/Makar Rashifal September 2026: मकर राशि वालों के 17 सितंबर के बाद बदलेंगे हालात, रुके काम होंगे पूरे, पैसा भी आएगा!

17 सितंबर में मकर राशि से सूर्य अष्टम भाव में रहेंगे. जिससे आपको जिन कामों के बनने की उम्मीद होगी, वे भी अटक जाएंगे. यूं कहें कि बनते हुए काम रुक जाएंगे. लेकिन 17 सितंबर के बाद जैसे ही सूर्य अपनी स्थिति बदलेंगे, आपके काम तेजी से बनने लगेंगे. यदि काम न बनने से निराशा-बेचैनी महसूस हो तो श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करें या सुनें. इससे लाभ होगा. समस्याएं-बाधाएं भी दूर होंगी. सितंबर महीना मकर राशि वालों के करियर, व्यापार, सेहत, आर्थिक स्थिति, परिवार आदि के लिए कैसा रहेगा, पढ़ें मकर मासिक राशिफल 2026.
मकर करियर राशिफल सितंबर 2026: महीने के फर्स्ट हाफ में नौकरी में या व्यवसाय में उतने अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होंगे जितने आपने प्रयत्न किए हैं. इससे आपको निराशा-बेचैनी रह सकती है. अस्तव्यस्तता और आत्मविश्वास में कमी महसूस होगी. लेकिन जैसे ही 17 सितंबर को सूर्य की स्थिति बदलेगी, अचानक जीवन में स्टेबलिटी महसूस होगी. दिक्कतें दूर हो जाएंगी. लोग आगे आकर आपकी मदद करेंगे.
नौकरी में भी परेशानी नहीं रहेगी. आपका अपने कुलीग्स और बॉस के साथ अच्छा तालमेल रहेगा. वे आपकी बात और परेशानियों को समझेंगे. साथ ही आपके कंट्रीब्यूशन की तारीफ भी करेंगे. वहीं व्यापार भी आगे बढ़ेगा.
जो लोग राजनीति या सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी महीने का सेकंड हाफ विशेष रूप से बहुत अच्छा है. आपको पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है. आपका सम्मान बढ़ेगा. आपका मनोबल बढ़ेगा. इस अच्छे समय का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना चाहिए.
मकर आर्थिक राशिफल सितंबर 2026: मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और रुके हुए पैसे के मिलने की भी संभावना है. अगर आप बैंक या किसी वित्त संस्थान से लोन लेने के लिए कोशिश कर रहे थे, तो अब उसे मंजूरी मिल सकती है. जो लोग बिजनेस के लिए फंडिंग पाना चाहते थे उनके भी सफल होने की पूरी-पूरी संभावना है.
अन्य किसी जरूरी काम के लिए भी पैसे की जरूरत थी और उसका इंतजाम नहीं हो पा रहा था, तो अब दिक्कतें दूर हो जाएंगी. कुल मिलाकर जो स्थितियां आपके खिलाफ जा रही थी अचानक वे आपके फेवर में आ जाएंगी.
मकर फैमिली राशिफल सितंबर 2026: पारिवारिक वातावरण काफी सुखद रहेगा.परिवार में आपसी सहयोग और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, जो कि रिश्तों के लिए अच्छा संकेत है.
मकर हेल्थ राशिफल सितंबर 2026: स्वास्थ्य की दृष्टि से महीना अच्छा रहेगा. लेकिन महीने में कभी-कभार तबियत बिगड़ भी सकती है. जैसे- मौसमी बीमारियां घेर सकती हैं. लिहाजा स्वास्थ्य का ध्यान रखें.
मकर ट्रैवल राशिफल सितंब 2026: इस महीने कुछ यात्राएं हो सकती हैं. ये यात्राएं कार्य को लेकर होंगी. उन यात्राओं के परिणाम आपके लिए बहुत ही अच्छे होंगे. आपके संबंध भी बनेंगे और फ्यूचर में इनका आपको लाभ होगा.
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)