Mole on Body meaning : शरीर पर कुछ तिल जन्‍म के समय से ही होते हैं, वहीं कुछ तिल बनते और मिटते रहते हैं. साथ ही समय के साथ तिल का रंग हल्‍का और डार्क भी होता रहता है. उनके आकार में भी परिवर्तन आ सकता है. वैसे तो तिल होना सामान्‍य बात है लेकिन समुद्र शास्‍त्र में इन तिलों के खास मतलब बताए गए हैं. समुद्र शास्‍त्र के अनुसार शरीर के कुछ तिल इतने शुभ होते हैं ये जातक की किस्‍मत बदल सकते हैं और पर्सनालिटी के कई राज भी उजागर करते हैं. ये तिल व्‍यक्ति को मालामाल कर सकते हैं. आज हम शरीर के उन अंगों पर बने तिल के बारे में जानते हैं, जिन्‍हें बेहद शुभ माना गया है.

भाग्‍यवान बनाने वाले तिल

पेट पर तिल होने का मतलब - जिन लोगों के पेट पर तिल होता है वे खाने के शौकीन होने के साथ-साथ भाग्‍यवान भी होते हैं. विशेष तौर पर महिलाओं की नाभि पर या नाभि के आसपास तिल होना बेहद शुभ होता है. ऐसी महिलाएं खूब धन-वैभव में जीवन बिताती हैं. हालांकि पेट के ऊपरी हिस्‍से में तिल होना अशुभ होता है.

दाहिने गाल पर तिल होना - जिन लोगों के दाहिने गाल पर तिल होता है, वे आर्थिक तौर पर खासे मजबूत होते हैं. ये जातक अपने पार्टनर की सुख-सुविधाओं का बहुत ध्‍यान रखते हैं.

माथे पर तिल होना - माथे पर तिल होना भाग्‍यवान होने का साफ संकेत है. ऐसे जातक मेहनती और बुद्धिमान होते हैं. उनके पास कभी धन की कमी नहीं होती है. वे अपनी दम पर ऊंचा मुकाम पाते हैं.

सीने के बीच में तिल होना - सीने के बीच में तिल होना मां लक्ष्‍मी की कृपा का साफ संकेत है. ऐसा व्‍यक्ति खूब धनी होता है. उसे जीवन में सारे भौतिक सुख मिलते हैं. साथ ही वे समाज में खूब मान-सम्‍मान भी कमाते हैं. ये लोग अच्‍छे लीडर और एग्जिक्‍यूटर भी होते हैं.

कान पर तिल होना - कान पर तिल होना भाग्यशाली होने के साथ-साथ बुद्धिमान होने और अच्‍छी निर्णय क्षमता का भी संकेत है. ऐसे लोग आरामदायक जीवन जीते हैं.

हथेली पर तिल - हथेली में अंगूठे के नीचे शुक्र पर्वत पर तिल होना व्‍यक्ति को राजा जैसा धन-वैभव देता है. इसके अलावा अनामिका उंगली पर भी तिल होना अपार धन-संपत्ति का मालिक बनाता है. वहीं हथेली के बीच में तिल होना जातक को भाग्यवान बनाता है और मान-सम्‍मान दिलाता है.



(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)