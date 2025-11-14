Advertisement
Mangal Ke Upay: कुंडली में कमजोर मंगल बढ़ा देता है गुस्सा और चिड़चिड़ापन, इन उपाय को कर दिक्कतों से पाएं निजात!

Mangal Dosh Kaise Door Kare Upay: मंगल के कमजोक होने पर व्यक्ति का पराक्रम, साहस और आत्मविश्वास कम होने लगता है. जीवन में सफलता हासिल नहीं होती है और ऐसे से ही कई लक्षण दिखने लगते हैं आइए जानें मंगल को मजबूत करने के प्रभावी उपाय क्या हैं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 14, 2025, 04:56 PM IST
Mangal Dosh Nivaran Upay
Mangal Dosh Nivaran Upay: कई बार ऐसा होता है कि काम पूरा होते होते रह जाता है, लगातार दुर्घटनाएं होती है और रक्त भी बहता है. किसी न किसी से लड़ाई होती ही रहती है. गुस्सा बढ़ जाता है और आप अधिक बीमार पड़ने लगते हैं. आत्मविश्वास कम होने लगता है और शारीरिक ऊर्जा में कमी महसूस होती है. अगर ये सभी लक्षण आपको खुद में या अपने किसी जानने वाले व्यक्ति में दिखते हैं तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए. क्योंकि ये सभी लक्षण कुंडली में कमजोर मंगल को दर्शाता है. दरअसल,  मंगल ग्रह ऊर्जा, आत्मविश्वास, शारीरिक क्षमता और साहस का कारक है. ऐसे में मंगल के कमजोर होने से व्यक्ति कई दिक्कतों का सामना करने लगता है. आइए जानें मंगल ग्रह के कमजोर होने के लक्षण और उसे मजबूत करने के क्या उपाय हैं.

कमजोर मंगल के संकेत
विवादों में घिरा होना
कुंडली में मंगल कमजोर होने से जातक लगातार विवादों में फंसते जाते हैं. बार-बार किस न किसी से झगड़ा होता है. कानूनी विवादों का सामना करना पड़ता है. कार्यस्थल पर भी किसी न किसी से टकराव बना रहता है.

गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ना
कमजोर मंगल के कारण जातक जल्दी जल्दी गुस्सा करने लगता है. रिश्तों में तनाव बढ़ जाता है. स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी पहले से कहीं अधिक बढ़ जाती है. चिड़चिड़ापन भी बढ़ जाता है.

रक्त संबंधी समस्याओं का बढ़ना
मंगल रक्त और शारीरिक क्षमता का कारक ग्रह है. ऐसे में कमजोर मंगल ब्लड प्रेशर, थकान और उर्जा में कमी की दिक्कतें पैदा करता है. शारीरिक रूप से जातक कमजोर होते हैं.

करियर में रुकावटें 
कुंडली में कमजोर मंगल व्यक्ति के करियर को खराब कर सकता है. प्रमोशन में देरी, नौकरी छूटना, काम में असंतुलन, ये सब खराब मंगल के लक्षण हैं.

आत्मविश्वास की कमी
कमजोर मंगल से आत्मविश्वास कम होता है और जातक बड़े निर्णय नहीं ले पाता है. मन में भय और संकट के बने रहने का आभास होता रहता है. 

कमजोर मंगल को मजबूत करने और मंगल दोष को दूर करने के उपाय

  • मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें.

  • मंगलवार को हनुमान जी को लाल चोला अर्पित करें.

  • ज्योतिष की सलाह पर मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं.

  • मंगलवार को मंगल ग्रह के मंत्र का 108 बार जाप करें. मंत्र है- “ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः”.

  • हर मंगलवार को व्रत का संकल्प करें और लाल रंग के कपड़े पहनकर हनुमान जी की पूजा करें. 

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

