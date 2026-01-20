Lucky Zodiac Sign Today : शुक्र का श्रवण नक्षत्र में गोचर बरसाएगा बेहिसाब धन, ये हैं 21 जनवरी 2026 की 6 लकी राशियां

Lucky Zodiac Sign Horoscope : रोजाना ग्रह-नक्षत्रों की स्थितियों में बदलाव होता है और उनका शुभ-अशुभ असर सभी राशियों पर होता है. 21 जनवरी 2026 को ग्रहों की स्थिति 4 राशियों के लिए शुभ नजर आ रही है. जानें आज की लकी राशियां.

मेष राशि

आज धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे. लंबे समय से प्रतीक्षित इच्छाएं पूरी हो सकती हैं. जीवनसाथी के साथ संबंध रूमानी रहेंगे और बड़े भाई-बहनों का सहयोग भी मिलेगा. फिक्स्ड डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड में निवेश करना लाभकारी रहेगा. समाज में मान-सम्मान प्राप्ति के योग बनेंगे.

यह भी पढ़ें: सबसे ज्‍यादा रोमांटिक होती हैं इन 5 र‍ाशियों की लड़कियां, दूर नहीं रह पाता पार्टनर, हर वक्‍त...

Add Zee News as a Preferred Source

मिथुन राशि

आज का दिन सफलता प्राप्ति के लिए अनुकूल है. संतान उन्नति की ओर बढ़ेगी. विद्यार्थी आत्मविश्वास और एकाग्रता के साथ अध्ययन करेंगे. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे. प्रेमी-प्रेमिका को भेंट करने का अवसर मिलेगा. सट्टे या निवेश के लिए समय शुभ है. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा.

कर्क राशि

रुके हुए धन की प्राप्ति संभव है. सट्टेबाजी पर निवेश के लिए दिन अनुकूल है. श्रेष्ठ परिणाम से मन प्रफुल्लित रहेगा. जरूरतमंदों की सहायता करें. वाहन चलाते समय सावधानी आवश्यक है. भावुकता में कोई महत्वपूर्ण निर्णय न लें. संतान का सहयोग मिलेगा.

यह भी पढ़ें: स्‍ट्रगल करते हुए बीतती है इन बर्थडेट वालों की जिंदगी, बहुत देर से मिलता है पैसा-सक्‍सेस, राहु बनता है वजह

तुला राशि

आज दिन प्रसन्नतादायक रहेगा. बच्चों से शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं. प्रेम संबंधों में सफलता और नए संबंध स्थापित होने की संभावना है. कार्य में ईमानदारी और निष्ठा बनाए रखें. सट्टे या जुआ में निवेश के लिए दिन शुभ है. विद्यार्थी अध्ययन में एकाग्र रहेंगे. व्यापारियों और नौकरीपेशा जातकों को उन्नति के अवसर मिलेंगे.

वृश्चिक राशि

आज घर में प्रसन्नता, उल्लास और तालमेल का वातावरण रहेगा. गुप्त स्रोतों से धन प्राप्ति संभव है. घर या प्लॉट खरीदने के लिए समय लाभकारी है. सभी क्षेत्रों में जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. विद्यार्थी अपनी एकाग्रता खो सकते हैं, इसलिए ध्यान आवश्यक है.

यह भी पढ़ें: 2 राशियों पर शनि का डबल अटैक, ढैय्या के साथ नक्षत्र परिवर्तन भी देगा भारी कष्‍ट

मकर राशि

आज का दिन संग्रह और निवेश के लिए शुभ है. नए घर में निवेश करना लाभकारी रहेगा. घर में मेहमान आगमन के योग हैं. वाणी से लोगों को प्रभावित करने का अवसर मिलेगा. छोटे बच्चों की शिक्षा आरंभ करने के लिए समय अनुकूल है. विरोधी से विवाद सुलझाने की कोशिश सफल होगी.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)