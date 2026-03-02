Advertisement
Chandra Grahan Upay: चंद्र ग्रहण के दिन राशि के अनुसार पहनें खास रंग के कपड़े, ग्रहण के बुरे असर से होगा बचाव

Chandra Grahan Upay: चंद्र ग्रहण के दिन राशि के अनुसार पहनें खास रंग के कपड़े, ग्रहण के बुरे असर से होगा बचाव

Chandra Grahan Upay : साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च को लग रहा है जो कि भारत में नजर आएगा. भारत में ग्रहण नजर आने के कारण उसका सूतक भी माना जाएगा और इसका लोगों पर असर भी होगा. ऐसे में चंद्र ग्रहण के दुष्‍प्रभाव से बचने के लिए राशि के अनुसार लकी रंग के कपड़े पहनें. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Mar 02, 2026, 12:56 PM IST
चंद्र ग्रहण के दिन अपनी राशि के अनुसार पहनें रंग (AI Generated Image)
Chandra Grahan Rashi anusar upay : चंद्र ग्रहण लगेगा और इसका लोगों पर असर भी होगा. ग्रहण के दौरान नकारात्‍मक ऊर्जा बढ़ जाती है इसलिए ग्रहण के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए कुछ उपाय कर लेने चाहिए. ये उपाय कई तरह के होते हैं, जैसे ग्रहण के दौरान मंत्र जाप आदि करना, ग्रहण के बाद राशि के अनुसार खास चीजों का दान करना आदि. 

इसी तरह चंद्र ग्रहण के बुरे असर से बचने के लिए राशि के अनुसार खास रंगों के कपड़े पहनना भी अहम उपाय है. हर रंग की अलग ऊर्जा होती है और ज्‍योतिष में रंगों को बहुत महत्‍व दिया गया है. जयपुर के ज्‍योतिषाचार्य दिलीप गुप्‍ता से जानिए 3 मार्च को लग रहे चंद्र ग्रहण के दिन किस राशि के लोगों को किस रंग के कपड़े पहनना ग्रहण के दुष्‍प्रभाव से बचाएगा और शुभ फल भी देगा. 

राशि के अनुसार पहनें रंग 

मेष – चंद्र ग्रहण के दिन मेष राशि के लोग हल्के लाल या गुलाबी रंग के कपड़े पहनें. इससे नकारात्‍मक ऊर्जा से बचाव होगा क्‍योंकि यह ग्रहण मेष राशि के लिए खास अच्‍छा नहीं है. 

वृषभ – वृषभ राशि वाले लोग चंद्र ग्रहण के दिन सफेद या क्रीम रंग के कपड़े पहनें. इससे सकारात्‍मक ऊर्जा का संचार होगा और आपका दिन अच्‍छा जाएगा. साथ ही ग्रहण के बुरे असर से भी बचाव होगा. 

मिथुन – मिथुन राशि के लोग हरे रंग के कपड़े पहनें. इससे उनकी सोच सकारात्‍मक रहेगी. वे सही फैसले ले पाएंगे. ग्रहण की नकारात्‍मकता असर नहीं डालेगी. 

कर्क – कर्क राशि के स्‍वामी चंद्रमा हैं और चंद्र ग्रहण कर्क राशि के लिए अच्‍छा नहीं है. ये जातक सफेद या चांदी जैसे रंग के कपड़े पहनें. इससे नकारात्‍मकता से बचाव होगा. 

सिंह – चंद्र ग्रहण सिंह राशि में ही लग रहा है और इन लोगों को ग्रहण के दौरान विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. ये लोग हल्का नारंगी या गोल्डन कलर पहनें, साथ ही ग्रहण के दौरान बाहर निकलने से बचें. 

कन्या – कन्‍या राशि के लोग हरा रंग या मिट्टी जैसा कत्‍थई रंग पहन सकते हैं. यह उन्‍हें चंद्र ग्रहण के दौरान पॉजिटिव रखेगा और सही निर्णय लेने में मदद करेगा. 

तुला – तुला राशि के लोग चंद्र ग्रहण के दिन पेस्टल पिंक या हल्का नीला रंग पहनें, ये उनके लिए शुभ रहेगा. 

वृश्चिक – वृश्चिक राशि वालों के लिए यह चंद्र ग्रहण कुछ मामलों में शुभ तो कुछ मामलों में अशुभ है. ये लोग मैरून या गहरा लाल रंग पहन सकते हैं. 

धनु – धनु राशि वालों को चंद्र ग्रहण के बुरे असर से बचने के लिए पीले या हल्के केसरिया रंग के कपड़े पहनने को प्राथमिकता देनी चाहिए. 

मकर – मकर राशि के लोग चंद्र ग्रहण के नकारात्‍मक असर से बचने के लिए गहरा नीला या काला रंग पहनें. 

कुंभ – कुंभ राशि के जातक नीला या बैंगनी रंग पहनें. इससे उन्‍हें लाभ हो सकता है. 

मीन – मीन राशि वालों के लिए चंद्र ग्रहण के दिन पीला या हल्का हरा रंग पहनना अच्‍छा रहेगा. ये जातक भी ग्रहण के दौरान बाहर निकलने से बचें तो अच्‍छा है. इससे ग्रहण की नकारात्‍मक ऊर्जा से बचाव होगा. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

