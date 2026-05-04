Mars Transit 2026: 11 मई का मंगल गोचर बना रहा महा राजयोग, 4 राशियों के लिए खुलेंगे अचानक कमाई के दरवाजे, किस्मत लेगी यू-टर्न

Ruchak Rajyog 2026: मई 2026 बहुत खास है क्‍योंकि ये कई लोगों के जीवन में परेशानियों का अंत करके नई शुरुआत करेगी. 11 मई को मेष में मंगल गोचर होगा, जिससे मंगल-शनि की घातक युति टूटेगी जो बीते डेढ़ महीने से भारी कष्‍ट दे रही थी.

इसके साथ ही मंगल का अपनी ही राशि मेष में आना रुचक राजयोग बनाएगा. जो लोगों के आत्‍मविश्‍वास, करियर, पैसे आदि पर सीधा असर डालेगा. साथ ही मेष राशि में ही सूर्य-बुध की युति से बुधादित्‍य राजयोग और शुक्र के स्‍वराशि वृषभ में होने से मालव्‍य राजयोग भी सक्रिय है. ये 3 राजयोगों का संयोग 4 राशियों के लिए कमाई बढ़ाने और तरक्‍की के नए दरवाजे खोलने वाला साबित हो सकता है.

4 राशियों को होगा बड़ा लाभ

मेष राशि (Aries)

रुचक राजयोग मेष राशि में ही बन रहा है और आपकी ऊर्जा को कई गुना बढ़ाएगा. आपका बढ़ा हुआ आत्‍मविश्‍वास रुके हुए काम पूरे कराएगा. करियर में नए मौके देगा. साथ ही आप वो जरूरी निर्णय ले पाएंगे, जिन्‍हें लेने से आप बच रहे थे. व्‍यापार में स्‍मार्ट प्‍लानिंग से लाभ होगा. इनकम बढ़ेगी. रिश्‍तों में प्रेम बढ़ेगा.

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सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि वालों की किस्‍मत खुलेगी. आपकी पर्सनालिटी का प्रभाव बढ़ेगा. लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे. करियर में पहचान मिलेगी. प्रमोशन मिल सकता है. लीडर के तौर पर उभरेंगे, लेकिन ओवरकॉन्फिडेंस से बचें. वरना बना-बनाया मामला बिगड़ सकता है.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि के स्‍वामी मंगल ग्रह हैं और मंगल गोचर से बना रुचक राजयोग आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है. आपकी शक्ति बढ़ेगी. कामकाज पर फोकस बढ़ेगा. चुनौतियां दूर होंगी. करियर में ग्रोथ मिलेगी. प्रमोशन मिल सकता है. व्‍यापार बढ़ाने के लिए समय अच्‍छा है. फाइनेंशियल स्थिति मजबूत होगी. अपने लक्ष्‍य पाने के लिए आगे बढ़ें, यह सही समय है.

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मकर राशि (Capricorn)

रुचक राजयोग मकर राशि वालों के जीवन में स्‍थायी सफलता ला सकता है. जो आपके लिए बेहद जरूरी है. पुरानी परेशानियों का अंत होगा. नौकरी करने वालों की जिम्‍मेदारियां बढ़ेंगी. व्‍यापार में नए ऑर्डर मिल सकते हैं. कॉन्फिडेंस बेहतर होगा. आर्थिक लाभ होगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)