/47 दिन मौज काटने के लिए तैयार हो जाएं 5 राशि वाले, मंगल देंगे नई नौकरी और बढ़ी हुई इनकम का तोहफा

Mars Transit 2026 in Gemini: साहस-शौर्य, भूमि, भाई के कारक ग्रह मंगल वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में आ रहे हैं. मंगल का बुध ग्रह की राशि मिथुन में आना बड़ी घटना है क्योंकि मंगल और बुध ग्रह आपस में शत्रु ग्रह हैं. बुध ग्रह व्यापार, वाणी, बुद्धि के कारक हैं. ऐसे में मंगल का बुध के घर में आना लोगों के करियर, आर्थिक स्थिति, स्वभाव पर अहम असर डालेगा.
2 अगस्त 2026 से 18 सितंबर 2026 तक मंगल ग्रह मिथुन राशि में ही रहेंगे. यह 47 दिन का समय 5 राशि वालों के करियर-आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक साबित हो सकता है. जानिए ये 5 लकी राशियां कौन-सी हैं.
मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं और मंगल का यह गोचर इस राशि वालों का साहस और ऊर्जा बढ़ाएगा. आपकी पर्सनालिटी में आत्मविश्वास झलकेगा. करियर में बेहतर मौके मिल सकते हैं. भाग्य का साथ मिलेगा. धन बढ़ेगा. कारोबार अच्छा चलेगा.
मिथुन राशि में ही मंगल ग्रह आ रहे हैं, जो इस राशि वालों में उत्साह का संचार करेंगे. आप तेजी से अपने काम निपटाएंगे. साथ ही आपकी लीडरशिप स्किल बेहतर होंगी. कुछ लोगों को नई नौकरी मिल सकती है. पुरानी बीमारियां दूर होंगी. इनकम बढ़ने के भी योग हैं.
सिंह राशि वालों को मंगल का यह राशि परिवर्तन आय के नए स्त्रोत देगा. आपकी इनकम बढ़ेगी. जो लोग नया घर, प्लॉट खरीदना चाहते हैं, वो खरीद सकते हैं. समय अच्छा है. साथ ही प्रभावी लोगों से संपर्क बढ़ेगा, जो भविष्य में लाभ देगा.
कन्या राशि के स्वामी बुध हैं और मंगल का यह राशि परिवर्तन इनकम बढ़ाएगा. आप निवेश कर सकते हैं. कुछ लोगों को बड़ा पद, सम्मान मिलने के योग हैं. पूर्व में किए गए कामों का अच्छा फल मिल सकता है. सेहत अच्छी रहेगी.
धनु राशि वालों के लिए मंगल का गोचर नौकरी-व्यापार के लिए अच्छा रह सकता है. आपको उन्नति पाने के मौके मिलेंगे. धन बढ़ेगा. जिन लोगों की मैरिड लाइफ में समस्या थी वो अब दूर हो सकती है. लेकिन जीवनसाथी से संभलकर व्यवहार करें. ताकि नए विवाद जन्म न लें.
(Disclaimer- यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह गोचर की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.)