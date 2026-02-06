हिमाचल प्रदेश का मनाली पहले भारी बर्फबारी के लिए चर्चा में आया और अब उस बर्फ में घूमते मोरों के लिए सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. यह बेहद अजीब नजारा है कि मोर बर्फ में घूमते हुए दिखें. मनाली के जगतसुख गांवे में दिखे इस नजारे ने स्‍थानीय निवासियों को आश्‍चर्य और गहरी चिंता में डाल दिया है. वहीं सोशल मीडिया पर भी बर्फ से ढंके गांव में मोर दिखने के फोटो-वीडियो तेजी से वायरल हो गए हैं. करीब 6000 फीट की ऊंचाई पर मोरों का दिखना बेहद दुर्लभ है.



खतरे की घंटी हैं ये मोर?

मोर गर्म प्रदेशों में पाए जाते हैं, ऐसे में हिमाचल प्रदेश के मनाली के जगतसुख गांव में मोर का दिखना जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों को लेकर खतरे की घंटी की तरह हैं. मोर अधिकतम 2000 फीट की ऊंचाई तक ही रह सकते हैं लेकिन वे इस गांव में 6000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर नजर आए हैं. इस घटना से मौसम वैज्ञानिक और वन्यजीव संरक्षक हैरान भी हैं और चिंतित भी हैं. वहीं गांव के कुछ लोग इस घटना को किसी अनहोनी से जोड़ रहे हैं. गांव के लोगों का कहना है कि 10-15 साल पहले तक कुल्लू-मनाली के घरों में छत के पंखे नहीं होते थे. लेकिन अब ज्यादातर जगहों पर मौसम गर्म होने से घरों में पंखे लगाने पड़ रहे हैं. उस पर गर्म प्रदेशों के पक्षी मोर का यहां नजर आना बताना है कि यहां कि जलवायु में भारी परिवर्तन हो रहा है. इसके चलते यहां कुछ लोगों ने चर्चा शुरू कर दी है कि यह प्रलय आने का संकेत है.

बाबा वेंगा की भविष्‍यवाणी

बुल्‍गारिया की मशहूर भविष्‍यवक्‍ता बाबा वेंगा ने साल 2026 के लिए जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं को लेकर जो भविष्‍यवाणियां की थीं, वे भी सच होने लगी हैं. इस साल अमेरिका, रूस और भारत में भयंकर बर्फबारी हुई. इसके बाद अब बर्फ में मोर नजर आ गए हैं. आने वाले समय में जल प्रलय और बाढ़-तूफान की भी भविष्‍यवाणी बाबा वेंगा ने की है, जिसमें एकसाथ बड़ी संख्‍या में लोगों के मरने की बात कही गई है.

अप्रैल से दहलाएंगे शनि-मंगल

इतना ही नहीं ज्‍योतिष की नजर से भी देखें तो आने वाला समय बहुत भयंकर है. जल तत्‍व वाली राशि मीन में शनि और मंगल की युति होने जा रही है. यह युति जल प्रलय, युद्ध, हिंसा और भारी उथल-पुथल लाएगी. 2 अप्रैल 2026 से 11 मई 2026 तक मीन राशि में शनि-मंगल की युति रहेगी. इसके बाद 2 जून को गुरु के कर्क राशि में आते ही कई और बदलाव होंगे. गुरु का कर्क राशि में आना जलवायु परिवर्तन, बाढ़, भूकंप, तूफान और भारी बारिश करवा सकता है.

