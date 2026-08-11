घर के मेन गेट पर टांग दें ये एक चीज, दूर भाग जाएगी कंगाली! जानिए वास्तु के 4 अचूक टोटके

हम सब दिन-रात मेहनत करते हैं ताकि परिवार खुश रहे और घर में कभी पैसों की तंगी न हो. लेकिन कई बार दिन-रात एक करने के बाद भी हाथ में पैसा नहीं रुकता है. वास्तु शास्त्र की मानें तो इसकी एक बड़ी वजह आपके घर का मेन गेट हो सकती है.
हमारे घर का मुख्य दरवाजा सिर्फ अंदर-बाहर आने का रास्ता नहीं होता है. यहीं से घर में अच्छी और बुरी दोनों तरह की ऊर्जा आती है. अगर आप चाहते हैं कि घर में हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा रहे और तंगी दूर हो, तो मेन गेट पर कुछ खास चीजें टांगना बहुत फायदेमंद होता है.
घर के मेन गेट पर बन्दनवार यानी तोरण लगाना बहुत शुभ माना जाता है. इसके लिए आप आम या अशोक के ताजे पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं. आम के पत्तों में खराब हवा और नेगेटिव एनर्जी को सोखने की ताकत होती है.
जब आप दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण लगाते हैं, तो घर में सिर्फ अच्छी और पॉजिटिव वाइब्स ही अंदर आती हैं. बस एक बात का ध्यान रखें कि जब पत्ते सूख जाएं, तो उन्हें हटाकर नए पत्ते लगा दें. सूखे पत्ते दरवाजे पर टंगे रहना सही नहीं माना जाता है.
मुख्य द्वार के दोनों तरफ सिंदूर में थोड़ा सा घी मिलाकर स्वास्तिक का निशान जरूर बनाएं. हमारे धर्म में स्वास्तिक को शुभता और बरकत का प्रतीक माना गया है.
ये निशान आपके घर को बुरी नजर से बचाता है और आर्थिक तंगी को दूर रखता है. जब भी कोई बाहर का बंदा आपके घर में आता है, तो उसकी नजर सबसे पहले इस पवित्र निशान पर पड़ती है. इससे सामने वाले की मन की कड़वाहट का असर आपके घर पर नहीं पड़ता.
आपने दुकानों और घरों के बाहर नींबू और सात हरी मिर्च लटकी जरूर देखी होगी. लोग इसे सिर्फ नजर दोष से बचने का तरीका मानते हैं, लेकिन इसके पीछे वास्तु का बड़ा नियम है.
नींबू का खट्टापन और मिर्च का तीखापन हवा में मौजूद नकारात्मक तरंगों को रोक लेता है. इसे हमेशा मंगलवार या शनिवार के दिन ही दरवाजे पर टांगना चाहिए. जब यह पूरी तरह सूख जाए, तो इसे हटाकर कहीं दूर फेंक दें और नया नींबू-मिर्च टांग लें.
अगर आप काफी समय से पैसों की तंगी से परेशान हैं, तो यह उपाय बहुत काम आ सकता है. जब भी तुलसी का पौधा सूख जाए, तो उसकी जड़ को फेंके नहीं. उस सूखी जड़ को किसी लाल कपड़े में बांधकर एक छोटी सी पोटली बना लें.
अब इस पोटली को अपने मेन गेट के ठीक ऊपर टांग दें. माना जाता है कि तुलसी में मां लक्ष्मी का वास होता है. ये छोटा सा उपाय घर में धन के नए रास्ते खोलता है और फिजूलखर्ची को रोकता है.
चीजें टांगने के साथ-साथ मेन गेट की साफ-सफाई का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है. दरवाजे के ठीक सामने कभी भी कूड़ा-कचरा या गंदा पानी इकट्ठा न होने दें.
शाम के समय दरवाजे पर कभी अंधेरा न रखें, वहां एक छोटा बल्ब या दीया जरूर जलाएं. साथ ही, दरवाजा खोलते या बंद करते समय उसमें से चर-चर की आवाज नहीं आनी चाहिए. इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, तो घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी.
डिस्क्लेमर: यह लेख वास्तु शास्त्र, लोक मान्यताओं और आम धार्मिक धारणाओं पर आधारित है. इसे पाठकों तक सामान्य जानकारी और गृह-सुधार के पारंपरिक तरीकों को पहुंचाने के उद्देश्य से सरल भाषा में लिखा गया है.