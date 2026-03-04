Advertisement
trendingNow13129800
Hindi Newsऐस्ट्रोलकी होने का साफ संकेत है हथेली का M निशान! जानें स्वभाव और करियर से जुड़ी 5 अहम बातें

लकी होने का साफ संकेत है हथेली का 'M' निशान! जानें स्वभाव और करियर से जुड़ी 5 अहम बातें

M sign in Hand: हस्‍तरेखा शास्‍त्र में M के निशान को शुभ माना गया है. हथेली में M का निशान बने तो ऐसे लोगों को जीवन में पद, प्‍यार, पैसा आदि सब कुछ मिलता है.  

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Mar 04, 2026, 12:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

लकी होने का साफ संकेत है हथेली का 'M' निशान! जानें स्वभाव और करियर से जुड़ी 5 अहम बातें

हथेली में M का निशान : जब हथेली में हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा और जीवन रेखाओं के मेल से 'M' का निशान बनता है तो ऐसा व्‍यक्ति बेहद भाग्यशाली, बुद्धिमान और निडर होता है. उसमें शानदार लीडरशिप क्‍वालिटी होती हैं. वह जीवन में खूब सफल होता है और अमीर बनता है. इन खूबियों के कारण ही इस M के नाम को 'माइटी एम' या 'मैजिक एम' भी कहा जाता है.  

ऐसे जातक के बड़े कारोबारी, आर्टिस्‍ट या लेखक बनने के योग रहते हैं. कुछ लोगों के दोनों हाथ में M का निशान बनता है जो उन्‍हें और भी ज्‍यादा फल देता है. लेकिन ध्‍यान रखें कि M निशान का पूरा फल तभी मिलता है जब यह बिल्‍कुल साफ और गहरा बने. इस पर कोई अन्‍य अशुभ चिह्न ना हो, ना ही कोई अशुभ रेखा काटे. 

M का निशान देता है ये शुभ चीजें 

- जिन लोगों के हाथ में M का निशान बिल्‍कुल साफ बने और हथेली के बीचों-बीच चारों रेखाओं के मिलान से बने तो ऐसे लोग 25 से 35 वर्ष की आयु के बाद बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं. उन्‍हें खूब नाम, पहचान और पैसा मिलता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: इन 3 मूलांक वालों से शादी करने से पहले 100 बार सोचें! जानिए आपकी बर्थ डेट के लिए कौन सा नंबर है Unlucky?

- M का निशान बिल्‍कुल सटीक तरीक से बहुत कम लोगों की हथेली में पाया जाता है. लेकिन जिसके हाथ में हो उसे असाधारण किस्मत वाला बनाता है. उसे जीवन में बहुत कुछ हासिल होता है. 

- ऐसे लोग तेज दिमाग वाले, अच्‍छे मैनेजर और लीडर होते हैं. वे दिमाग से बेहद मजबूत होते हैं, जिससे चुनौतियों से नहीं डरते और हर हाल में सफल होते हैं. 

यह भी पढ़ें: सालों बाद होली पर बना बुधादित्‍य राजयोग, आज से इन 4 राशियों के लिए शुरू हो रहे हैं अच्छे दिन!

- यह 'M' का निशान उन्‍हें अमीर भी बनाता है. इनमें पैसा कमाने के साथ-साथ पैसा बचाने और उसका सही तरीके से निवेश करने का भी गुण होता है. 

- ऐसे लोगों की लव मैरिज होने की संभावना ज्‍यादा होती है. यदि अरेंज मैरिज हो तो भी उनकी मैरिड लाइफ सफल और सुखद होती है. यानी कि उनकी पर्सनल लाइफ भी खुशहाल रहती है. 

यह भी पढ़ें : बेहद शक्‍की और पक्‍के जासूस होते हैं इन तारीखों में जन्‍मे लोग, आपके गर्लफ्रेंड ब्‍ऑयफ्रेंड की हो ये बर्थडेट तो तुरंत हो जाएं अलर्ट 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

Palmistry

Trending news

MVA में रस्साकशी खत्म? मातोश्री की बैठक के बाद शरद पवार के नाम पर बनती दिखी सहमति
maharashtra rajya sabha
MVA में रस्साकशी खत्म? मातोश्री की बैठक के बाद शरद पवार के नाम पर बनती दिखी सहमति
तेहरान में सेना उतारने की तैयारी में ट्रंप, ईरान ने कहा- हम जंग रोकने के लिए तैयार
iran america war
तेहरान में सेना उतारने की तैयारी में ट्रंप, ईरान ने कहा- हम जंग रोकने के लिए तैयार
'मर्दों का भी आत्मसम्मान होता है', बर्थ सर्टिफिकेट पर नाम बदलने को लेकर क्या बोला HC
Kerala High Court
'मर्दों का भी आत्मसम्मान होता है', बर्थ सर्टिफिकेट पर नाम बदलने को लेकर क्या बोला HC
दबोचा गया डिजिटल धमकियां भेजने वाला मास्टरमाइंड! देशभर में भेजता था धमाके वाला ईमेल
Bomb Threat Emails Mastermind Arrested
दबोचा गया डिजिटल धमकियां भेजने वाला मास्टरमाइंड! देशभर में भेजता था धमाके वाला ईमेल
ईरान पर इजरायल-यूएस बरसा रहे बम, इधर PM ने मिलाया 3 मुस्लिम देशों के नेताओं को फोन
iran israel war
ईरान पर इजरायल-यूएस बरसा रहे बम, इधर PM ने मिलाया 3 मुस्लिम देशों के नेताओं को फोन
नीचे होली के जश्न में डूबे थे लोग, अचानक गिर गई स्टील बीम; 4 लोगों पर आई आफत
holi celebration
नीचे होली के जश्न में डूबे थे लोग, अचानक गिर गई स्टील बीम; 4 लोगों पर आई आफत
Assam Assembly Election: कांग्रेस ने जारी की 42 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, यहां देखे
Assam assembly election 2026
Assam Assembly Election: कांग्रेस ने जारी की 42 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, यहां देखे
कर्ज घटाया, राजस्व बढ़ाया और..., पंजाब के वित्तमंत्री चीमा ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड
Punjab
कर्ज घटाया, राजस्व बढ़ाया और..., पंजाब के वित्तमंत्री चीमा ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड
'हालात न बिगड़ने दें...,' खामेनेई की मौत के बाद सुलगा कश्मीर, CM ने की लोगों से अपील
Jammu-kashmir
'हालात न बिगड़ने दें...,' खामेनेई की मौत के बाद सुलगा कश्मीर, CM ने की लोगों से अपील
दुबई में हनीमून मनाने पहुंचा, आसमान में दिखने लगीं मिसाइलें! वापस आए भारतीयों के हाल
israel iran conflict
दुबई में हनीमून मनाने पहुंचा, आसमान में दिखने लगीं मिसाइलें! वापस आए भारतीयों के हाल