/मंगल पहुंचे दुश्मन ग्रह बुध की राशि में, 3 राशियों को गुस्से और गलत फैसलों से रहना होगा सावधान

साहस-शौर्य, ऊर्जा, भूमि और भाई के कारक मंगल ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं. मंगल वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में आ रहे हैं. द्रिक पंचांग के अनुसार 2 अगस्त 2026 की रात 10:59 बजे मंगल अपने दुश्मन ग्रह बुध की राशि मिथुन में आ रहे हैं. इसके बाद 18 सितंबर तक मंगल मिथुन में ही रहेंगे और फिर कर्क राशि में जाएंगे. करीब 46 दिन का यह समय सभी राशियों पर अहम असर डालेगा. इसमें 3 राशियां ऐसी हैं, जिनके लिए यह समय कष्टदायी हो सकता है. जानिए ये कौनसी राशियां हैं जिन्हें यह समय सावधानी से गुजारना चाहिए.
मंगल का अपने दुश्मन ग्रह बुध की राशि मिथुन राशि में आना इस राशि के लोगों का गुस्सा बढ़ाएगा. साथ ही कई बार आपको साहस, ऊर्जा और आत्मविश्वास कम होता महसूस होगा. जिससे समय पर काम पूरे करने में मुश्किलें आ सकती हैं. इसके अलावा इस दौरान आपकी निर्णय क्षमता भी प्रभावित रह सकती है. आप गलत फैसले न कर लें इसलिए दोबारा सोचें या जरूरी निर्णय टाल दें. घर-परिवार में किसी से विवाद हो सकता है. विरोधी परेशान कर सकते हैं.
टिप - हर निर्णय सोच-समझकर लें और गुस्से पर काबू रखें.
कर्क राशि वालों को मंगल का राशि परिवर्तन सिरदर्द, तनाव दे सकता है. आपका व्यवहार आपको और आपके करीबियों को परेशान कर सकता है. नकारात्मक विचार हावी हो सकते हैं. यदि खर्च पर कंट्रोल नहीं किया तो कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है. इसलिए कम खर्च करें. वर्कप्लेस पर किसी से न उलझें.
टिप- नकारात्मक विचारों पर काबू रखें. बेवजह किसी से न उलझें.
वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं और मंगल का अपने शत्रु ग्रह बुध की राशि में जाना इस राशि वालों को प्रतिकूल समय दे सकता है. इन लोगों के रिश्तों में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं. साथ ही इस समय में फिजूलखर्ची बिल्कुल न करें. ना ही कोई रिस्की इंवेस्टमेंट करें. कुल मिलाकर धन से जुड़ा बड़ा फैसला न लें. कोई नए काम की शुरुआत भी इस समय टालना बेहतर है.
टिप- यह समय धैर्य और समझदारी से निकालना ही अच्छा है.
(Disclaimer- यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह गोचर की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.)