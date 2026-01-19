Advertisement
Hindi Newsऐस्ट्रोSaptahik Lucky Rashifal : सूर्य चंद्रमा की युति ने 5 राशियों के लिए बनाया धन योग का संयोग, मालामाल कर देगा यह सप्‍ताह

Weekly Luckiest Zodiac Sign 19 to 25 January 2026 : ढेर सारे राजयोगों के साथ नया सप्‍ताह शुरू हो गया है. यह हफ्ता 5 राशियों के लिए विशेष रूप से शुभ है. जानिए इस हफ्ते ही सौभाग्‍यशाली राशियां कौनसी हैं. 

Jan 19, 2026
Weekly Lucky Zodiac Signs : मकर राशि में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध और शुक्र ग्रह पहुंच गए हैं और कई राजयोग बना रहे हैं. ग्रहों के इस संयोग से 5 राशियों के लिए धन योग बन रहा है. यानी कि इन राशि वालों को इस हफ्ते जबरदस्‍त पैसा और तरक्‍की मिलने के योग हैं. साथ ही पारिवारिक जीवन में खुशियां आएंगी. आइए जानते हैं इस सप्ताह की लकी राशियां कौनसी हैं. 

इस सप्‍ताह की लकी राशियां 
 
​मेष साप्ताहिक राशिफल : मेष राशि वालों के लिए यह यह हफ्ता आर्थिक लाभ देने वाला है. अचानक कहीं से पैसा या मदद मिल सकती है. सरकारी क्षेत्र से जुड़ा काम करने वालों को विशेष तौर पर फायदा हो सकता है. संपत्ति और निवेश से लाभ होने के योग हैं. 

यह भी पढ़ें: 48 घंटों में शुरू होगी 4 राशियों पर धन वर्षा, शनि की राशि में पंचग्रही योग खुशियों से करेगा सराबोर, हर इच्‍छा होगी पूरी

वृषभ साप्ताहिक राशिफल : वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्‍ताह भाग्‍योदय करने वाला साबित हो सकता है. जबरदस्‍त आर्थिक उन्‍नति हो सकती है. रुका हुआ पैसा मिल सकता है. नौकरी करने वालों को बड़ी जिम्‍मेदारी मिल सकती है. विदेश जाने का सपना पूरा हो सकता है. 

कर्क साप्ताहिक राशिफल : कर्क राशि वालों की लव लाइफ में प्रेम बढ़ेगा. आप पार्टनर के साथ यादगार लम्‍हे बिताएंगे. कोई ऐसी चीज खरीद सकते हैं, जिसे खरीदने के लिए आप लंबे समय से योजना बना रहे थे. भाग्य का साथ मिलने से अहम काम पूरे होंगे.

यह भी पढ़ें : सोने का दिन और चांदी की होंगी रातें, इन 4 राशियों के लिए महाशुभ हैं अगले 3 दिन, शनि को सलामी ठोक रहे 5 ग्रह

मकर साप्ताहिक राशिफल : मकर राशि में ही 5 ग्रह इकट्ठा हुए हैं और आपको बड़ा लाभ देंगे. सामाजिक सक्रियता बढ़ेगी. सरकारी योजनाओं से लाभ मिलेगा. प्रॉपर्टी खरीदने में सफल रहेंगे. नौकरी करने वालों को बड़ा मौका मिल सकता है. 

मीन साप्ताहिक राशिफल : मीन राशि वालों को आर्थिक उन्‍नति मिलेगी. संपत्ति से जुड़ा जरूरी काम पूरा हो सकता है. नौकरी करने वालों को बॉस से तारीफ सुनने मिल सकती है. साथ ही आपकी जिम्‍मेदारियां बढ़ेंगी. पड़ोसी-दोस्‍तों की मदद से काम पूरे होंगे. फंसा हुआ पैसा मिल सकता है. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

