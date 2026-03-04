लकी होने का साफ संकेत है हथेली का 'M' निशान! जानें स्वभाव और करियर से जुड़ी 5 अहम बातें

हथेली में M का निशान : जब हथेली में हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा और जीवन रेखाओं के मेल से 'M' का निशान बनता है तो ऐसा व्‍यक्ति बेहद भाग्यशाली, बुद्धिमान और निडर होता है. उसमें शानदार लीडरशिप क्‍वालिटी होती हैं. वह जीवन में खूब सफल होता है और अमीर बनता है. इन खूबियों के कारण ही इस M के नाम को 'माइटी एम' या 'मैजिक एम' भी कहा जाता है.

ऐसे जातक के बड़े कारोबारी, आर्टिस्‍ट या लेखक बनने के योग रहते हैं. कुछ लोगों के दोनों हाथ में M का निशान बनता है जो उन्‍हें और भी ज्‍यादा फल देता है. लेकिन ध्‍यान रखें कि M निशान का पूरा फल तभी मिलता है जब यह बिल्‍कुल साफ और गहरा बने. इस पर कोई अन्‍य अशुभ चिह्न ना हो, ना ही कोई अशुभ रेखा काटे.

M का निशान देता है ये शुभ चीजें

- जिन लोगों के हाथ में M का निशान बिल्‍कुल साफ बने और हथेली के बीचों-बीच चारों रेखाओं के मिलान से बने तो ऐसे लोग 25 से 35 वर्ष की आयु के बाद बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं. उन्‍हें खूब नाम, पहचान और पैसा मिलता है.

- M का निशान बिल्‍कुल सटीक तरीक से बहुत कम लोगों की हथेली में पाया जाता है. लेकिन जिसके हाथ में हो उसे असाधारण किस्मत वाला बनाता है. उसे जीवन में बहुत कुछ हासिल होता है.

- ऐसे लोग तेज दिमाग वाले, अच्‍छे मैनेजर और लीडर होते हैं. वे दिमाग से बेहद मजबूत होते हैं, जिससे चुनौतियों से नहीं डरते और हर हाल में सफल होते हैं.

- यह 'M' का निशान उन्‍हें अमीर भी बनाता है. इनमें पैसा कमाने के साथ-साथ पैसा बचाने और उसका सही तरीके से निवेश करने का भी गुण होता है.

- ऐसे लोगों की लव मैरिज होने की संभावना ज्‍यादा होती है. यदि अरेंज मैरिज हो तो भी उनकी मैरिड लाइफ सफल और सुखद होती है. यानी कि उनकी पर्सनल लाइफ भी खुशहाल रहती है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)