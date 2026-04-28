Vastu Tips: घर में लगे जाले को हल्के में न लें, वरना कूड़ा हो जाएगा धन और बढ़ जाएगा मानसिक तनाव!

Spider Web in house Shub or Ashubh: घर में मकड़ी का जाला दिखना एक बहुत ही सामान्य सी बात लेकिन वास्तु शास्त्र अनुसार घर में मकड़ी का जाला होना घर की ऊर्जा, दिशा और वातावरण से गहराई से संबंधित होता है. आइए इस लेख में जानें वास्तु अनुसार मकड़ी का जाला घर में लगना शुभ होता है या अशुभ, इसका प्रभाव घर में कैसा होता है और जीवन को घर में लगा जाला कैसे प्रभावित करता है.

घर में लगे मकड़ी के जाले का प्रभाव

वास्तु के अनुसार, घर में लगा मकड़ी का जाला नकारात्मक ऊर्जा को घर की ओर आकर्षित करता है जिसके प्रभाव से घर के लोगों को मानसिक तनाव, चिंता और अशांति से जूझना पड़ता है. मान्यता तो ये भी है कि मकड़ी के जाले जिस घर में होते है वहां रहने वाले लोगों को डरावने सपने आते हैं और लगातार धन हानि बनी रहती है. जाले लगे घर में लक्ष्मी नहीं टिकती और घर के सदस्यों की सेहत खराब रहती है.

घर के अलग-अलग जगहों पर लगे मकड़ी के जाले का प्रभाव-

बेडरूम में मकड़ी का जाला

वास्तु के अनुसार बेडरूम में मकड़ी के जाला लगने से परिवार के लोगों का मानसिक तनाव बढ़ सकता है। इतना ही नहीं बेडरूम में जाला होने से पति-पत्नी के बीच हमेशा अनबन की स्थिति बनी रहती है और वैवाहिक जीवन में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

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घर के कोनों में मकड़ी का जाला

वास्तु के मुताबिक लंबे समय से अगर घर के कोनों में मकड़ी का जाला लगा है तो अचानक ही बड़ी धन हानि हो सकती है. ऐसे बुरे सपने आ सकते हैं. ऐसे में घर में मकड़ी का जाला न लगने दे.

घर के मंदिर में मकड़ी का जाला

घर के मंदिर में मकड़ी का जाला लगने से पूजा सफल नहीं होती है. वास्तु के अनुसार इससे घर के लोग दुर्भाग्य के शिकार हो जाते है. ऐसे में पूजाघर की नियमित सफाई करें.

किचन में मकड़ी का जाला

किचन में मकड़ी का जाला लगना मां अन्नपूर्णा को क्रोधित कर सकता है जिससे घर में अन्न की कमी हो सकती है. वास्तु के अनुसार किचन में मकड़ी का जाला लगने से घर के लोगों को रोग हो सकता है. ऐसे में किचन में जाले न लगने दें.

मकड़ी के डाले से जुड़े वास्तु उपाय

घर को नियमित रूप से साफ करें तो जाले नहीं लगेंगे.

मकड़ी के जालों को झाड़ू से साफ करें और सीधे कूड़ेदान में डालें.

घर में मकड़ी के जाले न लगें इसके लिए दीपक या धूप जलाएं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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