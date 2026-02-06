Advertisement
trendingNow13099755
Hindi Newsऐस्ट्रोमनाली में मोर नाचने से यूं ही नहीं डर रहे लोकल लोग, आने वाली है तबाही, सच हो गई बाबा वेंगा की भविष्‍यवाणी

मनाली में मोर नाचने से यूं ही नहीं डर रहे लोकल लोग, आने वाली है तबाही, सच हो गई बाबा वेंगा की भविष्‍यवाणी

मोर देखकर आमतौर पर लोग खुश हो जाते हैं. यह खूबसूरत पक्षी और इसका नाचना सकारात्‍मकता, उत्‍साह और खुशी का प्रतीक माना जाता है. लेकिन मनाली के एक गांव में मोर दिखने से लोग चिंता में हैं. 

 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Feb 06, 2026, 09:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मनाली में मोर नाचने से यूं ही नहीं डर रहे लोकल लोग, आने वाली है तबाही, सच हो गई बाबा वेंगा की भविष्‍यवाणी

हिमाचल प्रदेश का मनाली पहले भारी बर्फबारी के लिए चर्चा में आया और अब उस बर्फ में घूमते मोरों के लिए सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. यह बेहद अजीब नजारा है कि मोर बर्फ में घूमते हुए दिखें. मनाली के जगतसुख गांवे में दिखे इस नजारे ने स्‍थानीय निवासियों को आश्‍चर्य और गहरी चिंता में डाल दिया है. वहीं सोशल मीडिया पर भी बर्फ से ढंके गांव में मोर दिखने के फोटो-वीडियो तेजी से वायरल हो गए हैं. करीब 6000 फीट की ऊंचाई पर मोरों का दिखना बेहद दुर्लभ है. 
  
खतरे की घंटी हैं ये मोर? 

मोर गर्म प्रदेशों में पाए जाते हैं, ऐसे में हिमाचल प्रदेश के मनाली के जगतसुख गांव में मोर का दिखना जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों को लेकर खतरे की घंटी की तरह हैं. मोर अधिकतम 2000 फीट की ऊंचाई तक ही रह सकते हैं लेकिन वे इस गांव में 6000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर नजर आए हैं. इस घटना से मौसम वैज्ञानिक और वन्यजीव संरक्षक हैरान भी हैं और चिंतित भी हैं. वहीं गांव के कुछ लोग इस घटना को किसी अनहोनी से जोड़ रहे हैं. गांव के लोगों का कहना है कि 10-15 साल पहले तक कुल्लू-मनाली के घरों में छत के पंखे नहीं होते थे. लेकिन अब ज्यादातर जगहों पर मौसम गर्म होने से घरों में पंखे लगाने पड़ रहे हैं. उस पर गर्म प्रदेशों के पक्षी मोर का यहां नजर आना बताना है कि यहां कि जलवायु में भारी परिवर्तन हो रहा है. इसके चलते यहां कुछ लोगों ने चर्चा शुरू कर दी है कि यह प्रलय आने का संकेत है.

यह भी पढ़ें: बेहद क्रूर होते हैं इन तारीखों में जन्‍मे लोग, पार्टनर को नहीं समझते इंसान, नरक बना देते हैं जिंदगी

Add Zee News as a Preferred Source

बाबा वेंगा की भविष्‍यवाणी 

बुल्‍गारिया की मशहूर भविष्‍यवक्‍ता बाबा वेंगा ने साल 2026 के लिए जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं को लेकर जो भविष्‍यवाणियां की थीं, वे भी सच होने लगी हैं. इस साल अमेरिका, रूस और भारत में भयंकर बर्फबारी हुई. इसके बाद अब बर्फ में मोर नजर आ गए हैं. आने वाले समय में जल प्रलय और बाढ़-तूफान की भी भविष्‍यवाणी बाबा वेंगा ने की है, जिसमें एकसाथ बड़ी संख्‍या में लोगों के मरने की बात कही गई है. 

