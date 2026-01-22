Advertisement
Aaj ki Lucky Rashi : चतुर्थी तिथि और चतुग्रही योग का दुर्लभ संयोग, इन राशिवालों पर बरसेगी गणेश जी की कृपा

Lucky Zodiac Signs 22 January 2026 : आज माघ मास के शुक्‍ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है. साथ ही सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र की युति से चतुर्ग्रही योग भी बन रहा है. यह शुभ योग मेष, तुला, कुंभ आदि राशियों के लिए बहुत लाभदायी है. जानिए आज की लकी राशियां कौनसी हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Jan 22, 2026, 07:14 AM IST
Horoscope Today : आज 22 जनवरी को तिलकुंद विनायक चतुर्थी है. साथ ही चतुर्ग्रही योग का उत्तम संयोग बन रहा है. बुध, शुक्र, सूर्य और मंगल ग्रह मकर राशि में विराजमान हैं. वहीं चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं. इसके अलावा शतभिषा नक्षत्र और उसके बाद पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र के संयोग में रवि योग और वरीयन योग का भी संयोग बन रहा है. ग्रह-नक्षत्रों की यह स्थिति मेष राशि, वृषभ राशि, तुला और कुंभ राशि के लिए बहुत शुभ है. 

आज की सबसे लकी राशियां 

मेष राशि 22 जनवरी 2026

आज आय और व्यय संतुलित रहेंगे. व्यापार और वित्तीय मामले सामान्य रहेंगे. प्रेम संबंधों में सुधार होगा. लंबी यात्रा स्थगित करने की सलाह है. विद्यार्थी सहपाठियों से अध्ययन में सहायता प्राप्त करेंगे. घर खरीदने की योजना फिलहाल टालें.

यह भी पढ़ें: फरवरी से धरती पर ही जन्‍नत देखेंगे ये 4 राशि वाले लोग, धन के दाता शुक्र का उदय करेगा मालामाल

वृष राशि 22 जनवरी 2026

कार्य क्षेत्र में सुधार होगा और चिंताओं से राहत मिलेगी. पिता के स्वास्थ्य में सुधार के योग हैं. प्रभावशाली लोगों से सहयोग प्राप्त होगा. माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. विद्यार्थी अध्ययन में एकाग्र रहेंगे. जीवनसाथी के नाम पर संपत्ति लाभ के योग हैं. कार्य में व्यस्त रहेंगे और दांपत्य जीवन में रोमांस का अनुभव करेंगे.

मकर राशि 22 जनवरी 2026

आज आप जोश और हिम्मत से असाधारण कार्य करेंगे. छोटी यात्राओं के योग हैं. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें. वाहन खरीदने की योजना फिलहाल स्थगित करें. जीवनसाथी के साथ संबंध किसी विवाद के कारण तनावग्रस्त हो सकते हैं.

तुला राशि 22 जनवरी 2026

आज विद्या और अध्ययन के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी. नौकरीपेशा जातक आत्मविश्वास के साथ कार्य करेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा. पारिवारिक या सामाजिक उत्सव में भाग लेने का अवसर बनेगा. व्यापारी लंबी यात्रा कर सकते हैं और व्यापार में उन्नति के योग हैं. खिलाड़ी अपने श्रेष्ठतम प्रदर्शन के कारण सम्मान प्राप्त करेंगे.

कुंभ राशि 22 जनवरी 2026

आज सप्ताह का श्रेष्ठ दिन है. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. व्यापारियों को लाभ मिलने की संभावना है. सट्टे में निवेश के लिए दिन शुभ है. आत्मनिर्भरता बढ़ेगी. कुल मिलाकर दिन प्रसन्नतादायक रहेगा. महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लें.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

