रेम जीवन में संवाद सबसे बड़ी ताकत बनेगा. पार्टनर के साथ खुलकर बात करने से गलतफहमियां दूर होंगी. नए रिश्ते की शुरुआत के योग हैं और आकर्षण बढ़ेगा. शादीशुदा लोगों के लिए यह सप्ताह हल्का-फुल्का रोमांस लेकर आएगा. हालांकि एक साथ बहुत सारी बातें कहने से पार्टनर भ्रमित हो सकता है. सप्ताह के मध्य में मन चंचल रहेगा. संतुलन बनाकर चलेंगे तो रिश्ता और मजबूत होगा.

कर्क लव राशिफल

यह सप्ताह भावनात्मक रूप से गहरा रहेगा. आप अपने पार्टनर के प्रति अधिक संवेदनशील और समर्पित रहेंगे. पुराने रिश्तों में फिर से गर्मजोशी लौट सकती है. विवाहित लोगों को परिवार का सहयोग मिलेगा. लेकिन अधिक भावुकता के कारण छोटी बात भी बड़ी लग सकती है. सप्ताह के मध्य में मन में असुरक्षा की भावना आ सकती है. विश्वास बनाए रखें और दिल की बात शांत तरीके से रखें, प्रेम में मिठास बनी रहेगी.

सिंह लव राशिफल

इस सप्ताह प्रेम जीवन में आत्मविश्वास और आकर्षण बढ़ेगा. पार्टनर आपसे प्रभावित रहेगा और आपसी रोमांस बढ़ेगा. प्रेम संबंध सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने का मन बन सकता है. दांपत्य जीवन में सम्मान और सहयोग मिलेगा. हालांकि अहंकार या अधिकार जताने की प्रवृत्ति विवाद पैदा कर सकती है. सप्ताह के अंत में भावनाओं में नरमी लाने की जरूरत होगी. विनम्रता से रिश्ते और खूबसूरत बनेंगे.

कन्या लव राशिफल

यह सप्ताह प्रेम जीवन में व्यावहारिकता और समझदारी का रहेगा. आप रिश्ते को सुधारने और भविष्य को लेकर सोचेंगे. पार्टनर के साथ गंभीर चर्चा संभव है. विवाह योग्य जातकों के लिए अच्छे संकेत हैं. हालांकि छोटी-छोटी कमियों पर अधिक ध्यान देने से तनाव बढ़ सकता है. सप्ताह के मध्य में मन में संशय रहेगा. प्रेम में पूर्णता की जगह स्वीकार्यता रखें, रिश्ते सहज बनेंगे.

तुला लव राशिफल

इस सप्ताह प्रेम जीवन में संतुलन और मधुरता बनी रहेगी. पार्टनर के साथ समय बिताने के अवसर मिलेंगे और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. विवाहित जीवन में रोमांस और समझ दोनों का सुंदर मेल रहेगा. अविवाहित जातकों को आकर्षक प्रस्ताव मिल सकता है. लेकिन निर्णय लेने में असमंजस रिश्ते को उलझा सकता है. सप्ताह के अंत में स्पष्टता जरूरी होगी. दिल और दिमाग में संतुलन बनाकर चलें.

वृश्चिक लव राशिफल

यह सप्ताह प्रेम जीवन में गहराई और जुनून लेकर आएगा. पार्टनर के साथ भावनात्मक और शारीरिक निकटता बढ़ेगी. पुराने रिश्ते में नया रंग आ सकता है. हालांकि शक और संदेह की भावना रिश्ते में तनाव पैदा कर सकती है. सप्ताह के मध्य में किसी बात को लेकर मन भारी रहेगा. भरोसा और ईमानदारी से प्रेम संबंध मजबूत होंगे.

धनु लव राशिफल

इस सप्ताह प्रेम जीवन में खुलापन और सकारात्मकता रहेगी. पार्टनर के साथ घूमने या यात्रा का योग बन सकता है. रिश्ते में दोस्ती और हंसी-मजाक बढ़ेगा. विवाह योग्य जातकों के लिए अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं. लेकिन अधिक स्वतंत्रता की चाह पार्टनर को असुरक्षित महसूस करा सकती है. सप्ताह के अंत में भावनाओं को महत्व देना जरूरी होगा. संतुलन से प्रेम सुखद रहेगा.

मकर लव राशिफल

यह सप्ताह प्रेम जीवन में गंभीरता और जिम्मेदारी का रहेगा. आप रिश्ते को भविष्य की दृष्टि से देखेंगे. दांपत्य जीवन में सहयोग और समझ बढ़ेगी. प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी. हालांकि भावनाओं को व्यक्त न करने से दूरी महसूस हो सकती है. सप्ताह के मध्य में मन में तनाव रहेगा. थोड़ा भावुक होकर बात करें, रिश्ता और मजबूत होगा.

कुंभ लव राशिफल

इस सप्ताह प्रेम जीवन में नया मोड़ आ सकता है. अचानक किसी खास व्यक्ति से जुड़ाव बढ़ेगा. पार्टनर के साथ विचारों का आदान-प्रदान होगा. दांपत्य जीवन में मित्रता का भाव मजबूत होगा. हालांकि अनिश्चितता और मूड स्विंग्स परेशानी दे सकते हैं. सप्ताह के अंत में रिश्ते को स्पष्ट दिशा देने की जरूरत होगी. धैर्य रखें, प्रेम स्थिर होगा.

मीन लव राशिफल

यह सप्ताह प्रेम जीवन में रोमांस और भावनात्मक संतुष्टि लेकर आएगा. पार्टनर के साथ गहरा जुड़ाव महसूस करेंगे. पुराने गिले-शिकवे दूर हो सकते हैं. विवाहित लोगों के लिए यह सप्ताह स्नेह और अपनापन बढ़ाने वाला है. हालांकि अधिक कल्पनाओं में रहने से वास्तविकता से टकराव हो सकता है. सप्ताह के मध्य में भावनात्मक संतुलन बनाए रखें. प्रेम में सच्चाई और विश्वास बना रहेगा.

