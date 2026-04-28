Advertisement
trendingNow13196160
Hindi Newsऐस्ट्रोVastu Tips: घर में लगे जाले को हल्के में न लें, वरना कूड़ा हो जाएगा धन और बढ़ जाएगा मानसिक तनाव!

Vastu Tips: घर में लगे जाले को हल्के में न लें, वरना कूड़ा हो जाएगा धन और बढ़ जाएगा मानसिक तनाव!

Makadi Ka Jala Vastu Tips: घर में मकड़ी का जाला लगना सामान्य सी बात है लेकिन वास्तु शास्त्र में इसके गहरे संकेत हो सकते हैं. दरअसल, घर में मकड़ी का जाला होना घर की ऊर्जा और वातावरण को प्रभावित करता है. आइए इससे जुड़े वास्तु टिप्स जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 28, 2026, 02:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Vastu tips for sprider webs
Vastu tips for sprider webs

Spider Web in house Shub or Ashubh: घर में मकड़ी का जाला दिखना एक बहुत ही सामान्य सी बात लेकिन वास्तु शास्त्र अनुसार घर में मकड़ी का जाला होना घर की ऊर्जा, दिशा और वातावरण से गहराई से संबंधित होता है. आइए इस लेख में जानें वास्तु अनुसार मकड़ी का जाला घर में लगना शुभ होता है या अशुभ, इसका प्रभाव घर में कैसा होता है और जीवन को घर में लगा जाला कैसे प्रभावित करता है.

घर में लगे मकड़ी के जाले का प्रभाव
वास्तु के अनुसार, घर में लगा मकड़ी का जाला नकारात्मक ऊर्जा को घर की ओर आकर्षित करता है जिसके प्रभाव से घर के लोगों को मानसिक तनाव, चिंता और अशांति से जूझना पड़ता है. मान्यता तो ये भी है कि मकड़ी के जाले जिस घर में होते है वहां रहने वाले लोगों को डरावने सपने आते हैं और लगातार धन हानि बनी रहती है. जाले लगे घर में लक्ष्मी नहीं टिकती और घर के सदस्यों की सेहत खराब रहती है.

घर के अलग-अलग जगहों पर लगे मकड़ी के जाले का प्रभाव-
बेडरूम में मकड़ी का जाला
वास्तु के अनुसार बेडरूम में मकड़ी के जाला लगने से परिवार के लोगों का मानसिक तनाव बढ़ सकता है। इतना ही नहीं बेडरूम में जाला होने से पति-पत्नी के बीच हमेशा अनबन की स्थिति बनी रहती है और वैवाहिक जीवन में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

Add Zee News as a Preferred Source

घर के कोनों में मकड़ी का जाला
वास्तु के मुताबिक लंबे समय से अगर घर के कोनों में मकड़ी का जाला लगा है तो अचानक ही बड़ी धन हानि हो सकती है. ऐसे बुरे सपने आ सकते हैं. ऐसे में घर में मकड़ी का जाला न लगने दे.

घर के मंदिर में मकड़ी का जाला
घर के मंदिर में मकड़ी का जाला लगने से पूजा सफल नहीं होती है. वास्तु के अनुसार इससे घर के लोग दुर्भाग्य के शिकार हो जाते है. ऐसे में पूजाघर की नियमित सफाई करें.

किचन में मकड़ी का जाला
किचन में मकड़ी का जाला लगना मां अन्नपूर्णा को क्रोधित कर सकता है जिससे घर में अन्न की कमी हो सकती है. वास्तु के अनुसार किचन में मकड़ी का जाला लगने से घर के लोगों को रोग हो सकता है. ऐसे में किचन में जाले न लगने दें.

मकड़ी के डाले से जुड़े वास्तु उपाय
घर को नियमित रूप से साफ करें तो जाले  नहीं लगेंगे.
मकड़ी के जालों को झाड़ू से साफ करें और सीधे कूड़ेदान में डालें.
घर में मकड़ी के जाले न लगें इसके लिए दीपक या धूप जलाएं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Vastu Tips: बोरिंग हो या पीने का पानी... वास्तु अनुसार करें घर में जल की व्यवस्था, मिलेगी यश-कीर्ति और मानसिक शांति!

और पढ़ें- संकटनाशन गणेश स्तोत्र के पाठ से बन जाएगा सुरक्षा कवच, बप्पा काटेंगे हर एक संकट!

और पढ़ें- Conch Shell: एक ही घर में दो शंख रखना शुभ या अशुभ? जानें मां लक्ष्मी को अति प्रिय इस वस्तु से जुड़े वो नियम जो कर देंगे मालामाल

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

vastu tips

Trending news

गुजरात चुनावों में सिंगर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों ने मचाई धूम
Gujarat local body election result
गुजरात चुनावों में सिंगर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों ने मचाई धूम
प्यार, वीडियो और धमकी? बेनकाब हुआ शाहिद का लव ट्रैप! कई लड़कियों को बनाया निशाना
Kolhapur
प्यार, वीडियो और धमकी? बेनकाब हुआ शाहिद का लव ट्रैप! कई लड़कियों को बनाया निशाना
धर्म पूछकर अटैक...! गार्ड्स पर जुबैर ने किया हमला, ATS लोन वुल्फ एंगल से कर रही जांच
mumbai
धर्म पूछकर अटैक...! गार्ड्स पर जुबैर ने किया हमला, ATS लोन वुल्फ एंगल से कर रही जांच
बाबा, मेरा राजनीतिक देख लीजिएगा...तेज प्रताप ने धीरेंद्र शास्त्री से कही दिल की बात
tej pratap yadav news
बाबा, मेरा राजनीतिक देख लीजिएगा...तेज प्रताप ने धीरेंद्र शास्त्री से कही दिल की बात
पटियाला के रेलवे ट्रैक पर ब्‍लास्‍ट, 1 की मौत; कहीं बड़ी साजिश तो नहीं!
Patiala
पटियाला के रेलवे ट्रैक पर ब्‍लास्‍ट, 1 की मौत; कहीं बड़ी साजिश तो नहीं!
बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले STF ने पकड़े हथियार, उधर बाइक स्क्वॉड का आतंक
West Bengal Assembly Election 2026
बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले STF ने पकड़े हथियार, उधर बाइक स्क्वॉड का आतंक
भाजपा के गढ़ में ओवैसी की पतंग ने भरी जबरदस्त उड़ान! AIMIM के 3 उम्मीदवारों की जीत
AIMIM
भाजपा के गढ़ में ओवैसी की पतंग ने भरी जबरदस्त उड़ान! AIMIM के 3 उम्मीदवारों की जीत
सैन्य खर्च में भारत बना दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश, जानिए क्या है चीन-पाक की रैंक
SIPRI report
सैन्य खर्च में भारत बना दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश, जानिए क्या है चीन-पाक की रैंक
बहन मर गई, बैंक नहीं माना! पैसे लेने के लिए कब्र खोदकर बैंक में कंकाल ले आया भाई
Odisha
बहन मर गई, बैंक नहीं माना! पैसे लेने के लिए कब्र खोदकर बैंक में कंकाल ले आया भाई
ड्रेस पहना, शूज बांधे और... सिक्किम में मोदी ने खेला फुटबॉल, मैसेज पहुंच गया बंगाल!
West Bengal Assembly Election 2026
ड्रेस पहना, शूज बांधे और... सिक्किम में मोदी ने खेला फुटबॉल, मैसेज पहुंच गया बंगाल!