Capricorn Horoscope 2026 : बैंक बैलेंस हेागा डबल, प्रॉपर्टी होगी ट्रिपल, 2026 में आसमान छुएगी मकर राशि वालों की सक्‍सेस, पढ़ें वार्षिक राशिफल 2026

Capricorn horoscope 2026 in Hindi : मकर राशि के जातकों के लिए साल 2026 करियर, मनी, सेहत, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, यात्रा और धर्म-कर्म आदि सभी मामलों में कैसी रहेगी. ज्‍योतिषाचार्य एवं वास्‍तु विशेषज्ञ डॉ. अरुण बंसल से जानिए मकर राशि का वार्षिक राशिफल 2026. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Nov 18, 2025, 08:31 AM IST
Makar Rashi Rashifal 2026: मकर राशि के जातकों के लिए साल 2026 काफी शुभ रहने वाला है. 2025 में ही मकर राशि पर से शनि की साढ़ेसाती खत्‍म हुई है और अब वे तरक्‍की की राह पर हैं. करियर, आर्थिक मामलों, निजी जीवन और सेहत के मामलों में मकर राशि वालों के लिए नया साल 2026 अच्‍छा रहेगा. विस्‍तार से पढ़ें मकर राशि का वार्षिक राशिफल 2026. 

मकर करियर राशिफल 2026 - वर्ष 2026 मकर राशि के जातकों के लिए कार्यक्षेत्र में नई संभावनाएं लेकर आएगा. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या सम्मान प्राप्त हो सकता है. व्यापारियों को नए अनुबंध और साझेदारी से लाभ होगा. कार्य में अनुशासन और परिश्रम आपकी सफलता का प्रमुख आधार रहेगा. वर्ष के उत्तरार्ध में कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि मिल सकती है.

यह भी पढ़ें: तनाव, एक्‍सीडेंट, धन हानि, ब्रेकअप....5 राशियों के लिए बहुत भारी है 20 नवंबर 2025

मकर मनी राशिफल 2026 - मकर राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टि से वर्ष 2026 मजबूत रहेगा. आय में स्थिरता बनी रहेगी और पुराने निवेशों से लाभ मिलने की संभावना है. अचल संपत्ति या वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं. हालांकि मार्च से मई के बीच खर्चों पर नियंत्रण रखें. वर्ष के अंत तक आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और धन संचय के अवसर मिलेंगे.

मकर लव राशिफल 2026 - साल 2026 में मकर राशि वालों के प्रेम जीवन में स्थिरता और भावनात्मक गहराई बढ़ेगी. अविवाहित जातकों को किसी आकर्षक व्यक्तित्व की ओर आकर्षण होगा. विवाहित जातकों के दांपत्य जीवन में सामंजस्य और विश्वास बढ़ेगा. यदि पहले कोई मतभेद थे, तो वे समाप्त होंगे. वर्ष का उत्तरार्ध प्रेम के लिए विशेष रूप से शुभ रहेगा.

मकर करियर एवं स्‍टूडेंट राशिफल 2026 - मकर राशि के स्‍टूडेंट्स को करियर और शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत का फल साल 2026 में अवश्य मिलेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की संभावना प्रबल है. उच्च शिक्षा या विदेश में अध्ययन के इच्छुक छात्रों के लिए समय अनुकूल है. इंजीनियरिंग, बैंकिंग और प्रशासन क्षेत्र के छात्रों के लिए वर्ष लाभदायक रहेगा.

यह भी पढ़ें: दिसंबर में रोज बढ़ेगा 5 राशि वालों का धन, 4 बार चाल बदलकर करोड़पति बना देंगे शुक्र, खुशियों से रोशन होगी जिंदगी

मकर फैमिली राशिफल 2026 - वर्ष 2026 में मकर राशि वालों के परिवार में प्रेम और एकता बनी रहेगी. जीवनसाथी का सहयोग और समझदारी संबंधों को और गहरा बनाएगी. घर में किसी शुभ कार्य या धार्मिक अनुष्ठान की संभावना है. समाज में आपकी प्रतिष्ठा और प्रभाव में वृद्धि होगी. मित्रों का सहयोग कठिन समय में लाभ देगा.

वहीं संतान की उन्नति और सफलता से मन प्रसन्न रहेगा. शिक्षा या करियर से संबंधित अच्छी खबरें मिल सकती हैं. संतान प्राप्ति के इच्छुक दंपत्तियों के लिए यह वर्ष शुभ रहेगा. विवाह योग्य संतान के लिए अनुकूल प्रस्ताव मिल सकते हैं. वर्ष के मध्य में संतान के स्वास्थ्य पर थोड़ी सावधानी रखें.

मकर स्वास्थ्य राशिफल 2026 - स्वास्थ्य की दृष्टि से मकर राशि वालों के लिए वर्ष 2026 सामान्य रहेगा. कार्य की अधिकता या मानसिक दबाव के कारण थकान महसूस हो सकती है. हड्डियों, जोड़ों या त्वचा से संबंधित समस्याएं उभर सकती हैं. योग, ध्यान और नियमित व्यायाम से लाभ मिलेगा. वर्ष के अंत तक स्वास्थ्य में सुधार और ऊर्जा बनी रहेगी.

यह भी पढ़ें: किस समय हनुमान चालीसा पढ़ने से नहीं मिलता पूरा लाभ, सबसे शुभ समय भी जान लें

मकर यात्रा राशिफल 2026 - वर्ष 2026 के दौरान मकर राशि के जातक कई छोटी-बड़ी यात्राएं करेंगे. व्यवसायिक यात्राओं से लाभ और नए अवसर मिलेंगे. परिवार के साथ किसी तीर्थ या पर्यटन स्थल की यात्रा का आनंद मिलेगा. विदेश यात्रा की संभावना भी प्रबल है. यात्राएं अनुभववर्धक और फलदायी सिद्ध होंगी.

मकर राशि के लिए उपाय - आपका मन धर्म और अध्यात्म की ओर आकर्षित रहेगा. शनि देव की उपासना से विशेष लाभ मिलेगा. शनिवार के दिन तिल का दान करें और गरीबों की सहायता करें. किसी धार्मिक स्थल की यात्रा या पूजा-पाठ से मानसिक शांति और ग्रहों की कृपा प्राप्त होगी.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

