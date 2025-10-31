Capricorn Horoscope November 2025 Rashifal: नवंबर 2025 में मकर राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य, वित्त, पेशा और पारिवारिक जीवन में मिश्रित परिस्थितियां हैं. इनकम और खर्च में संतुलन बना रहेगा. बेहतर है कि नवंबर में किसी बड़े खर्च से बचें, वरना बजट बिगड़ सकता है. वहीं करियर में स्थितियां नियंत्रण में रहेंगी लेकिन किसी से विवाद में पड़ने की गलती ना करें. इस महीने मकर राशि के जातकों के लिए दक्षिण दिशा में यात्रा व्यावसायिक दृष्टि से लाभप्रद हो सकती है.

यह भी पढ़ें: नवंबर में ग्रहों के महागोचर करेंगे बड़ा धमाका, बैठे-बिठाए अमीर हो जाएंगे 4 राशि वाले लोग

मकर आर्थिक राशिफल - आर्थिक मामलों में यह समय खर्च और कमाई में संतुलन वाला है. कह सकते हैं कि इस महीने वित्तीय दृष्टि औसत रहेगी. बुजुर्गों का सहयोग और अधीनस्थों की सेवाएं लाभदायक साबित हो सकती हैं. संभव हो तो जरूरतमंदों की मदद करें.

Add Zee News as a Preferred Source

मकर करियर राशिफल - पेशेवर जीवन में अधीनस्थों और सहकर्मियों के साथ मधुर संबंध बनाए रखना महत्वपूर्ण है. संघर्ष या अनुचित नियंत्रण से बचें. यदि व्‍यवहार में सामंजस्‍य रखेंगे तो फायदे में रहेंगे. मेहनत में कमी ना करें, सफलता निश्चित है.

यह भी पढ़ें: नवंबर में वृश्चिक राशि वालों की पुरानी बीमारियां होंगी दूर, इन लोगों को मिलेगी विशेष सफलता, पढ़ें मासिक राशिफल

मकर हेल्‍थ राशिफल - स्वास्थ्य अनुकूल है. 25 नवंबर को मकर में चंद्रमा का गोचर स्वास्थ्य में सुधार लाएगा. तनाव दूर होगा. सुकून और शांति महसूस होगी.

मकर ऐजुकेशन राशिफल - शैक्षिक क्षेत्र कठिनाइयों वाला रहेगा. अधिकांश परीक्षा परिणाम अपेक्षित से कम हो सकते हैं. सफलता के लिए अतिरिक्त प्रयास आवश्यक हैं.

मकर लव लाइफ एवं फैमिली लाइफ - इस महीने परिवारिक वातावरण अनुकूल रहेगा. पिता और बुजुर्गों का सहयोग एवं आशीर्वाद लाभकारी रहेगा. वहीं पार्टनर से भी अच्‍छी बनेगी. एक-दूसरे को समय देने से प्‍यार बढ़ेगा.

यह भी पढ़ें: तुला राशि वालों के लिए शानदार रहेगा नवंबर महीना, मिलेगा पैसा, पढ़ें मासिक राशिफल

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)