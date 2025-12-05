Advertisement
Lucky Mulank: वे तीन भाग्यशाली मूलांक कौन से हैं? जो दोनों हाथों से बंटोरते नाम और पैसा, आप भी कर लें चेक

Lucky Mulank: हम जीवन में कितने सफल होंगे. यह हमारी मेहनत के साथ ही भाग्य खासकर हमारे मूलांक पर भी काफी निर्भर करता है. 3 ऐसे भाग्यशाली मूलांक हैं, जिनके कदमों में सफलता अपने आप भागकर आती है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Dec 05, 2025, 11:43 PM IST
Lucky Astrology Numbers: अंक ज्योतिष, हमारे ज्योतिष शास्त्र की ही एक शाखा है. इसमें बताया जाता है कि जन्म की तारीख किस तरह हमारे जीवन की दिशा और भाग्य पर बड़ा असर डालती है. कहा जाता है कि कुछ खास तिथियों को जन्मे लोग सच में किस्मत के असली धनी माने जाते हैं. ये लोग न सिर्फ नाम कमाते हैं, बल्कि पैसा भी खूब जुटाते हैं. आइए जानते हैं कौन-कौन सी तारीखें हैं ये और इनमें क्या खासियत होती है.

मूलांक 1 वालों का कैसा होता है भाग्य?

सबसे पहले बात करें उन लोगों की जिनकी जन्म तारीख 1, 10, 19 और 28 होती है. इन्हें मूलांक 1 वाले कहा जाता है. ज्योतिष के अनुसार, यह सूर्य का अंक है. ऐसे लोग जन्म से ही नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं. ये लोग किसी भी काम में पीछे नहीं रहते. चाहे नौकरी हो या बिजनेस, ये हमेशा आगे रहते हैं. इनकी सोच बड़ी होती है और ये हर काम में अपने तरीके से नया और अलग करने की कोशिश करते हैं. इनके लिए हार मानना कोई विकल्प नहीं है. जो भी ये ठान लें, उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं.

इस मूलांक वाले लोग पाते हैं कामयाबी

इसके बाद किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्मे लोग आते हैं. इन तारीखों पर जन्मे लोगों का मूलांक 2 होता है. ये लोग भावुक होते हैं, लेकिन साथ ही बहुत समझदार और शांतिप्रिय भी होते हैं. इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये लोगों को आसानी से अपना दोस्त बना लेते हैं और हर जगह अपनापन फैलाते हैं. इनके पास कामयाबी पाने की एक कला होती है. ये नाम और पैसा दोनों आसानी से जुटा लेते हैं.

इस मूलांक के लोगों की बातों में आकर्षण

अब किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्मे लोगों की बात करते हैं. इन तारीखों पर जन्मे लोगों का मूलांक 3 होता है. इनके व्यक्तित्व में जादू होता है. लोग इनके साथ रहकर खुश रहते हैं. ये बहुत क्रिएटिव होते हैं और इनकी सोच में हमेशा नया आइडिया आता रहता है. ये अपने हुनर से अपनी किस्मत बदलते हैं और बड़ा नाम कमाते हैं. इनकी बातों में ऐसा आकर्षण होता है कि लोग आसानी से इनके प्रभाव में आ जाते हैं.

ज्योतिष के अनुसार जो लोग इन खास तिथियों पर जन्मे होते हैं, उनकी किस्मत में कामयाबी और धन दोनों पहले से ही लिखा होता है. ये लोग किसी भी क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाने में सफल रहते हैं.

(एजेंसी आईएएनएस)

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

