Capricorn Horoscope December 2025 : मकर राशि पर मेहरबान होंगे कई ग्रह होंगे, धड़ाधड़ बढ़ेगी इनकम, चौतरफा होगा लाभ, पढ़ें दिसंबर 2025 का मासिक राशिफल

December 2025 Monthly Capricorn Rashifal : मकर राशि वालों को दिसंबर में जबरदस्‍त धन लाभ होने के योग बन रहे हैं. कई ग्रह मिलकर इस राशि के जातकों के लिए भाग्‍य के दरवाजे खोल रहे हैं. यदि आप अपना व्‍यवहार अच्‍छा रखें और ईमानदारी से काम करें तो यह समय आपको बहुत लाभ दे सकता है. सेहत भी काफी हद तक अच्‍छी नजर आती है. यहां पढ़ें मकर राशि का विस्‍तृत राशिफल.

मकर आर्थिक राशिफल दिसंबर 2025 - इस माह के सितारों के अनुसार वित्तीय संभावनाएं उत्तम बनी हुई हैं. लाभों के पक्ष से यह समय आपके लिए काफी अनुकूल रहेगा. इस अवधि विशेष में आप अपने अधीनस्थों या कार्यकर्ताओं की सेवाओं का अधिकतम उपयोग कर अच्छे लाभ प्राप्त करने में सक्षम रहेंगे. अपने नीचे कार्य करने वाले वर्ग का साथ आपके लिए महत्वपूर्ण लाभ का कारण बन सकता हैं. इसके अलावा आपको किसी बुजुर्ग सज्जन की सेवाओं या सहयोग से काफी लाभ हो सकता हैं. यह आपके लिए बड़ा वरदान साबित हो सकता हैं. नये उद्यमों में निवेश करने के लिए समय की अनुकूलता बनी हुई हैं. ऐसी योजनाओं पर आपको शीघ्र कार्य आरम्भ करना चाहिए.

मकर करियर राशिफल दिसंबर 2025 - इस माह की ग्रह स्थिति आपके पेशेवर जीवन में उन्नति के पक्ष से बहुत हद तक सुखद नहीं बन रही हैं. आपके द्वारा अपने से नीचे कार्य करने वाले वर्ग के अधिकारों का हनन हो सकता हैं. अधीनस्थों और कमजोरों का शोषण करने से बचें. यदि आपमें यह प्रवृत्ति है तो उस पर शीघ्र अंकुश लगाने का प्रयास करें. साथ ही आप अपने सहयोगियों के साथ अपने संबंध मधुर बनाए रखने का प्रयास करें. अधीनस्थों और सहयोगियों के साथ बिगड़ते संबंध आपके लाभों को प्रभावित कर सकते हैं. अल्प प्रतिफल पाने के लिए भी आपको इस समय में कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती हैं. तथा इस समय में प्रभावशाली संपर्क भी आपके लिए बेकार साबित होंगे. विपरीत परिस्थितियों में लाभ प्राप्ति के लिए स्वयं ही प्रयास करने होंगे.

मकर एजुकेशन एवं स्‍टूडेंट राशिफल दिसंबर 2025 - इस माह के सितारों की भविष्यवाणी आपके शैक्षिक प्रयासों के लिए सुखद नहीं बन रही है. माह अवधि में व्यावहारिक विषयों की ज्यादातर परीक्षाओं का परिणाम आपकी उम्मीद से कम हो सकता है. इस अवधि में अपने शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक काम करना पड़ सकता है. विशेष रुप से तकनीकी छात्रों को अपने वर्ग में अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे. संभावित है कि फिर भी सफलता की पूर्ण प्राप्ति न हों. लेकिन यदि आप दृढ़ रहें और आशा के साथ प्रयासरत रहें तो परिणाम आपके पक्ष में आ सकते है. प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवारों को सफलता प्राप्ति के लिए अतिरिक्त कोचिंग लेनी होगी.

