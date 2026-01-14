Aaj Ka Rashifal 14 January 2026 : करियर, धन और लव लाइफ के लिए शानदार है आज का दिन, पढ़ें मकर संक्रांति का राशिफल

Advertisement
आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 14 जनवरी 2026 : 14 जनवरी को सूर्य गोचर करके मकर राशि में प्रवेश करेंगे और मकर संक्रांति मनाई जाएगी. ग्रहों के राजा सूर्य का शत्रु शनि की राशि में गोचर का सभी 12 राशियों पर असर होगा. पढ़ें आज का राशिफल. 

Written By  Dr. Arun Bansal|Edited By: Shraddha Jain|Last Updated: Jan 14, 2026, 05:00 AM IST
आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 14 जनवरी 2026 : ज्‍योतिष में सूर्य को ग्रहों का राजा माना गया है और सूर्य के मकर राशि में गोचर को सबसे ज्‍यादा महत्‍व दिया गया है. इस दिन को मकर संक्रांति पर्व के रूप में मनाते हैं. मकर संक्रांति का पर्व जीवन में उत्‍साह, सुख-समृद्धि लेकर आता है. जानिए इस साल 14 जनवरी 2026 मकर संक्रांति का दिन मेष से मीन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा. 

14 जनवरी 2026 का राशिफ़ल

मेष राशि वालों के लिए 14 जनवरी 2026 का दिन 

आज वाहन चलाते समय, सड़क पर आवागमन करते हुए तथा कार्यक्षेत्र में विशेष सतर्कता बरतें. निवेश के दृष्टिकोण से आज का दिन अनुकूल नहीं है. जीवनसाथी के साथ तालमेल बनाए रखना आवश्यक होगा. अनावश्यक तनाव और वाद-विवाद से दूरी रखें. किसी अप्रिय समाचार से मन खिन्न हो सकता है. प्रेम संबंधों के लिए दिन सामान्य रहेगा.

वृष राशि वालों के लिए 14 जनवरी 2026 का दिन 

आज जीवनसाथी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा और दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी. मन कुछ रूमानी रहेगा. विद्यार्थियों के लिए अध्ययन का दिन अनुकूल है. व्यापारियों को नए साझेदार के माध्यम से उन्नति के अवसर मिल सकते हैं. जमा पूंजी बढ़ाने के लिए समय अच्छा है, परंतु सट्टा निवेश से बचें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, खान-पान में संयम रखें और नियमित व्यायाम करें. महिलाओं के प्रति सम्मानजनक व्यवहार बनाए रखें.

मिथुन राशि वालों के लिए 14 जनवरी 2026 का दिन 

विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी. नौकरीपेशा जातक आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों को पूरा करेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और दिन उत्साह से भरा रहेगा. किसी सामाजिक या पारिवारिक समारोह में भाग लेने के योग हैं. व्यवसायी व्यापार विस्तार के लिए लंबी यात्रा कर सकते हैं. खिलाड़ियों के लिए सम्मान या पदक प्राप्ति के संकेत हैं.

कर्क राशि वालों के लिए 14 जनवरी 2026 का दिन 

आज का दिन विद्या और करियर दोनों क्षेत्रों में सफलता दिलाने वाला है. नौकरीपेशा जातक आत्मविश्वास के साथ कार्य करेंगे. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा. किसी पारिवारिक या सामाजिक उत्सव में सम्मिलित हो सकते हैं. व्यापारी उन्नति के उद्देश्य से यात्रा करेंगे. खिलाड़ी अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण सम्मान प्राप्त कर सकते हैं.

सिंह राशि वालों के लिए 14 जनवरी 2026 का दिन 

आज आप तनाव और समस्याओं से राहत महसूस करेंगे. परिवार और मित्रों के साथ आनंदमय समय व्यतीत होगा. सामाजिक कार्यक्रम या पारिवारिक उत्सव में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. नया वाहन खरीदने या माता-पिता से आर्थिक सहयोग मिलने के योग हैं. माता से संबंध मधुर रहेंगे. बचत और निवेश के लिए दिन अनुकूल है.