यह भी पढ़ें: 40 दिन महाभयंकर, मंगल-शनि मचाएंगे उत्‍पात, नरक बन जाएगी इन लोगों की जिंदगी, द्वंद योग कराएगा चौतरफा नुकसान

अप्रैल से दहलाएंगे शनि-मंगल 

इतना ही नहीं ज्‍योतिष की नजर से भी देखें तो आने वाला समय बहुत भयंकर है. जल तत्‍व वाली राशि मीन में शनि और मंगल की युति होने जा रही है. यह युति जल प्रलय, युद्ध, हिंसा और भारी उथल-पुथल लाएगी. 2 अप्रैल 2026 से 11 मई 2026 तक मीन राशि में शनि-मंगल की युति रहेगी. इसके बाद 2 जून को गुरु के कर्क राशि में आते ही कई और बदलाव होंगे. गुरु का कर्क राशि में आना जलवायु परिवर्तन, बाढ़, भूकंप, तूफान और भारी बारिश करवा सकता है. 

यह भी पढ़ें : इस हफ्ते 3 बड़े ग्रह-गोचर करेंगे भारी उठापटक, किसे लाभ किसे हानि? पढ़ें साप्‍ताहिक राशिफल

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

peacock in manali

Trending news

क्या था नगालैंड का दशकों पुराना विवाद, FNTA के गठन को केंद्र और ENPO ने दी मंजूरी
Nagaland
क्या था नगालैंड का दशकों पुराना विवाद, FNTA के गठन को केंद्र और ENPO ने दी मंजूरी
दुनिया में ये मुस्लिम देश पीएम मोदी का क्यों बना स्पेशल? तीसरी बार करने जा रहे विजिट
Anwar Ibrahim
दुनिया में ये मुस्लिम देश पीएम मोदी का क्यों बना स्पेशल? तीसरी बार करने जा रहे विजिट
सिर्फ सवाल पूछने के आधार पर पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती...SC ने क्यों कही ये बात?
Supreme Court
सिर्फ सवाल पूछने के आधार पर पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती...SC ने क्यों कही ये बात?
पीएम मोदी की मलेशिया यात्रा में अहम रहेगा भगोड़े जाकिर नाइक का मुद्दा?
Zakir Naik
पीएम मोदी की मलेशिया यात्रा में अहम रहेगा भगोड़े जाकिर नाइक का मुद्दा?
'शादी का झांसा देकर रेप तभी माना जा सकता है जब...', किस मामले पर SC ने की ये टिप्पणी
Supreme Court
'शादी का झांसा देकर रेप तभी माना जा सकता है जब...', किस मामले पर SC ने की ये टिप्पणी
चुनाव से पहले सीएम ममता ने चला बड़ा दांव, क्या BJP-कांग्रेस के लिए खड़ी होगी मुश्किल
West Bengal assembly election
चुनाव से पहले सीएम ममता ने चला बड़ा दांव, क्या BJP-कांग्रेस के लिए खड़ी होगी मुश्किल
तो रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा भारत? ट्रंप के झूठे दावों को करारा जवाब
India Oil Trade
तो रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा भारत? ट्रंप के झूठे दावों को करारा जवाब
देश के हर कोने में दर्जनों स्लीपर सेल एक्टिव, एंटी टेरर यूनिट ने शुरू की छानबीन
National News
देश के हर कोने में दर्जनों स्लीपर सेल एक्टिव, एंटी टेरर यूनिट ने शुरू की छानबीन
विकसित भारत से लेकर 'मोदी की कब्र खुदेगी' के नारे तक...', PM के भाषण की बड़ी बातें
PM Modi speech
विकसित भारत से लेकर 'मोदी की कब्र खुदेगी' के नारे तक...', PM के भाषण की बड़ी बातें
BCCI मामले में अनुराग ठाकुर को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हटाया आजीवन बैन
Anurag Thakur
BCCI मामले में अनुराग ठाकुर को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हटाया आजीवन बैन