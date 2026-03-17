हिंदू धर्म में हर शुभ काम करने के लिए मुहूर्त निकाला जाता है. ताकि उस काम का ज्यादा से ज्यादा शुभ फल प्राप्त हो. यदि आप मुहूर्त नहीं निकाल पा रहे हैं, तो यह लिस्ट अपने पास सेव कर लीजिए, इसमें साल 2026 की शुभ तारीखें बताई गई हैं. जिसमें महत्वपूर्ण काम करने से सफलता प्राप्त होने की संभावना ज्यादा रहेगी.
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शादी-विवाह के अलावा भी नया काम शुरू करने, नया घर या जमीन खरीदने, गृहप्रवेश करने, गाड़ी खरीदने, सोना-चांदी खरीदने या करियर संबंधी अहम फैसले लेने के लिए भी शुभ दिन का चुनाव करना फायदा देता है. हिंदू धर्म और ज्योतिष के अनुसार किसी भी नए कार्य की शुरुआत करने के लिए या महत्वपूर्ण काम करने के लिए शुभ मुहूर्त निकालना चाहिए. माना जाता है कि सही नक्षत्र और तिथि में लिया गया फैसला न केवल सफलता दिलाता है, बल्कि भविष्य में आने वाली बाधाओं को भी दूर करता है.
साल 2026 में आप भी ऐसे शुभ कार्य करना चाहते हैं या कामों में सफलता पाना चाहते हैं तो मार्च से दिसंबर 2026 तक की शुभ तारीखों की ये लिस्ट अपने पास सेव कर लें. ताकि आप महत्वपूर्ण काम, निवेश आदि इन तारीखों पर करके ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सकें.
मार्च 2026 के शुभ दिन : 5, 12, 18, 27 तारीखें योजनाएं बनाने और महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए बहुत अच्छी हैं. इससे काम तेजी से पूरे होंगे.
अप्रैल 2026 के शुभ दिन : 3, 10, 16, 25 तारीखें व्यावहारिक निर्णय लेने के लिए उपयुक्त हैं. इसके अलावा बजट बनाने, जरूरी मुद्दों पर मीटिंग करने के लिए भी ये दिन शुभ हैं.
मई 2026 के शुभ दिन : 2, 9, 17, 24 तारीखें काम या व्यापार का विस्तार करने और डेवलपमेंट के लिए उपयुक्त हैं. नौकरी-बिजनेस से जुड़े महत्वपूर्ण काम इस दिन करें.
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जून 2026 के शुभ दिन : 4, 11, 19, 26 तारीखें एग्रीमेंट करने, घर खरीदने या कागजी कार्रवाई करने के लिए अच्छी हैं. इसके अलावा इन तारीखों में अहम फैसले भी ले सकते हैं.
जुलाई 2026 के शुभ दिन : 2, 9, 17, 24 तारीखें कामकाज के विस्तार और विकास के लिए उपयुक्त हैं. यदि किसी तरह का पब्लिक अनाउंसमेंट करना चाहते हैं, बिजनेस के लिए पीआर एक्टिविटी करना चाहते हैं तो ये दिन शुभ हैं. इससे आपकी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी.
अगस्त 2026 के शुभ दिन : 5, 13, 18, 29 तारीखें वित्तीय निर्णय लेने के लिए उपयुक्त हैं. निवेश भी कर सकते हैं.
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सितंबर 2026 के शुभ दिन : 3, 11, 20, 27 तारीखें डील करने, एग्रीमेंट साइन करने और अहम निर्णय लेने के लिए उपयुक्त हैं.
अक्टूबर 2026 के शुभ दिन : 6, 14, 20, 28 तारीखें नए अवसरों पर काम करने, लंबे समय तक चलने वाले रिश्तों को शुरू करने के लिए शुभ हैं.
नवंबर 2026 के शुभ दिन : 4, 12, 18, 26 तारीखें व्यावहारिक निर्णय लेने, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग करने, चीजें या सिस्टम तय करने के लिए अच्छी हैं.
दिसंबर 2026 के शुभ दिन : 3, 10, 19, 28 तारीखें अपने अंदर झांकने, आदतों में बदलाव करने, नए कमिटमेंट करने और निर्णय लेने के लिए शुभ हैं.
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(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)