मकर लव एवं फैमिली राशिफल दिसंबर 2025 - इस माह में पारिवारिक उन्नतिके विषयों में आनन्ददायक स्थितियां बनने के संयोग प्रतिकूल ग्रह गोचर के चलते कम ही हैं. ऐसी प्रबल सम्भावनाएं हैं कि आपके सामाजिक स्तर से निचली श्रेणी का कोई व्यक्ति आपके परिवार के लिए कोई समस्या खड़ी कर दे. इसलिए ऐसे व्यक्ति को सर उठाने का अवसर न दें. ताकि स्थिति नियंत्रण से बाहर न हो. ऐसी प्रबल सम्भावनाएं हैं कि आपको अपने बुजुर्गों के साथ गम्भीर कठिनाईयों को सामना करना पड़े इसलिए अपने सम्बन्धों को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए धैर्य व शान्ति से काम लें. पूरे माह घर का वातावरण तनावग्रस्त रह सकता है और बच्चे भी दिए गये कार्यों को सही से नहीं करके आपकी चिन्ता को बढ़ाएंगे. इसलिए उनके ऊपर अतिरिक्त समय शक्ति व ध्यान देने की परमावश्यकता है.

संतान: इस माह के ग्रह गोचर से बच्चों के बारे में किसी भी शुभ परिणाम की आशा करना व्यर्थ होगा. जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, उन्हें अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता पड़ेगी. यह माह बेहतर प्रदर्शन करने की दृष्टि से प्रतिकूल है तथा वे बच्चे जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं उनको भी कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा. मां बाप को चाहिए कि वे उनकी सहायता व उत्साहवर्धन करते रहें. ऐसा करना उन छात्रों के लिए और आवश्यक हो जाएगा जो प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने में रुचि रखते हों. प्रैक्टिकल तथा तकनीकी कार्यों में भाग लेने वाले छात्र अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं. बुजुर्गों से कुछ वैचारिक मतभेद के भी संकेत हैं.

मकर स्वास्थ्य राशिफल दिसंबर 2025 - आपके स्वास्थ्य के लिए इस माह में सितारों के संयोजन से शुभ संकेत बन रहे है. इसलिए इस माह में आप काफी हद तक स्वस्थ बने रहने के लिए तत्पर रहेंगे. अधिक परिश्रम करना इस माह में आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगा. अधिक परिश्रम करने से आपको इस माह में पूरी तरह से बचना होगा. स्वास्थ्य के लिए यह खतरनाक सिद्ध हो सकता हैं. अपने शारीरिक तंत्र को अत्यधिक दबाव से बचाने के लिए आपको कार्यों की अनुसूची तैयार कर, कार्य भार का वितरण करना होगा. स्वस्थ बने रहने का यह सबसे आसान तरीका हैं. दृढ़ता से इस अनुसूची का पालन करना आपके लिए बेहद आवश्यक हैं. कब्ज जैसे रोग आपको परेशान कर सकते हैं. इसलिए आपको अपनी कुछ अतिरिक्त देखभाल सुनिश्चित करनी होगी.



मकर यात्रा राशिफल दिसंबर 2025 - इस माह की यात्राओं को सितारों की शुभता प्राप्त नहीं हो रही है. इसलिए इस अवधि की यात्राएं अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पायेंगी. किसी भी व्यवसाय या नौकरी से संबंधित यात्राओं से उम्मीद के अनुरुप लाभ की प्राप्ति नहीं हो पायेगी. वास्तव में इस अवधि में कुछ अनावश्यक यात्राएं करने से कठिनाईयों का सामना करना पड़ सकता है. बहुत आवश्यक होने पर आप रेल मार्ग और सड़क मार्ग से यात्राएं कर कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं. इस माह में आपको अपने निजी संपर्कोंं या सहयोगी सूत्रों से लाभ के नए मार्ग प्राप्त नहीं हो पायेंगे. यात्रा की सबसे अनुकूल दिशा दक्षिण दिशा है.

