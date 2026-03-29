मंगल ग्रह ऊर्जा के कारक हैं. वे जब भी राशि गोचर करते हैं या अपनी स्थिति में बदलाव करते हैं लोगों की जिंदगी में तेजी से परिवर्तन आता है. 2 अप्रैल 2026 को दोपहर 03:37 बजे मंगल गोचर करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे. जहां पहले से मौजूद शनि और सूर्य से मंगल की युति होगी. मंगल शनि की युति विस्‍फोटक योग बनाती है जो कई राशि वालों की जिंदगी में मुश्किलें लाएगी. साथ ही देश-दुनिया में भी भी उथल-पुथल मचा सकती है.

मंगल-शनि का विस्‍फोटक योग

ज्‍योतिषाचार्य दिलीप गुप्‍ता के अनुसार, मंगल अग्नि तत्‍व वाले ग्रह हैं और साहस, ऊर्जा के कारक हैं. उनकी स्थिति में जब भी बदलाव होता है, लोगों की जिंदगी में भी परिवर्तन आते हैं. इसके अलावा मंगल युद्ध, हिंसा, अग्निकांड भी कराते हैं. उस पर जब मंगल ग्रह दुश्‍मन शनि के साथ युति करते हैं तो विस्‍फोटक योग बनता है, जो कि बेहद अशुभ माना गया है.

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जनजीवन होगा प्रभावित

इस समय दुनिया में युद्ध का जो माहौल है, उसमें 2 अप्रैल के आसपास तेजी से बदलाव आ सकता है. युद्ध तेज हो सकता है और संभावना है कि इसके बाद युद्ध खत्‍म होने के आसार भी बनें. वहीं तेल, एलपीजी की किल्‍लत के चलते इनके दामों में और ज्‍यादा बढ़ोतरी हो सकती है. मंगल का गोचर कच्‍चे तेल, एलपीजी की कीमतों में आग लगा सकता है. जिसका असर पूरी दुनिया पर होगा. बल्कि इसका असर कई देशों में जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है. जिसके शुरुआती लक्षण कई देशों में दिखने लगे हैं. लोगों में महंगाई के चलते विद्रोह भी भड़क सकता है. चूंकि शनि और मंगल दोनों ही ग्रह उग्र हैं इसलिए हालात बिगड़ने की आशंका रहेगी.

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इन राशियों के लिए अशुभ है मंगल-शनि की युति

जहां तक बात है मंगल गोचर से बनी शनि-मंगल की युति और उसके लोगों की जिंदगी पर प्रभाव पड़ने की है, तो खासतौर पर 3 राशि वालों को संभलकर रहने की जरूरत है. 11 मई 2026 तक मंगल मीन राशि में शनि के साथ रहेंगे. तब तक इन लोगों की जिंदगी में चुनौतियां आएंगी, कामों में रुकावटें आएंगी, विवाद होंगे साथ ही मानसिक और शारीरिक हेल्‍थ पर बुरा असर पड़ सकता है.

सिंह राशि - इन लोगों को प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. एक के बाद एक मुसीबतें आ सकती हैं. बड़े फैसले न लें. आर्थिक लेन-देन सोच-समझकर करें. प्रेम संबंधों और दांपत्‍य जीवन के लिए भी यह समय मुश्किल भरा है.

कुंभ राशि - कुंभ राशि वालों को इस दौरान करियर से जुड़े बड़े फैसले लेने से बचना चाहिए. कामों में देरी होने से चिड़चिड़ाहट, गुस्‍सा हावी रहेगा. वाहन संभलकर चलाएं. सेहत का ख्‍याल रखें. तनाव भी हो सकता है.

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मीन राशि - मीन राशि में ही शनि और मंगल की युति हो रही है, लिहाजा इस राशि के लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. भारी कन्‍फ्यूजन रह सकता है. निर्णय लेने में समस्‍या रहेगी. अपने आसपास के लोगों से अलर्ट रहें.

शनि-मंगल युति के बुरे असर से बचने के उपाय

हर काम करने से पहले अपने ईष्‍ट देव का स्‍मरण करें. रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें. शिव जी का जलाभिषेक करें. काम करने के तरीके में नवीनता लाएं. अपनी सोच सकारात्‍मक रखें.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)