कन्या राशि वालों के लिए 14 जनवरी 2026 का दिन 

आज थकान और आलस्य महसूस हो सकता है, किंतु आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. आपके द्वारा लिया गया कोई कठिन निर्णय अधिक मेहनत की मांग करेगा. धन परिश्रम से ही प्राप्त होगा. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे. संतान से शुभ समाचार मिल सकता है. विद्यार्थी अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल होंगे.

तुला राशि वालों के लिए 14 जनवरी 2026 का दिन 

आज आप साहस और उत्साह के साथ कुछ नए और चुनौतीपूर्ण कार्यों में हाथ डालेंगे. छोटी यात्राओं के योग हैं. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. स्वास्थ्य के प्रति सावधानी आवश्यक है. वाहन खरीदने की योजना फिलहाल टालना बेहतर रहेगा. जीवनसाथी के साथ किसी बात को लेकर तनाव उत्पन्न हो सकता है, संयम बनाए रखें.

वृश्चिक राशि वालों के लिए 14 जनवरी 2026 का दिन 

आज सप्ताह का श्रेष्ठ दिन सिद्ध हो सकता है. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. व्यापारियों को अच्छे लाभ मिलने की संभावना है. सट्टा या जोखिम वाले निवेश में भी लाभ के संकेत हैं. आत्मनिर्भरता बढ़ेगी. कुल मिलाकर दिन प्रसन्नतादायक रहेगा. महत्वपूर्ण निर्णय विवेकपूर्वक लें.

धनु राशि वालों के लिए 14 जनवरी 2026 का दिन 

आज व्यय आपकी आय से अधिक रह सकता है, इसलिए अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें. छोटे भाई-बहनों के कारण मानसिक परेशानी हो सकती है. जीवनसाथी से मतभेद की स्थिति बन सकती है, अतः वाणी और व्यवहार में संयम रखें. स्वास्थ्य और निवेश के लिए दिन अनुकूल नहीं है.

मकर राशि वालों के लिए 14 जनवरी 2026 का दिन 

आय और व्यय में संतुलन बना रहेगा. व्यापार और आर्थिक मामलों में दिन सामान्य रहेगा. प्रेम संबंधों में सुधार के संकेत हैं. लंबी यात्रा रद्द हो सकती है. विद्यार्थियों को सहपाठियों का सहयोग मिलेगा. संपत्ति या घर खरीदने की योजना फिलहाल स्थगित रखना उचित रहेगा.

कुंभ राशि वालों के लिए 14 जनवरी 2026 का दिन 

कार्यक्षेत्र की स्थिति में सुधार होगा और मानसिक चिंताओं से राहत मिलेगी. पिता के स्वास्थ्य में सुधार के संकेत हैं. प्रभावशाली लोगों का सहयोग प्राप्त होगा. माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. विद्यार्थी अध्ययन में एकाग्र रहेंगे. जीवनसाथी के नाम पर संपत्ति लाभ के योग हैं. दांपत्य जीवन में रोमांस और सहयोग बना रहेगा.

मीन राशि वालों के लिए 14 जनवरी 2026 का दिन 

आज का दिन कुल मिलाकर शुभ रहेगा. अपेक्षा से अधिक धन लाभ संभव है और भाग्य का साथ मिलेगा. हालांकि जीवनसाथी के साथ संबंधों में सावधानी आवश्यक है, अन्यथा कड़वाहट बढ़ सकती है. संतान से शुभ समाचार या सम्मान प्राप्ति के योग हैं. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, किंतु मानसिक तनाव रह सकता है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Dr. Arun Bansal

डॉ.अरुण बंसल का ज्‍योतिष एवं वास्‍तु के क्षेत्र में 4 दशक से ज्‍यादा का अनुभव है. वे फ्यूचर पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्‍थापक और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्‍ट्रोलॉजर सोसायटी के प्रेसिडेंट हैं....और पढ़ें

