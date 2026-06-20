21 जून 2026 को मंगल वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और 2 अगस्त 2026 तक रहेंगे. 42 दिन का यह समय 3 राशि वालों के लिए मुश्किल साबित हो सकता है. इस दौरान इन लोगों को अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए. साथ ही दुर्घटना या बीमारी होने की भी आशंका है.
वहीं मंगल अग्नि तत्व वाले ग्रह हैं और शुक्र पृथ्वी तत्व वाले ग्रह हैं. लिहाजा यह समय तेल-गैस जैसे प्राकृतिक संसाधनों में उतार-चढ़ाव ला सकता है.
वृषभ, धनु और मीन राशि वालों के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है. बेहतर है इस दौरान गुस्से से बचें और सेहत-संपत्ति से जुड़े मामलों में विशेष सतर्कता बरतें. जानिए इन तीनों राशियों पर मंगल गोचर का असर.
मंगल गोचर करके वृषभ राशि में ही आ रहे हैं. इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. पर्सनालिटी का प्रभाव बढ़ेगा. लेकिन मंगल गुस्सा और आक्रामकता भी बढ़ाएंगे. जिससे किसी के साथ विवाद हो सकता है. ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है. इसलिए अपने गुस्से पर काबू रखें. वरना ये विवाद आपकी छवि भी खराब कर सकते हैं. मानसिक शांति के लिए योग-ध्यान का सहारा लें. साथ ही जल्दबाजी में निवेश न करें.
धनु राशि वालों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन धन हानि के योग बना रहा है. अचानक खर्च बढ़ सकते हैं. बेहतर है कि फिजूलखर्ची की आदत पर काबू रखें, वरना बजट बिगड़ सकता है. ऐसा कोई काम न करें जो समाज में आपकी छवि को नुकसान पहुंचाएं. व्यापारी वर्ग को मेहनत के बाद भी फल नहीं मिलने से निराशा हो सकती है. यात्रा पर जाएं तो सामान और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें.
कुंभ राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर सुख-शांति भंग करने वाला साबित हो सकता है. घर में झगड़ा हो सकता है, जिससे माहौल तनावपूर्ण रहेगा. संपत्ति संबंधी विवाद हो सकता है. प्रॉपर्टी डील के लिए भी समय उचित नहीं है. हो सके तो 2 अगस्त तक टालें. साथ ही इस समय में किसी को पैसा उधार न दें. वरना पैसा फंस सकता है.
(Disclaimer- यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह गोचर की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.)