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सोशल मीडिया पर क्‍यों मच रहा मंगल के कर्क में गोचर का इतना शोर, आपके लिए कैसे रहेंगे ये 55 दिन?

Mars Transit 2026: 18 सितंबर 2026 को मंगल ग्रह गोचर करके कर्क राशि में प्रवेश कर गए हैं और 12 नवंबर तक इसी राशि में रहेंगे. यह समय ज्‍योतिष की नजर से बहुत खास है, जानिए सभी 12 राशि वालों के लिए यह कैसा रहेगा.

Written ByShraddha Jain
Published: Sep 19, 2026, 09:39 AM IST|Updated: Sep 19, 2026, 09:39 AM IST
सोशल मीडिया पर क्‍यों मच रहा मंगल के कर्क में गोचर का इतना शोर, आपके लिए कैसे रहेंगे ये 55 दिन?
Image Credit: मंगल गोचर का सभी 12 राशियों पर असर. (Photo: Ai)

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Shraddha Jain

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पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे धर्म, ज्योतिष, ग्रह गोचर, अंक शास्‍त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अपनी विशेषज्ञता के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन और सिम्बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की पढ़ाई की है. बतौर फोटो जर्नलिस्ट करियर शुरू करने वाली श्रद्धा ने दूरदर्शन, दैनिक भास्कर और चौथी दुनिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं.

12 वर्षों की फील्ड रिपोर्टिंग के दौरान राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी पकड़ बनाने के बाद, उन्होंने डिजिटल मीडिया की ओर रुख किया और देश 24*7 जैसे पोर्टल्स में नेतृत्व की भूमिका निभाई. वर्तमान में धर्म, ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा जैसे विषयों पर गहन अध्ययन और लेखन करते हुए जटिल विषयों को सरल और रोचक भाषा में पाठकों के सामने पेश कर रही हैं. 

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